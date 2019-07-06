جريمة

ضبط موظف سابق بجامعة الإسكندرية نصب على الطلاب

تحرير:أحمد الزعبي ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ ص
القبض على متهم - أرشيفية
القبض على متهم - أرشيفية
تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط موظف سابق بالشئون الإدارية بجامعة الإسكندرية، لقيامه بالنصب على طلاب كلية التجارة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل تعديل درجاتهم النهائية في نموذج الإجابات أثناء تصحيح الأوراق بالكنترول. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بشأن بلاغ ورد من أحد مسئولي جامعة الإسكندرية، عن قيام ادعاء أحد الأشخاص قدرته على استخدام علاقاته في تعديل نتائج الامتحانات لطلاب كلية التجارة.
وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، صحة الواقعة، إذ قام «م. ح»، 60 سنة، موظف سابق بالشئون الإدارية بجامعة الإسكندرية، وسبق اتهامه في 4 قضايا تبديد شيكات، بالنصب على طلاب بكلية التجارة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل تعديل نتائجهم النهائية فى الامتحانات أثناء تصحيح نماذج الإجابة
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اصابة 9سيدات وطفل فى حريق (1)

ارتفاع مصابي حريق مستشفى الشاطبي للولادة إلى 18 شخصا

ارتفع عدد مصابي حريق مستشفى الشاطبى للنساء والولادة، التابع لجامعة الإسكندرية، إلى 18 مصابا، حيث اندلع الحريق مساء اليوم الجمعة، بالطابق الثاني قسم النساء والتوليد، وذلك بسبب ماس كهربائي، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات الأميري التابع لجامعة الإسكندرية، ومستشفى الأوقاف "رأس التين" التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقى العلاج، وحالة واحدة إلى مستشفى دار إسماعيل للولادة لتلقى العلاج المناسب، حيث تراوحت الإصابات بين اختناقات وجروح وحروق متوسطة أثناء عملية الإطفاء.
ترام-الاسكندرية-صورة-أرشيفية

توقف حركة ترام الإسكندرية بسبب حريق محل آثاث

تواصلت الحرائق فى محافظة الإسكندرية، حيث شب حريق هائل بأحد محال الآثاث الراقي الكائن بمنطقة باكوس، شرق عروس البحر الأبيض المتوسط، مساء اليوم الجمعة، وسط ترجيحات أولية تشير إلى أن سبب اندلاع الحريق وقوع ماس كهربائي بالمحل المشار إليه، دون ورود أي أنباء عن وقوع أي وفيات أو إصابات، وأن الخسائر مادية فقط، فيما تسبب الحريق فى توقف حركة ترام الإسكندرية، لحين وصول سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية للتمكن من السيطرة على النيران وإعادة تسيير حركة الترام واستئناف الرحلات ذهابا وإيابا.ً
اصابة 9سيدات وطفل فى حريق (2)

إصابة 9 سيدات وطفل فى حريق بمستشفى الشاطبي للولادة

شب حريق كبير بمستشفى الشاطبى للأطفال والنساء والولادة، التابع لجامعة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، فيما أصيبت 9 سيدات من المرضى والمرافقين لهن، بالإضافة إلى إصابة طفل باختناقات نتيجة تصاعد الأدخنة، وتقرر نقلهم إلى مستشفيات الأميري التابع لجامعة الإسكندرية، ومستسفى الأوقاف "رأس التين" التابعة لمديرية الشؤون الصحية، لتلقى العلاج، وتم إخلاء الطابقين الثاني والثالث من المرضى لحين السيطرة على الحريق وإعادتهم مرة أخرى وسط أنباء عن أن سبب الحريق ماس كهربائي.
مباحث-التموين

الداخلية تنتصر لمحدودي الدخل وتتصدى للصوص الدعم

حماية محدودي الدخل والتصدي لحالات الغش التجاري، شعار رفعته أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
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اغتصاب (1)

التحقيق في اتهام موظف بهتك عرض خادمة

أمر المستشار عبد العزيز سالم رئيس نيابة باب شرقي الإسكندرية، اليوم الأحد، بفتح التحقيق في ضبط كل من المدعو «أ. ع. م.» موظف بالمعاش، والمدعوة «ج. م. خ.» ربة منزل، وزوجها المدعو «ر. ح. م.» عامل بوكالة الخضار، داخل شقة بمنطقة الحضرة، وباشر التحقيقات المستشار محمد النجار وكيل نيابة باب شرقي، وسكرتارية ياسر تريكة في القضية رقم «16118 لسنة 2019»، جنح قسم شرطة باب شرقي، لاتهام الأخيرين بقيامهما بتصوير الأول -موظف المعاش- داخل محل سكنهما متجردًا من ملابسه.
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