الجيش الليبي يدفع بتعزيزات عسكرية لتحرير طرابلس

تحرير:وكالات ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ ص

الجيش الليبي

دفع الجيش الوطني الليبي، الجمعة، بكتائب عسكرية للمشاركة في عملية «طوفان الكرامة» لتحرير طرابلس من الميليشيات المتطرفة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الجيش، إن تحرك هذه القوات يأتي ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية. وأشار الجيش إلى أن هذه القوات تتمتع بخبرة قتالية كبيرة في كيفية التعامل مع الجماعات الإرهابية، إذ شاركت من قبل في معارك تحرير بنغازي و درنة. وأكد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أن الجيش يهدف إلى استعادة السيطرة على طرابلس وتحريرها من الإرهاب، وليس السيطرة على النفط.

وفي مقابلة مع وكالة «بلومبرج» الأمريكية، قال حفتر إن الجيش الوطني الليبي لا يمكن أن يكون تاجرا للنفط، ولا رغبة له في بيع النفط لصالحه بطريقة شرعية أو غير شرعية، مشددا على سعي الجيش للحيلولة دون إمكانية استفادة الميليشيات الإرهابية من عائدات النفط.على جانب آخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة