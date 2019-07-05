رياضة

وزيرا الدفاع والرياضة في مران المنتخب

تحرير:كريم مليم ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م
وزير الدفاع ومنتخب مصر
وزير الدفاع ومنتخب مصر
حرص الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على زيارة معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم ومتابعة مرانه الجماعي مساء اليوم باستاد الكلية الحربية، حيث اطمئنا على اللاعبين وقاما بالشد من أزرهم، قبل مباراة جنوب إفريقيا غدًا باستاد القاهرة الدولي في دور الـ16 من كان 2019. وخاض المنتخب الوطني مرانه الأخير على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة المنتخب الجنوب إفريقي، في المباراة التي ستجمعهما غدًا السبت، في تمام التاسعة مساء ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة الإفريقية
وأكد اشرف صبحي على أن الدولة تقف خلف لاعبي المنتخب وتدعمهم وتثق في قدراتهم للفوز بمباراة الغد، والوصول للأدوار النهائية، وتحقيق حلم الشعب المصري في الفوز ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم رقم 32، التي تنظمها مصر حاليًا والتي يتنافس فيها 24 منتخبًا إفريقيا لأول مرة. يذكر أن منتخب الفراعنة، صعد لدور
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مدرب أوغندا: افتقدنا الخبرة والسنغال الأفضل في الكان

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفنى للمنتخب الأوغندى رضاه عن أداء لاعبيه في لقاء المنتخب السنغالي، حيث قال فى تصريحات له عقب المباراة افتقدنا فقط للخبرة والتجربة، لكن لعبنا كرة قدم جيدة وقدمنا مستوى طيب، وأضاف المدرب الفرنسى عبر تصريحات لشبكة قنوات "بى أن سبورت": كان هناك الكثير من الضغط، أهدرنا بعض الفرص، لكننا بعيدين عن الترشح للفوز " . وأنهى تصريحاته قائلا:"الكل رأى التزام كبير من لاعبي السنغال، وأعتقد هو الفريق الأقوى فى هذه النسخة من البطولة حتى الآن".
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ماني يقود السنغال للتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا

فوز صعب حققه المنتخب السنغالي على نظيره أوغندا بهدف مقابل لاشيء أحرزه ساديو ماني، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن مباريات دور ال16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية ليتأهل أسود التيرانجا لمواجهة منتخب بنين في دور الثمانية بعدما نجح منتخب السناجب في إقصاء المغرب بركلات الترجيح. المباراة جاءت متوسطة المستوى لم يقدم نجوم منتخب السنغال فيها العرض المنتظر منهم، وأهدر السنغالي ساديو ماني ركلة جزاء في الشوط الثاني من اللقاء.
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ساديو مانى يواصل هوايته في إهدار ركلات الجزاء

واصل ساديو مانى لاعب وسط المنتخب السنغالى ونجم ليفربول الإنجليزى هوايته في إهدار ضربات الجزاء مع منتخب أسود الترينجا بعدما سدد مساء اليوم ركلة جزاء ارتدت من القائم في لقاء أوغندا، الذي أقيم على استاد القاهرة، فى إطار دور الـسادس عشر من عمر بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 حتى 19 مايو . وحصل مانى على ضربة جزاء فى الدقيقة 61من عمر المباراة ليسددها فى القائم ويضيع فرصة على أسود الترينجا بتعزيز تقدمهم بهدف آخر، وليست المرة الأولى التى يهدر فيها النجم النسغالى ضربة جزاء فى البطولة الإفريقية، إذ سبق له إهدار واحدة في لقاء كينيا.
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مصر وأوغندا‎ (8)

محمد صلاح يغيب عن تدريبات منتخب مصر

تغيب محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن تدريبات الفراعنة استعداداً لمباراة جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية مساء السبت المقبل، التي ستجمعهما على استاد القاهرة الدولي. وجاء غياب صلاح عن التدريبات بسبب تعرضه لنزلة برد قوية لم تمكنه من المشاركة في المران الجماعي، ليفضل الجهاز الطبي منحه راحة، حيث جاء قرار المكسيكي بعد التشاور مع الجهاز الطبي والاتفاق على عدم إشراك محمد صلاح في التدريبات، خوفاً من تفاقم حالته للأسوأ.
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تريزيجيه يسجل لمصر في الشوط الأول أمام زيمبابوي

أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشوط الأول من مباراة منتخب زيمبابوي، بتقدمه بهدف دون رد، خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، سجل هدف الشوط الوحيد محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 40، بعد مجهود رائع بينه وبين أيمن أشرف انتهت بتسديدة رائعة من تريزيجيه في شباك حارس زيمبابوي.
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كان 2019.. بيليات يقود خط هجوم زيمبابوي أمام مصر

أعلن سنداي شيدزامبو المدير الفني لمنتخب زيمبابوي تشكيل الفريق والذي سيخوض به مباراة مصر في افتتاح بطولة أمم إفريقيا والمقرر لها اليوم الجمعة في العاشرة مساء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
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اعتذار رسمي من لجنة أمم إفريقيا لمنتخب المغرب

تقدمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر، ابتداء من غد الجمعة، وحتى 19 يوليو المقبل، باعتذار رسمي إلى المغرب، بعد ظهور خطأ غير مقصود على موقع «تذكرتي» الخاص بتذاكر مباريات البطولة، وإبداء جهات مغربية اعتراضها بسبب ظهور منطقة غرب المغرب على أنها غير تابعة للدولة الإفريقية المشاركة في كان 2019، وهو ما تم الاستجابة له بتقديم الاعتذار بشكل رسمي. ويشارك المغرب في البطولة ويلعب في المجموعة الرابعة ضد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا.
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