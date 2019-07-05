رئيس الزمالك: لم أجلس مع عواد ولن أفعل مثل الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م

محمد عواد

كشف رئيس نادي الزمالك حقيقة جلسته مع محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلي، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة إدارة القلعة البيضاء تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد تعرض محمود عبدالرحيم «جنش» للإصابة بقطع في وتر أكيلس وإجرائه جراحة في ألمانيا. وقال رئيس الزمالك، فى مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي: «لم أجلس نهائيا مع عواد عكس ما أثير خلال اليام الماضية، ولن أتعاقد مع اللاعب إلا بعد الحصول على إذن من الإسماعيلي، لن أكرر ما يفعله الأهلي في كل الصفقات».

وأضاف رئيس الزمالك: «الأهلي تعاقد مع عدد من لاعبي الإسماعيلي دون رغبة النادي، لكنني لن أخسر الإسماعيلي بسبب عواد، وأعتقد أن كل الناس تعلم أن عواد سبق ووقع للزمالك خلال عهد رئيس نادي الإسماعيلي السابق محمد أبو السعود منذ 5 سنوات، إلا أنني ألغيت العقد معه بطلب من رئيس الدراويش، عواد يعد حارس مصر