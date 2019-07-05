داخلي وأقاليم.. تعريفة الأجرة الجديدة في الجيزة

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٨ م

موقف سيارات - أرشيفية

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة، تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم بنسبة زيادة تراوحت بين 10% إلى 15%، عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، مؤكدا أن اللجنة التى تم تشكيلها لبحث الزيادة وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المحافظة لمتابعة الالتزام بالتعريفات المحددة، بحضور ممثلى الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع أمن الجيزة.

ووجه المحافظ، بشن حملات على المواقف لمنع أى زيادة عشوائية فى الأجرة واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالف، مشددا على إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة عن طريق حملات التفتيش المستمرة من لإدارة مرور الجيزة ومباحث المرور وجهاز السرفيس والنقل الجماعى.وأكد اعلان التعريفات الجديدة أمام المواطنين، بوضع لافتات "استيكر"