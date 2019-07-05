ماني يقود السنغال للتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

السنغال

فوز صعب حققه المنتخب السنغالي على نظيره أوغندا بهدف مقابل لاشيء أحرزه ساديو ماني، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن مباريات دور ال16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية ليتأهل أسود التيرانجا لمواجهة منتخب بنين في دور الثمانية بعدما نجح منتخب السناجب في إقصاء المغرب بركلات الترجيح. المباراة جاءت متوسطة المستوى لم يقدم نجوم منتخب السنغال فيها العرض المنتظر منهم، وأهدر السنغالي ساديو ماني ركلة جزاء في الشوط الثاني من اللقاء.

الشوط الأول من المباراة قدم فيه منتخب السنغال عرضا متوسط المستوى استحوذ خلاله على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على مرمى أونيانجو الذي كان أحد أبرز لاعبي منتخب بلاده، وحافظ على عدم زيادة عدد الأهداف في شباكه بعد تصديه لأكثر من هجمة في الشوط الثاني من اللقاء. ديسابري المدير الفني الفرنسي لأوغندا رفض مجاراة

الشوط الأول من المباراة قدم فيه منتخب السنغال عرضا متوسط المستوى استحوذ خلاله على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على مرمى أونيانجو الذي كان أحد أبرز لاعبي منتخب بلاده، وحافظ على عدم زيادة عدد الأهداف في شباكه بعد تصديه لأكثر من هجمة في الشوط الثاني من اللقاء.

ديسابري المدير الفني الفرنسي لأوغندا رفض مجاراة لاعبي السنغال في سرعة اللعب، وحاول تهدئته لفترات طويلة أملأً في خطف هدف من الكرات المرتدة التي أتيحت للاعبيه إلا أنه لم يشكل أي خطورة إلا من ضربتين ثابتتين تصدى لهما حارس مرمى منتخب السنغال بكفاءة.

الفوز الصعب الذي حصده السنغال نجح به في عبور أي مفاجآت قد تساهم في إقصائه المبكر من البطولة، وتأهل من خلاله إلى الدور ربع النهائي لمواجهة منتخب بنين في المباراة المقرر إقامتها يوم 10 يوليو الجاري.