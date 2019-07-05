جيش تحرير بلوشستان..رغبات الانفصال تولد عنفا وإرهابا

الجيش يرغب في انفصال شعب البلوش عن باكستان.. ونفذ هجمات عديدة كان لها أصداء قوية عالميا.. .. أمريكا وبريطانيا وباكستان أعلنته منظمة إرهابية.. والصين تكتوي بنار عنفه

تحرير:مروة السيد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م

جيش تحرير بلوشستان

بين الحين والآخر تعلن بعض الدول التي تحاول التصدي للإرهاب والجماعات المسلحة حول العالم، وضع بعض الكيانات على قوائمها الإرهابية، وهو ما حدث الثلاثاء الماضي من قِبَل الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت جيش تحرير بلوشستان منظمة إرهابية، بعد تنفيذه هجمات دامية استهدفت مصالح صينية في باكستان، وأوضح بيان رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن تلك المنظمة تستهدف قوات الأمن وكذلك المدنيين بشكل رئيسي في جنوب غرب باكستان، ولاقى هذا الإعلان ترحيبا من العديد من الدول، على رأسها باكستان، معقل جيش تحرير بلوشستان.

تأسيس الجيش في عام 1948 اندلع قتال من قِبَل حركات التمرد البلوشية في دولة باكستان، بهدف الانفصال عنها، بعد المطالبة بمزيد من الحكم الذاتي، وحصة أكبر في الموارد الطبيعية بالمنطقة، ومنذ ذلك العام أخذت حركات التمرد القتالية في التطور، حتى أنبثق عنها جيش تحرير بلوشستان في عام 2000، متشكلا من مجموعة انفصالية،