رياضة

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضاته مع رمضان صبحي

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
قال رئيس نادي الزمالك، على إن هناك محاولات قام بها رمضان صبحي، لاعب الأهلي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، للانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الحالية. وأكد رئيس الزمالك عبر فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي : «رمضان صبحي تحدث مع أمير مرتضى وطلب الانتقال للزمالك، لكنني رفضت الحصول على خدماته نظرا لقيمة الإعارة والتي تصل لمليون جنيه إسترليني بجانب راتبه السنوي والذي يصل لـ18 مليون جنيه». وأعلن النادي الأهلي، الجمعة، عن تمديد إعارة رمضان صبحي لمدة موسم واحد، مقابل حصول هدرسفيلد على مليون و600 ألف دولار، ما يوازي 32 مليون جنيه .
وواصل رئيس الزمالك: «رمضان لاعب مميز إلا أنني أرفض تعرض الفريق للانقسام بسبب الراتب الضخم الذي سيحصل عليه اللاعب، يا جماعة طارق حامد أغلى لاعب في الزمالك راتبه السنوي 7 ملايين جنيه». وتابع: «رمضان صبحي مؤدب ومحترم وأنا شخصيًا بحبه، لكنه مات عشان ييجي الزمالك وأنا رفضت علشان أحافظ على
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محمد-عواد (2)

رئيس الزمالك: لم أجلس مع عواد ولن أفعل مثل الأهلي

كشف رئيس نادي الزمالك حقيقة جلسته مع محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلي، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة إدارة القلعة البيضاء تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد تعرض محمود عبدالرحيم «جنش» للإصابة بقطع في وتر أكيلس وإجرائه جراحة في ألمانيا. وقال رئيس الزمالك، فى مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي: «لم أجلس نهائيا مع عواد عكس ما أثير خلال اليام الماضية، ولن أتعاقد مع اللاعب إلا بعد الحصول على إذن من الإسماعيلي، لن أكرر ما يفعله الأهلي في كل الصفقات».
ديسابر (1)

مدرب أوغندا: افتقدنا الخبرة والسنغال الأفضل في الكان

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفنى للمنتخب الأوغندى رضاه عن أداء لاعبيه في لقاء المنتخب السنغالي، حيث قال فى تصريحات له عقب المباراة افتقدنا فقط للخبرة والتجربة، لكن لعبنا كرة قدم جيدة وقدمنا مستوى طيب، وأضاف المدرب الفرنسى عبر تصريحات لشبكة قنوات "بى أن سبورت": كان هناك الكثير من الضغط، أهدرنا بعض الفرص، لكننا بعيدين عن الترشح للفوز " . وأنهى تصريحاته قائلا:"الكل رأى التزام كبير من لاعبي السنغال، وأعتقد هو الفريق الأقوى فى هذه النسخة من البطولة حتى الآن".
السنغال-وكينيا‎ (3)

ماني يقود السنغال للتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا

فوز صعب حققه المنتخب السنغالي على نظيره أوغندا بهدف مقابل لاشيء أحرزه ساديو ماني، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن مباريات دور ال16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية ليتأهل أسود التيرانجا لمواجهة منتخب بنين في دور الثمانية بعدما نجح منتخب السناجب في إقصاء المغرب بركلات الترجيح. المباراة جاءت متوسطة المستوى لم يقدم نجوم منتخب السنغال فيها العرض المنتظر منهم، وأهدر السنغالي ساديو ماني ركلة جزاء في الشوط الثاني من اللقاء.
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محمد-عواد (2)

رئيس الزمالك: لم أجلس مع عواد ولن أفعل مثل الأهلي

كشف رئيس نادي الزمالك حقيقة جلسته مع محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلي، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة إدارة القلعة البيضاء تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد تعرض محمود عبدالرحيم «جنش» للإصابة بقطع في وتر أكيلس وإجرائه جراحة في ألمانيا. وقال رئيس الزمالك، فى مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي: «لم أجلس نهائيا مع عواد عكس ما أثير خلال اليام الماضية، ولن أتعاقد مع اللاعب إلا بعد الحصول على إذن من الإسماعيلي، لن أكرر ما يفعله الأهلي في كل الصفقات».
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك يخسر أمام إيل ليماسول في أولى وديات قبرص

خسر فريق نادي الزمالك أمام فريق إيل ليماسول القبرصي بطل كأس قبرص في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم للزمالك أحمد مدبولي في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل فريق إيل في الدقيقة التاسعة، بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39 ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز فريق إيل 3 أهداف في الدقائق 12 و40 والوقت المحتسب بدلا من الضائع.
محمد عواد - الوحدة (1)

الإسماعيلي يعاقب محمد عواد لهذا السبب

كشف صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن غياب محمد عواد حارس مرمى الدراويش، عن تدريبات الفريق الجماعية، وقال المنياوي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب صاحب الـ(26 عامًا) بسبب غيابه، وسيتم عمل مذكرة وتقديمها لإبراهيم عثمان رئيس النادي، وأوضح مدير الكرة، أنه لا يعلم شيئا عن اللاعب ولا أسباب غيابه، مشيرًا إلى الإسماعيلي يملك حراس مرمى متميزين، يستطيع بهم المنافسة في المباريات.
رمضان-صبحى (2)

الأهلي يحسم اليوم صفقة تجديد إعارة رمضان صبحي

يحسم النادي الأهلي اليوم الخميس، صفقة تجديد إعارة رمضان صبحي، من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي، عندما يجتمع خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، ونادر شوقي وكيل اللاعب، مع مسؤولي النادي الإنجليزي، لحسم صفقة تجديد إعارة رمضان إلى القلعة الحمراء الموسم المقبل، وكان النادي الإنجليزي بالغ في مطالبه المالية لبيع اللاعب نهائيًا للأهلي، أو إعارته إلا أن مسؤولى القلعة الحمراء قرروا استخدام سلاح التفاوض مع مسؤولي النادي الإنجليزي، حيث يعولون على رحلة المهندس خالد مرتجى للإبقاء على اللاعب داخل حصون القلعة الحمراء.
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