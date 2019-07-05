رياضة

ساديو مانى يواصل هوايته في إهدار ركلات الجزاء

تحرير:محمد جمال ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م
ساديو مانى
ساديو مانى
واصل ساديو مانى لاعب وسط المنتخب السنغالى ونجم ليفربول الإنجليزى هوايته في إهدار ضربات الجزاء مع منتخب أسود الترينجا بعدما سدد مساء اليوم ركلة جزاء ارتدت من القائم في لقاء أوغندا، الذي أقيم على استاد القاهرة، فى إطار دور الـسادس عشر من عمر بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 حتى 19 مايو . وحصل مانى على ضربة جزاء فى الدقيقة 61من عمر المباراة ليسددها فى القائم ويضيع فرصة على أسود الترينجا بتعزيز تقدمهم بهدف آخر، وليست المرة الأولى التى يهدر فيها النجم النسغالى ضربة جزاء فى البطولة الإفريقية، إذ سبق له إهدار واحدة في لقاء كينيا.
وإذا كان ماني أهدر ركلتي جزاء منذ بداية البطولة فقد نجح اليوم في تصدر جدول سباق الهدافين بعدما أحرز هدفه الثالث - هدف السنغال الوحيد في مرمى أوغندا، ليتأهل أسود التيرانجا إلى الدور ربع النهائي للبطولة، حيث يلتقي نظيره البنيني يوم 10 يوليو الجاري.  وفاز أسود التيرانجا على المنتخب الأوغندى بهدف سجله
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ديسابر (1)

مدرب أوغندا: افتقدنا الخبرة والسنغال الأفضل في الكان

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفنى للمنتخب الأوغندى رضاه عن أداء لاعبيه في لقاء المنتخب السنغالي، حيث قال فى تصريحات له عقب المباراة افتقدنا فقط للخبرة والتجربة، لكن لعبنا كرة قدم جيدة وقدمنا مستوى طيب، وأضاف المدرب الفرنسى عبر تصريحات لشبكة قنوات "بى أن سبورت": كان هناك الكثير من الضغط، أهدرنا بعض الفرص، لكننا بعيدين عن الترشح للفوز " . وأنهى تصريحاته قائلا:"الكل رأى التزام كبير من لاعبي السنغال، وأعتقد هو الفريق الأقوى فى هذه النسخة من البطولة حتى الآن".
السنغال-وكينيا‎ (3)

ماني يقود السنغال للتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا

فوز صعب حققه المنتخب السنغالي على نظيره أوغندا بهدف مقابل لاشيء أحرزه ساديو ماني، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن مباريات دور ال16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية ليتأهل أسود التيرانجا لمواجهة منتخب بنين في دور الثمانية بعدما نجح منتخب السناجب في إقصاء المغرب بركلات الترجيح. المباراة جاءت متوسطة المستوى لم يقدم نجوم منتخب السنغال فيها العرض المنتظر منهم، وأهدر السنغالي ساديو ماني ركلة جزاء في الشوط الثاني من اللقاء.
زيارة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الشباب والرياضة ‎ (2)

وزيرا الدفاع والرياضة في مران المنتخب

حرص الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على زيارة معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم ومتابعة مرانه الجماعي مساء اليوم باستاد الكلية الحربية، حيث اطمئنا على اللاعبين وقاما بالشد من أزرهم، قبل مباراة جنوب إفريقيا غدًا باستاد القاهرة الدولي في دور الـ16 من كان 2019. وخاض المنتخب الوطني مرانه الأخير على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة المنتخب الجنوب إفريقي، في المباراة التي ستجمعهما غدًا السبت، في تمام التاسعة مساء ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة الإفريقية
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السنغال-وكينيا‎ (2)

مفاجآت في تشكيل منتخبي السنغال وأوغندا

تنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة مباراة السنغال واوغندا على استاد القاهرة الدولي في مباراة من مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، حيث أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال تشكيل اسود التيرانجا لمواجهة نظيره أوغندا والذي جاء بالقوة الضاربة في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل، حيث جاءت أختيارات سيسيه كالتالي:- في حراسة المرمى: جوميز، خط الدفاع: جاساما، يوسف سابالي، خاليدو كوليبالي، شيخو كوياتي، خط الوسط: نديياي، إدريسا جاي، سافيت، خط الهجوم: سار، مباي نيانج، ساديو ماني.
السنغال-وكينيا‎ (3)

سيسيه يكشف سر موافقته على تسديد ماني لركلة الجزاء

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فوز فريقه على كينيا بعد الخسارة الأخيرة أمام الجزائر، كان في غاية الأهمية لتأكيد التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ولتعويض المستوى الذي ظهر به أمام محاربي الصحراء قبل المرحلة المقبلة. وحقق أسود التيرانجا فوزًا كبيرًا على المنتخب الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.
كينيا_السنغال

تألق واكتساح.. أبرز مشاهد اليوم الـ11 في أمم إفريقيا

أقيمت مساء الإثنين، 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث اختتمت مباريات المجموعة الثالثة بمواجهتي كينيا مع السنغال والجزائر مع تنزانيا، كما اختتمت مباريات المجموعة الرابعة بمباراتي ناميبيا مع ساحل العاج وجنوب إفريقيا مع المغرب، ولم تشهد هذه المباريات أي مفاجآت، لكنها أحيت آمال بعض المنتخبات في المجموعات الأخرى بالتأهل للدور التالي وعلى رأسها منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى الذي تأهل بالفعل رغم حصده 3 نقاط فقط.
الجزائر وتنزانيا 1 (5)

الجزائر يهزم تنزانيا ويتأهل بالعلامة الكاملة

فوز كبير حققه المنتخب الجزائري على نظيره تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، الفوز رفع رصيد الخضر إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة ليتأهل بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد المنتخب التنزاني بدون نقاط في المركز الأخير. أحرز أهداف اللقاء إسلام سليماني في الدقيقة 34، وأضاف آدم وناس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين، 39 و46 من الشوط الأول، الذي شهد تألقا كبيرا من لاعبي المنتخب الجزائري.
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