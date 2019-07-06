وكالة الطاقة الذرية تجتمع لبحث انتهاكات إيران
تحرير:وكالات
٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ ص
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
طلبت الولايات المتحدة الأمريكية عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث الملف الإيراني.
وقالت البعثة الأمريكية في الوكالة إن الولايات المتحدة طلبت بعقد اجتماع مجلس الوكالة المؤلف من 35 بلدا لبحث الملف الإيراني، وذلك بعدما انتهكت إيران الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.
وأكدت الوكالة في إخطار للدول الأعضاء أن الاجتماع سينعقد الأربعاء، وذلك بعدما قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إن إيران تجاوزت الحد الأقصى لمخزون اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي.
وذكرت البعثة الأمريكية في بيان: «طلبت اليوم السفيرة الأمريكية للمنظمات الدولية في فيينا جاكي ويلكوت عقد اجتماع خاص لمجلس محافظي الوكالة لبحث التقرير المقلق للمدير العام للوكالة وبشأن البرنامج النووي للنظام الإيراني»، في إشارة إلى تقرير الوكالة الذي أصدرته الإثنين الماضي.وأضاف البيان: «ينبغي على المجتمع
وذكرت البعثة الأمريكية في بيان: «طلبت اليوم السفيرة الأمريكية للمنظمات الدولية في فيينا جاكي ويلكوت عقد اجتماع خاص لمجلس محافظي الوكالة لبحث التقرير المقلق للمدير العام للوكالة وبشأن البرنامج النووي للنظام الإيراني»، في إشارة إلى تقرير الوكالة الذي أصدرته الإثنين الماضي.
وأضاف البيان: «ينبغي على المجتمع الدولي محاسبة النظام الإيراني».
وقال دبلوماسيون إنه لم تتضح بعد الإجراءات التي سيتخذها الاجتماع.
وتتولى الوكالة مهمة التحقق من امتثال طهران للقيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق الذي تقرر بموجبه أيضا رفع العقوبات الدولية عن إيران.
وقالت إيران إنها ستتخطى القيود النووية التي يفرضها الاتفاق واحدا تلو الآخر ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن، على طهران، منذ انسحابها من الاتفاق العام الماضي.