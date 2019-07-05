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مدير «الشاطبي للولادة»: لم نتوصل للسبب الحقيقى للحريق

تحرير:محمد مجلي وأحمد الزغبي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
مستشفى الشاطبي للولادة
مستشفى الشاطبي للولادة
قال الدكتور عوني رمضان، مدير مستشفى النساء والولادة بالشاطبي، التابع لجامعة الإسكندرية، إنه لم يتم التعرف حتى الآن على السبب الحقيقى وراء اندلاع حريق بإحدى الغرف الملحقة بغرفة العمليات بقسم الطوارئ، وإذا ما كان جهاز التكيبف أو أى سبب آخر، مشيراً إلى أن التحقيقات هى المنوط بها الكشف عن أسباب الحريق، وأوضح أنه فور اندلاع الحريق تم فصل التيار الكهربائى عن المستشفى بالكامل، تحسباً لامتداد الحريق، فضلاً عن إخلاء الطابق الثالث من المرضى محل واقعة الحريق.
وأضاف مدير مستشفى النساء والولادة ،في تصريحات لـ"التحرير"، أنه تم نقل نزلاء الطابق الثالث لمستشفى الأميري بجامعة الإسكندرية، حيث سمح الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، بفتح قسم جراحة الأطفال لاستقبال المرضى. وأشار إلى أن غرف العمليات تصادف بها إقامة عمليات جراحية وتم نقلها بعناية، لافتا إلى وجود أحد
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«صدمة وكسور».. إسعاف 564 طالبًا في امتحانات الثانوية

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