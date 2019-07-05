ربع جنيه زيادة.. تعريفة الأجرة الجديدة بالعاشر من رمضان

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م

موقف - أرشيفية

اعتمد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المشرف على جهاز خليج السويس والمشرف العام للمشروعات، اليوم الجمعة، أسعار التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة من وإلى المدينة، وكذا أسعار «السرفيس» الخاصة بخطوط السير الداخلية ومشروع النقل الجماعي بالمدينة، وذلك فور عقد اجتماع مع مجلس إدارة الجهاز لبحث الزيادة الأخيرة التي طرأت على أسعار المواد البترولية، فيما تراوحت نسبة الزيادة المُقررة ما بين 10% و15% لكافة وسائل النقل من وإلى المدينة.

وتقرر زيادة أجرة السيارات بخط «العاشر – الزقازيق» لتصل إلى 9 جنيهات، و7.5 جنيه إلى مدينة بلبيس، و26 جنيهًا إلى مدينة المنصورة، و12.5 جنيه إلى مدينة الإسماعيلية، و10 جنيهات إلى منطقة «الألف مسكن» بالقاهرة، ومثلها إلى منطقة المرج. وعن السيارات المتجهة من وإلى موقف النزهة