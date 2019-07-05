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ربع جنيه زيادة.. تعريفة الأجرة الجديدة بالعاشر من رمضان

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م
موقف - أرشيفية
موقف - أرشيفية
اعتمد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المشرف على جهاز خليج السويس والمشرف العام للمشروعات، اليوم الجمعة، أسعار التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة من وإلى المدينة، وكذا أسعار «السرفيس» الخاصة بخطوط السير الداخلية ومشروع النقل الجماعي بالمدينة، وذلك فور عقد اجتماع مع مجلس إدارة الجهاز لبحث الزيادة الأخيرة التي طرأت على أسعار المواد البترولية، فيما تراوحت نسبة الزيادة المُقررة ما بين 10% و15% لكافة وسائل النقل من وإلى المدينة.
وتقرر زيادة أجرة السيارات بخط «العاشر – الزقازيق» لتصل إلى 9 جنيهات، و7.5 جنيه إلى مدينة بلبيس، و26 جنيهًا إلى مدينة المنصورة، و12.5 جنيه إلى مدينة الإسماعيلية، و10 جنيهات إلى منطقة «الألف مسكن» بالقاهرة، ومثلها إلى منطقة المرج. وعن السيارات المتجهة من وإلى موقف النزهة
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اصابة 9سيدات وطفل فى حريق (3)

مدير «الشاطبي للولادة»: لم نتوصل للسبب الحقيقى للحريق

قال الدكتور عوني رمضان، مدير مستشفى النساء والولادة بالشاطبي، التابع لجامعة الإسكندرية، إنه لم يتم التعرف حتى الآن على السبب الحقيقى وراء اندلاع حريق بإحدى الغرف الملحقة بغرفة العمليات بقسم الطوارئ، وإذا ما كان جهاز التكيبف أو أى سبب آخر، مشيراً إلى أن التحقيقات هى المنوط بها الكشف عن أسباب الحريق، وأوضح أنه فور اندلاع الحريق تم فصل التيار الكهربائى عن المستشفى بالكامل، تحسباً لامتداد الحريق، فضلاً عن إخلاء الطابق الثالث من المرضى محل واقعة الحريق.
موقف-ميكروباص-وسرفيس (2)

داخلي وأقاليم.. تعريفة الأجرة الجديدة في الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة، تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم بنسبة زيادة تراوحت بين 10% إلى 15%، عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، مؤكدا أن اللجنة التى تم تشكيلها لبحث الزيادة وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المحافظة لمتابعة الالتزام بالتعريفات المحددة، بحضور ممثلى الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع أمن الجيزة.
جامعة-القاهرة

جامعة القاهرة تعزل ياسين لاشين بعد إدانته في فضيحة جنسية

أعلنت جامعة القاهرة، عزل الدكتور ياسين أحمد لاشين الأستاذ المتفرغ بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام من وظيفته بالجامعة، بناء على قرار مجلس التأديب بالجامعة، مشيرة في بيان رسمي اليوم، إلى أن قرار العزل جاء بعد إدانته في التحقيقات التي أجرتها معه الشؤون القانونية بالجامعة في الفترة الماضية، فيما هو منسوب إليه من اتهامات بالإساءة إلى القيم والتقاليد الجامعية.، وذلك بعد قرار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بإحالة لاشين للتحقيقات في عدة اتهامات أثارت جدلا واسعا، ومنها ابتزاز الطلاب وطلب هدايا مقابل نجاحهم.
اتوبس نقل عام

تعريفة أتوبيسات النقل العام بعد زيادة أسعار البنزين

أقر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، التعريفة الجديدة لأتوبيسات النقل العام داخل محافظة القاهرة، بزيادة جنيها واحدا لكل الخطوط، لتصبح 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، و5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات، و4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات، فيما تحددت سعر الزيادة الجديدة في تعريفة التاكسي الأبيض، عند فتح العداد جنيها واحدا لتصبح 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، بالإضافة إلى 50 قرشا لكل كيلو متر، بييما أصبحت تعريقة ساعة الانتظار الأولى 17 جنيها، ثم 8 جنيهات لكل ساعة، أما فيما يخص تعريفة النقل العام.
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موقف-ميكروباص-وسرفيس (2)

داخلي وأقاليم.. تعريفة الأجرة الجديدة في الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة، تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم بنسبة زيادة تراوحت بين 10% إلى 15%، عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، مؤكدا أن اللجنة التى تم تشكيلها لبحث الزيادة وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المحافظة لمتابعة الالتزام بالتعريفات المحددة، بحضور ممثلى الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع أمن الجيزة.
التكسي-الابيض

تعريفة التاكسي الأبيض بعد زيادة أسعار البنزين

أعلن محافظة القاهرة التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض بد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ الإقليم، إذ حدد سعر الزيادة في فتح العداد جنيها واحدا لتصبح 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، بالإضافة إلى 50 قرشا لكل كيلو متر، فيما أصبحت تعريقة ساعة الانتظار الأولى 17 جنيها، ثم 8 جنيهات لكل ساعة، أما فيما يخص تعريفة النقل العام داخل محافظة القاهرة، فارتفعت جنيها واحدا لكل الخطوط، لتصبح 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، و5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات، و4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات.
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بعد زيادة النزين.. الفيوم تعلن تعريفة الأجرة الجديدة

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم الجمعة، اجتماعًا، بعد إقرار زيادة أسعار الوقود، حضره اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسن صفوت موافي السكرتير العام المساعد، ووكيل إدارة المرور، ورئيس مباحث المرور، ومدير إدارة المواقف، ورئيس مباحث التموين، ونائب المستشار العسكري للمحافظة. وكانت وزارة البترول أعلنت زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من اليوم، وبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز 65 جنيهًا، والتجاري 130 جنيهًا، والبنزين 9 جنيه للتر الـ95، و8 جنيهًا للتر بنزين 92، و6.75 لبنزين 80، والكيروسين والسولار 6.75 للتر.
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3 فئات.. التعريفة الجديدة للمواصلات في بني سويف

اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية للأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها، وبين المحافظة والمحافظات الأخرى، بزيادة تتراوح من 10 إلى 15 % مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، عقب الزيادة التى أقرتها الحكومة على المنتجات البترولية، وأمر بحزمة من الإجراءات المشددة ضد السائقين المخالفين في حال عدم الإلتزام بالتعريفة الجديدة، منها: طبع استيكرات وملصقات يتم وضعها على زجاج سيارات الأجرة من السرفيس والتاكسي موضح بها التعريفة المقررة وأرقام الخطوط الساخنة لاستقبال شكوى المواطنين.
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