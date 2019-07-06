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مثل هذا اليوم.. اختيار الدولار عملة للولايات المتحدة

تحرير:محمد عودة ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
الدولار
الدولار
في مثل هذا اليوم 6 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1785: تم اختيار الدولار كعملة للولايات المتحدة الأمريكية بالإجماع. وفي عام 1905: ألفرد ديكين يصبح رئيسا لوزراء أستراليا للمرة الثانية. وفي عام 1939: إغلاق جميع المؤسسات التي يملكها يهود بألمانيا. وفي عام 1940: اغتيال السياسي السوري الدكتور عبد الرحمن الشهبندر. وفي عام 1964: استقلال مالاوي عن المملكة المتحدة.
وفي عام 1917: القوات العربية بقيادة الضابط البريطاني لورينز يستولون على ميناء العقبة بعدما كان تحت يد العثمانيين.وفي عام 1975: إعلان استقلال جزر القمر عن فرنسا.وفي عام 1988: كارلوس ساليناس يفوز في الانتخابات الرئاسية بالمكسيك.وفي عام 1885: نجاح لويس باستور في اختبار لقاحه ضد داء الكلب على طفل مصاب بالمرض.وفي
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هذه الأخطاء تقومين بها عند تنظيف الحمام

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سرطان الثدي لا يعني الموت| محاربات انتصرن في النهاية

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اعتقدت أننا عام 1860.. التهاب المخ يفقد سيدة ذاكرتها

تخيل معي أنك تستيقظ في أحد الأيام لتجد نفسك لا تستطيع التعرف على أهلك وأصدقائك وحتى لا تعرف المكان الذين تعيش فيه، وهذا ما حدث بالفعل مع فيكي هاركنس، 29 سنة بإنجلترا، كما اعتقدت أنها في عام 1860 بعد أن تسببت حالة نادرة في تضخم دماغها، حيث لم تتذكر من كانت أو كيفية القيام بالمهام الأساسية مثل تنظيف أسنانها أو ربط الحذاء. بدأت مشاكلها في مارس 2016 بأعراض تشبه الإنفلونزا وأسبوع من النوبات، وأظهرت الفحوصات أنها مصابة بالتهاب الدماغ، وهي حالة تهدد حياتها في كثير من الأحيان بسبب عدوى فيروسية، وتم نقلها إلى المستشفى لمدة ثلاثة أشهر.
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في مثل هذا اليوم..هزم صلاح الدين الصليبيين في «حطين»

في مثل هذا اليوم 4 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1187: انتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين. وفي عام 1953: افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة. وفي عام 1886: إقامة تمثال الحرية في ولاية نيويورك الأمريكية. وفي عام 1837: تدشين أول خط للسكة الحديدية طويلة المدى في العالم يربط بين برمنغهام وليفربول بإنجلترا.
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مثل هذا اليوم.. وفاة 1426 حاجا في انهيار نفق المعيصم

في مثل هذا اليوم 2 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1990: حادث تزاحم داخل نفق المعيصم بإحدى مناسك الحج يؤدي إلى إنهياره ووفاة 1426 حاجًا. وفي عام 1777: ولاية فيرمونت الأمريكية تصبح أول ولاية تمنع الاستعباد والرق على أراضيها. وفي عام 1819: بريطانيا تصدر قرارا يمنع بموجبه تشغيل الأطفال. وفي عام 1853: الجيش الروسي يغزو الإمبراطورية العثمانية معلنا بداية حرب القرم.
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في مثل هذا اليوم.. أغلق الفرنسيون الجامع الأزهر

في مثل هذا اليوم 20 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1800: السلطات الفرنسية تغلق الجامع الأزهر عقب اغتيال الجنرال كليبر على يد سليمان الحلبي، وظل المسجد مغلقا حتى خروج الفرنسيين من مصر. وفي عام 1214: تأسيس جامعة أوكسفورد في بريطانيا. وفي عام 1837: الملكة فيكتوريا تتولى حكم بريطانيا. وفي عام 1960: الإعلان عن استقلال مالي والسنغال. وفي عام 2001: انتخب برويز مشرف رئيسا لباكستان.
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في مثل هذا اليوم..وصل تمثال الحرية إلى ميناء نيويورك

في مثل هذا اليوم 19 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات،وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1885: وصول تمثال الحرية الذي جاء كهدية من الشعب الفرنسي إلى الشعب الأمريكي إلى ميناء مدينة نيويورك. وفي عام 1862: الكونجرس الأمريكي يمنع الرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1965: انقلاب عسكري في الجزائر ضد الرئيس أحمد بن بلة قام به هواري بومدين.
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