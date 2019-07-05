رياضة

نجم المغرب عن السقوط أمام بنين: لا نعلم كيف خسرنا

تحرير:محمد جمال ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ م
فيصل فجر
فيصل فجر
كشف فيصل فجر، نجم المنتخب المغربي، عن أسباب الهزيمة المفاجأة التي تعرض لها منتخب أسود الأطلسي، أمام منتخب السناجب بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم على استاد السلام فى إطار دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 مايو الجاري. وقال فجر في تصريحات عقب المباراة: نعلم أننا مقصرين، دخلنا المباراة وكنا نعتقد أن المنافس ليس قويًا وأعتقد أننا تهاونا بعض الشيء". وأضاف لاعب فريق كان الفرنسي: قدمنا مباراة جيدة، وأضعنا العديد من الأهداف المحققة، تحدثنا في غرف الملابس سويًا ولا نعلم كيف خسرنا.
وأنهى صاحب الـ30 عامًا تصريحاته قائلًا: أعتذر للجمهور المغربي عن الخسارة والإقصاء، ونعلم أنهم كانوا يساندوننا دائمًا ولكن هذه هي كرة القدم . ولم يتحمل فيصل مسئولية الخسارة وحده، حيث أكد رينارد المدير الفنى للمنتخب المغربى تحمله مسئولية خسارة أسود الأطلس فى مواجهة بنين، وكشف فى تصريحات له أنه لم يكن
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ديسابر (1)

مدرب أوغندا: افتقدنا الخبرة والسنغال الأفضل في الكان

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفنى للمنتخب الأوغندى رضاه عن أداء لاعبيه في لقاء المنتخب السنغالي، حيث قال فى تصريحات له عقب المباراة افتقدنا فقط للخبرة والتجربة، لكن لعبنا كرة قدم جيدة وقدمنا مستوى طيب، وأضاف المدرب الفرنسى عبر تصريحات لشبكة قنوات "بى أن سبورت": كان هناك الكثير من الضغط، أهدرنا بعض الفرص، لكننا بعيدين عن الترشح للفوز " . وأنهى تصريحاته قائلا:"الكل رأى التزام كبير من لاعبي السنغال، وأعتقد هو الفريق الأقوى فى هذه النسخة من البطولة حتى الآن".
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ماني يقود السنغال للتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا

فوز صعب حققه المنتخب السنغالي على نظيره أوغندا بهدف مقابل لاشيء أحرزه ساديو ماني، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن مباريات دور ال16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية ليتأهل أسود التيرانجا لمواجهة منتخب بنين في دور الثمانية بعدما نجح منتخب السناجب في إقصاء المغرب بركلات الترجيح. المباراة جاءت متوسطة المستوى لم يقدم نجوم منتخب السنغال فيها العرض المنتظر منهم، وأهدر السنغالي ساديو ماني ركلة جزاء في الشوط الثاني من اللقاء.
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ساديو مانى يواصل هوايته في إهدار ركلات الجزاء

واصل ساديو مانى لاعب وسط المنتخب السنغالى ونجم ليفربول الإنجليزى هوايته في إهدار ضربات الجزاء مع منتخب أسود الترينجا بعدما سدد مساء اليوم ركلة جزاء ارتدت من القائم في لقاء أوغندا، الذي أقيم على استاد القاهرة، فى إطار دور الـسادس عشر من عمر بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 حتى 19 مايو . وحصل مانى على ضربة جزاء فى الدقيقة 61من عمر المباراة ليسددها فى القائم ويضيع فرصة على أسود الترينجا بتعزيز تقدمهم بهدف آخر، وليست المرة الأولى التى يهدر فيها النجم النسغالى ضربة جزاء فى البطولة الإفريقية، إذ سبق له إهدار واحدة في لقاء كينيا.
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رينارد‎

رينارد عن خسارة المغرب: أنا المسؤول وحذرت من بنين

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن حزنه الشديد لخروج أسود الأطلس على يد منتخب بنين بركلات الترجيح، فى المباراة التى أقيمت اليوم الجمعة على استاد السلام فى إطار دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الإمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 حتى 19 يوليو . وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أوجه التهنئة لمنتخب بنين ومدربهم ميشيل دوساييه على مجهودهم طوال اللقاء، وتأهلهم لدور الثمانية". وشدد على أنه المسؤول الأول عن هزيمة المغرب والخروج من البطولة، موضحًا أن هذا هو حال كرة القدم.
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بنين تهزم المغرب وتحقق أولى مفاجآت كان 2019

فوز غال حققه منتخب بنين على المغرب بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتأهل المنتخب البنيني إلى دور الـ8 ويواجه الفائز من لقاء السنغال وأوغندا الذي يقام بعد قليل. الشوط الأول من المباراة دخله المنتخب المغربي بقوة ونجح في السيطرة على مجريات الأمور، وسط حالة من الhرتباك الشديد للاعبي المنتخب المالي لكن التحركات لم تسفر عن هجمات خطيرة على مرمى حارس مالي. وبمرور الوقت بدأ لاعبو مالي يدخلون في اللقاء وأصبحت لهم اليد العليا في الاستحواذ على كل الكرات المشتركة والعالية.
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مدرب بنين: الضغط هو سلاحنا للتسجيل في شباك الكاميرون

أكد ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين على أنه يحترم منتخب الكاميرون، لكنه لا يخافه على الإطلاق، موضحًا أنه سيدخل المباراة بهدف الفوز من أجل حسم التأهل إلى دور الـ16. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين بمقر نادي الإسماعيلي، استعدادًا للمباراة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل، حيث تجمعهما غدًا الثلاثاء، وقال المدير الفني لمنتخب بنين إنه أصدر تعليماته للاعبيه داخل المستطيل الأخضر بالضغط المتواصل واستغلال الفرص المتاحة لهز شباك الأسود الكاميرونية.
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ماذا تحمل لنا مواجهات الإثنين في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم الإثنين، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة. البداية ستكون في السادسة مساءً على استاد الدفاع الجوي، حيث يلعب منتخب ناميبيا أمام كوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وتُنقل المباراة عبر «be IN Sports MAX 2»، وفي نفس التوقيت يلعب منتخب المغرب أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا على استاد السلام، وتُنقل المباراة عبر «beIN Sports MAX 1، وTime Sports (بث أرضي)».
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