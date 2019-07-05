مدرب أوغندا: افتقدنا الخبرة والسنغال الأفضل في الكان

تحرير:محمد جمال ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م

ديسابر

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفنى للمنتخب الأوغندى رضاه عن أداء لاعبيه في لقاء المنتخب السنغالي، حيث قال فى تصريحات له عقب المباراة افتقدنا فقط للخبرة والتجربة، لكن لعبنا كرة قدم جيدة وقدمنا مستوى طيب، وأضاف المدرب الفرنسى عبر تصريحات لشبكة قنوات "بى أن سبورت": كان هناك الكثير من الضغط، أهدرنا بعض الفرص، لكننا بعيدين عن الترشح للفوز " . وأنهى تصريحاته قائلا:"الكل رأى التزام كبير من لاعبي السنغال، وأعتقد هو الفريق الأقوى فى هذه النسخة من البطولة حتى الآن".

وأختتم ديسابر عن الهدف الذى دخل مرمى فريقه:" ارتكبنا خطأ وحيد وهذا الخطأ كلفنا الكثير وهو خسارة المباراة والخروج من دور الـ16 للبطولة ". وحقق المنتخب السنغالي فوز صعب على نظيره أوغندا بهدف مقابل لاشيء أحرزه ساديو ماني، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن مباريات دور