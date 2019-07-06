ترامب: حملات ترحيل المهاجرين ستبدأ قريبا

تحرير:وكالات ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعي للمهاجرين ستبدأ «قريبا جدا». جاء ذلك بينما تعهد فيه مدافعون أمريكيون عن المهاجرين بأن مجتمعاتهم ستكون «مستعدة» عندما يأتي ضباط الهجرة، وفقا لوكالة «رويترز». وجعل ترامب من اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة قضية رئيسية في رئاسته وفي مساعيه للفوز بولاية ثانية في 2020. وأجل الرئيس الأمريكي العملية الشهر الماضي بعد تسرب موعدها للصحافة، لكنه قال يوم الإثنين إن الاعتقالات ستبدأ بعد عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو الحالي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الجمعة، «ستبدأ قريبا جدا، لكني لا أسميها مداهمات، إننا سنبعد كل من جاءوا بشكل غير قانوني على مدى سنوات».أما إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، فقالت الشهر الماضي، إن المداهمات ستستهدف المهاجرين الذين لا يملكون وثائق والذين وصلوا في الآونة الأخيرة إلى الولايات