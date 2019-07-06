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ترامب: حملات ترحيل المهاجرين ستبدأ قريبا

تحرير:وكالات ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعي للمهاجرين ستبدأ «قريبا جدا». جاء ذلك بينما تعهد فيه مدافعون أمريكيون عن المهاجرين بأن مجتمعاتهم ستكون «مستعدة» عندما يأتي ضباط الهجرة، وفقا لوكالة «رويترز». وجعل ترامب من اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة قضية رئيسية في رئاسته وفي مساعيه للفوز بولاية ثانية في 2020. وأجل الرئيس الأمريكي العملية الشهر الماضي بعد تسرب موعدها للصحافة، لكنه قال يوم الإثنين إن الاعتقالات ستبدأ بعد عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو الحالي.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الجمعة، «ستبدأ قريبا جدا، لكني لا أسميها مداهمات، إننا سنبعد كل من جاءوا بشكل غير قانوني على مدى سنوات».أما إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، فقالت الشهر الماضي، إن المداهمات ستستهدف المهاجرين الذين لا يملكون وثائق والذين وصلوا في الآونة الأخيرة إلى الولايات
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زلزال

زلزال جديد يضرب جنوب كاليفورنيا بقوة 7.1 ريختر

ضرب زلزال بقوة 7.1 على مقياس ريختر جنوب كاليفورنيا، في وقت متأخر من الجمعة. وأفادت «سكاي نيوز عربية» فيما نقلته على لسان مراسلتها، أن الزلزال يعد هو الأعنف الذي يضرب الولاية الأمريكية منذ 20 عاما. وأعلن المعهد الأمريكي للزلازل شدة الهزة التي لم يتبين على الفور مدى تأثيرها وما أسفرت عنه من أضرار. وكانت منطقة جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قد تعرضت، الخميس، لزلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، وشعر به السكان في منطقة كبيرة، وفق ما ذكر المعهد الأمريكي الجيولوجي وشهود.
فيسبوك

«الأموال المظلمة».. ترامب يستغل فيسبوك للفوز في 2020

في الأسابيع التي سبقت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس عام 2018، في فرجينيا، نشرت إحدى صفحات موقع "فيسبوك"، والتي تحمل عنوان "لا لويكستون الهزيلة" إعلانا يصور المرشحة الديمقراطية للكونجرس جينيفر ويكستون بجوار القوات النازية. هذا الإعلان كان ضمن حملة من 24 إعلانا، تكلفت 211 دولارا ضد ويكستون، وحتى الآن غير واضح من الذي تحمّل تكلفتها، فتوضح الإعلانات أنها "مدفوعة من قبَل مواطن أمريكي محب للحرية يمارس حقا طبيعيا محميا بموجب التعديل الأول للدستور"، لكن لا توجد أي معلومة في مكتبة إعلانات "فيسبوك" عن مَن يمول هذه الإعلانات السياسية.
دونالد-ترامب (3)

ترامب يستعرض القوة: أمتنا هي الأقوى.. السماء ملك لنا

شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتفال بعيد الاستقلال، حيث أشاد ترامب بالجيش وحث الشبان على الانضمام إلى القوات المسلحة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، شهد الاحتفال عروضا عسكرية، حيث شهد عرضا للدبابات، وحلقت خلاله الطائرات الحربية على ارتفاع منخفض. وأعرب ترامب عن إعجابه بالعروض المبهجة التي تجسد الفخر الوطني والقوة العسكرية، ورفض المخاوف بشأن النفقات والإشارات العسكرية للحدث الذي أقيم أمام نصب لنكولن التذكاري المقام منذ 97 عاما، والذي يرمز للوحدة الوطنية.
زلزال

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب جنوب كاليفورنيا

تعرضت منطقة جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس، إلى زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في 23 يونيو الماضي، أن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة وقع على بعد في جنوب غرب كاليفورنيا بالقرب من تجمع بتروليا السكني في الولاية الأمريكية. وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 9.4 كيلومتر في باطن الأرض. ويقدر عدد سكان بتروليا التى تقع فى مقاطعة هامبولت ببضع مئات وتقع على بعد 407 كيلومترات إلى الشمال من سان فرانسيسكو فى منطقة برية وعادة ما تشهد نشاط زلزالى.?
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دونالد-ترامب (3)

ترامب يستعرض القوة: أمتنا هي الأقوى.. السماء ملك لنا

شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتفال بعيد الاستقلال، حيث أشاد ترامب بالجيش وحث الشبان على الانضمام إلى القوات المسلحة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، شهد الاحتفال عروضا عسكرية، حيث شهد عرضا للدبابات، وحلقت خلاله الطائرات الحربية على ارتفاع منخفض. وأعرب ترامب عن إعجابه بالعروض المبهجة التي تجسد الفخر الوطني والقوة العسكرية، ورفض المخاوف بشأن النفقات والإشارات العسكرية للحدث الذي أقيم أمام نصب لنكولن التذكاري المقام منذ 97 عاما، والذي يرمز للوحدة الوطنية.
قمة-ترامب-وكيم في كوريا-الشمالية (1)

ترامب يدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة البيت الأبيض

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، إلى زيارة البيت الأبيض، وذلك في أول دعوة لزعيم كوري شمالي لزيارة البيت الأبيض. وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن تلك الدعوة جاءت خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيسين في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، اليوم الأحد، في حضور الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن. والتقي الرئيس الأمريكي مع الرئيس الكوري الجنوبي والزعيم الكوري الشمالي، في أول لقاء ثلاثي يجمع بين قادة الدول الثلاث، في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.
دونالد ترامب

ترامب يعلن موعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة الأمريكية، وقال "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم، على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في أوساكا، إن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيبدأ بعد الرابع من يوليو المقبل. وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنرحل أعدادا كبيرة من الأشخاص بدءًا من 4 يوليو". ويأتي هذا الإعلان غير المسبوق، بعد أسبوع من تصريح ترامب، بأنه "يحب المهاجرين".
لقاء ترامب وبن سلمان

ترامب لولي العهد السعودي: لقد قمت بعمل رائع

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، على هامش مشاركتهما في قمة العشرين باليابان. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الرئيس الأمريكي، خلال اللقاء، إن العلاقة جيدة جدا مع بن سلمان، مؤكدًا أن السعودية تبذل جهدًا كبيرًا في محاربة الإرهاب، وعقب بقوله: «إن العالم يقدر تلك المجهودات». وتابع ترامب، خلال اللقاء الثنائي مع ولي العهد السعودي في أوساكا اليابانية، على هامش قمة العشرين، أن التعاون الاقتصادي بين واشنطن والرياض يخلق ما لا يقل عن مليون وظيفة داخل الولايات المتحدة.
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