ضبط موظف سابق بجامعة الإسكندرية نصب على الطلاب

تحرير:أحمد الزعبي ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ ص

القبض على متهم - أرشيفية

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط موظف سابق بالشئون الإدارية بجامعة الإسكندرية، لقيامه بالنصب على طلاب كلية التجارة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل تعديل درجاتهم النهائية في نموذج الإجابات أثناء تصحيح الأوراق بالكنترول. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بشأن بلاغ ورد من أحد مسئولي جامعة الإسكندرية، عن قيام ادعاء أحد الأشخاص قدرته على استخدام علاقاته في تعديل نتائج الامتحانات لطلاب كلية التجارة.

وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، صحة الواقعة، إذ قام «م. ح»، 60 سنة، موظف سابق بالشئون الإدارية بجامعة الإسكندرية، وسبق اتهامه في 4 قضايا تبديد شيكات، بالنصب على طلاب بكلية التجارة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل تعديل نتائجهم النهائية فى الامتحانات أثناء تصحيح نماذج الإجابة