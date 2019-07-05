نجم المغرب عن السقوط أمام بنين: لا نعلم كيف خسرنا

تحرير:محمد جمال ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ م

فيصل فجر

كشف فيصل فجر، نجم المنتخب المغربي، عن أسباب الهزيمة المفاجأة التي تعرض لها منتخب أسود الأطلسي، أمام منتخب السناجب بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم على استاد السلام فى إطار دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 مايو الجاري. وقال فجر في تصريحات عقب المباراة: نعلم أننا مقصرين، دخلنا المباراة وكنا نعتقد أن المنافس ليس قويًا وأعتقد أننا تهاونا بعض الشيء". وأضاف لاعب فريق كان الفرنسي: قدمنا مباراة جيدة، وأضعنا العديد من الأهداف المحققة، تحدثنا في غرف الملابس سويًا ولا نعلم كيف خسرنا.

وأنهى صاحب الـ30 عامًا تصريحاته قائلًا: أعتذر للجمهور المغربي عن الخسارة والإقصاء، ونعلم أنهم كانوا يساندوننا دائمًا ولكن هذه هي كرة القدم . ولم يتحمل فيصل مسئولية الخسارة وحده، حيث أكد رينارد المدير الفنى للمنتخب المغربى تحمله مسئولية خسارة أسود الأطلس فى مواجهة بنين، وكشف فى تصريحات له أنه لم يكن