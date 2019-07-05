وزيرا الدفاع والرياضة في مران المنتخب

تحرير:كريم مليم ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م

وزير الدفاع ومنتخب مصر

حرص الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على زيارة معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم ومتابعة مرانه الجماعي مساء اليوم باستاد الكلية الحربية، حيث اطمئنا على اللاعبين وقاما بالشد من أزرهم، قبل مباراة جنوب إفريقيا غدًا باستاد القاهرة الدولي في دور الـ16 من كان 2019. وخاض المنتخب الوطني مرانه الأخير على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة المنتخب الجنوب إفريقي، في المباراة التي ستجمعهما غدًا السبت، في تمام التاسعة مساء ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة الإفريقية

وأكد اشرف صبحي على أن الدولة تقف خلف لاعبي المنتخب وتدعمهم وتثق في قدراتهم للفوز بمباراة الغد، والوصول للأدوار النهائية، وتحقيق حلم الشعب المصري في الفوز ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم رقم 32، التي تنظمها مصر حاليًا والتي يتنافس فيها 24 منتخبًا إفريقيا لأول مرة. يذكر أن منتخب الفراعنة، صعد لدور