ساديو مانى يواصل هوايته في إهدار ركلات الجزاء

تحرير:محمد جمال ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م

ساديو مانى

واصل ساديو مانى لاعب وسط المنتخب السنغالى ونجم ليفربول الإنجليزى هوايته في إهدار ضربات الجزاء مع منتخب أسود الترينجا بعدما سدد مساء اليوم ركلة جزاء ارتدت من القائم في لقاء أوغندا، الذي أقيم على استاد القاهرة، فى إطار دور الـسادس عشر من عمر بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 حتى 19 مايو . وحصل مانى على ضربة جزاء فى الدقيقة 61من عمر المباراة ليسددها فى القائم ويضيع فرصة على أسود الترينجا بتعزيز تقدمهم بهدف آخر، وليست المرة الأولى التى يهدر فيها النجم النسغالى ضربة جزاء فى البطولة الإفريقية، إذ سبق له إهدار واحدة في لقاء كينيا.

وإذا كان ماني أهدر ركلتي جزاء منذ بداية البطولة فقد نجح اليوم في تصدر جدول سباق الهدافين بعدما أحرز هدفه الثالث - هدف السنغال الوحيد في مرمى أوغندا، ليتأهل أسود التيرانجا إلى الدور ربع النهائي للبطولة، حيث يلتقي نظيره البنيني يوم 10 يوليو الجاري. وفاز أسود التيرانجا على المنتخب الأوغندى بهدف سجله