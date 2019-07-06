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وكالة الطاقة الذرية تجتمع لبحث انتهاكات إيران

تحرير:وكالات ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ ص
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
طلبت الولايات المتحدة الأمريكية عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث الملف الإيراني. وقالت البعثة الأمريكية في الوكالة إن الولايات المتحدة طلبت بعقد اجتماع مجلس الوكالة المؤلف من 35 بلدا لبحث الملف الإيراني، وذلك بعدما انتهكت إيران الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015. وأكدت الوكالة في إخطار للدول الأعضاء أن الاجتماع سينعقد الأربعاء، وذلك بعدما قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إن إيران تجاوزت الحد الأقصى لمخزون اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي.
وذكرت البعثة الأمريكية في بيان: «طلبت اليوم السفيرة الأمريكية للمنظمات الدولية في فيينا جاكي ويلكوت عقد اجتماع خاص لمجلس محافظي الوكالة لبحث التقرير المقلق للمدير العام للوكالة وبشأن البرنامج النووي للنظام الإيراني»، في إشارة إلى تقرير الوكالة الذي أصدرته الإثنين الماضي.وأضاف البيان: «ينبغي على المجتمع
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الصين-وأمريكا

شروط الصين المسبقة تهدد المحادثات التجارية مع أمريكا

لم تكن الجلسة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، قادرة على وضع كل الخطوط العريضة التي يمكن اعتبارها أساسًا للتوصل إلى اتفاق شامل في الحرب التجارية بين البلدين. وعلى الرغم من التوصل إلى صيغة للهدنة تتضمن مهلة من الوقت لإتاحة الفرصة للتفاوض مجددًا بين الولايات المتحدة والصين، فإن الشروط المسبقة قد لا تأتي بجديد خلال الجلسات التفاوضية بين الجانبين، لا سيما أن هذا المبدأ يرفضه الطرفان.
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تفاصيل انفجار سيارة مفخخة جنوب تركيا

قالت وكالة "الأناضول" التركية الحكومية إن انفجارًا داخل سيارة بالقرب من الحدود التركية مع سوريا قد خلف عددًا من القتلى والجرحى. ونقلت وكالة "رويترز" عن الوكالة أنه حتى الآن لم يتضح سبب الانفجار، الذي وقع اليوم الجمعة، في قضاء الريحانية بولاية هاتاي جنوبي تركيا، في الوقت الذي انطلق فيه عدد من سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة إلى مكان الحادث. وفي السياق نفسه، صرح مصدر أمني تركي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الحادث أسفر عن "مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين".
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قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بتركيا

ذكرت قناة "سكاي نيوز - عربية" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام تركية، إن قتلى وجرحى سقطوا في انفجار سيارة ببلدة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا. ونقلت "روسيا اليوم"، عن وكالة أنباء "رويترز"، إن شخصين قُتلا وجُرح عدد آخر في انفجار السيارة المفخخة ببلدة ريحانلي.
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الدفاع الجوي صداع في رأس الناتو بسبب صواريخ روسيا

لا تزال العلاقات الروسية الأوروبية تحدد بشكل رئيسي الخطط المستقبلية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يضع التعامل عسكريا مع القدرات الخارقة لموسكو على رأس أولويات خطط التطوير التي يضعها للمستقبل القريب. ويرى الناتو أن مواجهة التحديات العسكرية، وبالأخص تلك التي تتعلق بالقدرات الروسية، يجب أن تكون أساس الاستعدادات العسكرية والتقنية للبلدان الأعضاء، وبالأخص داخل الاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمات السياسية المختلفة بين موسكو وبروكسل في عدد من الملفات.
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إيران تعلن شروط الحوار مع الولايات المتحدة

قالت إيران، اليوم الخميس، إنه إذا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات عنها، فطهران وواشنطن يمكن أن يشرعا في حوار، بشرط أن يسمح المرشد، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. وفي يونيو الماضي، صرح نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، بأن بلاد عازمة على بذل كل الجهود للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، موضحا أن فرض عقوبات على وزير الخارجية جواد ظريف، الشخص المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، سيغلق طريق الدبلوماسية في العلاقات بين الدولتين.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: إيران تتجاهل التحذير وانفراجة بالسودان

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا، وتناولت الأزمات في السودان والجزائر، كما أبرزت آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط بوجه عام. تحت عنوان "إيران تتجاهل التحذيرات وتعلن رفع تخصيب اليورانيوم"، كشفت صحيفة "الاتحاد" عن تجاهل إيران تحذيرات الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت أنها ستنفذ تهديدها بتخصيب اليورانيوم، بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى اعتبارًا من الأحد المقبل. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه صحف غربية من أن الخطوة الإيرانية تمثل تهديدا حقيقيا.
حسن-روحانى

روحاني: رفع تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67%

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستتخذ بدءا من السابع من يوليو الجاري، إجراءات إضافية للتقليص من التزاماتها بالاتفاق النووي، متعهدا برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تفوق 3.67%، إذ نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن روحاني، قوله: «لن تكون نسبة التخصيب 3.67%، وسنقوم بالتخصيب بأي نسبة نشاء»، وخاطب أوروبا بشأن مفاعل أراك، مؤكدا: «إن لم تنفذوا كل التزاماتكم، فإننا سنعيد المفاعل إلى الظروف السابقة»، معتبرا أن تقليص التزامات إيران في الاتفاق النووي هو إجراء متبادل ردا على عدم تنفيذ الطرف المقابل التزاماته.
الاتفاق-النووى

إيران تلحق بقطار الانسحاب من النووي بعد مهلة الإنقاذ

التلويح بالانسحاب الجزئي من الاتفاق النووي وتسريع تخصيب اليورانيوم، ورقة ضغط لوحت بها إيران مؤخرا للرد على العقوبات الأمريكية المتعاقبة عليها منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي منذ أكثر من عام، ووصلت تلك العقوبات إلى المرشد الأعلى أية الله على خامنئي. وكانت واشنطن قد فرضت أول أمس، عقوبات تستهدف المرشد الأعلى وكبار المسؤولين العسكريين، وأعلنت أنها ستدرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كان واجهة الانفراج في السياسة الإيرانية حيال الدول الغربية، على قائمتها السوداء في وقت لاحق هذا الأسبوع.
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