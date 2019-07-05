رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضاته مع رمضان صبحي

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

رمضان صبحي

قال رئيس نادي الزمالك، على إن هناك محاولات قام بها رمضان صبحي، لاعب الأهلي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، للانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الحالية. وأكد رئيس الزمالك عبر فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي : «رمضان صبحي تحدث مع أمير مرتضى وطلب الانتقال للزمالك، لكنني رفضت الحصول على خدماته نظرا لقيمة الإعارة والتي تصل لمليون جنيه إسترليني بجانب راتبه السنوي والذي يصل لـ18 مليون جنيه». وأعلن النادي الأهلي، الجمعة، عن تمديد إعارة رمضان صبحي لمدة موسم واحد، مقابل حصول هدرسفيلد على مليون و600 ألف دولار، ما يوازي 32 مليون جنيه .

وواصل رئيس الزمالك: «رمضان لاعب مميز إلا أنني أرفض تعرض الفريق للانقسام بسبب الراتب الضخم الذي سيحصل عليه اللاعب، يا جماعة طارق حامد أغلى لاعب في الزمالك راتبه السنوي 7 ملايين جنيه». وتابع: «رمضان صبحي مؤدب ومحترم وأنا شخصيًا بحبه، لكنه مات عشان ييجي الزمالك وأنا رفضت علشان أحافظ على