مثل هذا اليوم.. اختيار الدولار عملة للولايات المتحدة

تحرير:محمد عودة ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

الدولار

في مثل هذا اليوم 6 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1785: تم اختيار الدولار كعملة للولايات المتحدة الأمريكية بالإجماع. وفي عام 1905: ألفرد ديكين يصبح رئيسا لوزراء أستراليا للمرة الثانية. وفي عام 1939: إغلاق جميع المؤسسات التي يملكها يهود بألمانيا. وفي عام 1940: اغتيال السياسي السوري الدكتور عبد الرحمن الشهبندر. وفي عام 1964: استقلال مالاوي عن المملكة المتحدة.

وفي عام 1917: القوات العربية بقيادة الضابط البريطاني لورينز يستولون على ميناء العقبة بعدما كان تحت يد العثمانيين.وفي عام 1975: إعلان استقلال جزر القمر عن فرنسا.وفي عام 1988: كارلوس ساليناس يفوز في الانتخابات الرئاسية بالمكسيك.وفي عام 1885: نجاح لويس باستور في اختبار لقاحه ضد داء الكلب على طفل مصاب بالمرض.وفي