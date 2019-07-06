سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

عمرو أديب للتجار: بلاش افتراء (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ ص
عمرو أديب
عمرو أديب
أكد الإعلامى عمرو أديب على ضرورة مراقبة الأسعار خلال الأيام المقبلة، منعا لاستغلال بعض التجار زيادة أسعار البنزين فى رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه. وقال أديب، خلال خلقة الجمعة من برنامج «الحكاية»، الذى يعرض على فضائية «mbc مصر»: «انبسطت جدا لما لقيت محافظ الغسكندرية ومحافظ القاهرة منزلين أسعار المواصلات لمختلف الاماكن بعد الزيادة، مع نيتهم فى وضع استيكرات على السيارات منعا لاختلاف السائقين والركاب». وأضاف: «أنا فاكر فى مرة منهم نزل رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب يتكلم ويتناقش مع سائقى الميكروباص، المرة دى فيه تنظيم أكثر».
وتابع أديب: «يجب أن تعمل الدولة بشكل قوى على مساعدة الناس، فمثلا سيارات نقل الخضار والفاكهة حمولة طن ونصف، وفرق تموين السيارة 100 جنيه، فالألف و500 كيلو حمولة السيارة كيلو الفاكهة هيزيد قد إيه؟»، مضيفا: «الناس مبتزودش بما يرضى الله، مبتزودش الزيادة اللى ليها نسبة البترول فى مكون السلعة».وقال أديب: «عرفت
اقرأ المزيد
مواقف-ميكروباصات-وتكسى- (1)

ربع جنيه زيادة.. تعريفة الأجرة الجديدة بالعاشر من رمضان

اعتمد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المشرف على جهاز خليج السويس والمشرف العام للمشروعات، اليوم الجمعة، أسعار التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة من وإلى المدينة، وكذا أسعار «السرفيس» الخاصة بخطوط السير الداخلية ومشروع النقل الجماعي بالمدينة، وذلك فور عقد اجتماع مع مجلس إدارة الجهاز لبحث الزيادة الأخيرة التي طرأت على أسعار المواد البترولية، فيما تراوحت نسبة الزيادة المُقررة ما بين 10% و15% لكافة وسائل النقل من وإلى المدينة.
اصابة 9سيدات وطفل فى حريق (3)

مدير «الشاطبي للولادة»: لم نتوصل للسبب الحقيقى للحريق

قال الدكتور عوني رمضان، مدير مستشفى النساء والولادة بالشاطبي، التابع لجامعة الإسكندرية، إنه لم يتم التعرف حتى الآن على السبب الحقيقى وراء اندلاع حريق بإحدى الغرف الملحقة بغرفة العمليات بقسم الطوارئ، وإذا ما كان جهاز التكيبف أو أى سبب آخر، مشيراً إلى أن التحقيقات هى المنوط بها الكشف عن أسباب الحريق، وأوضح أنه فور اندلاع الحريق تم فصل التيار الكهربائى عن المستشفى بالكامل، تحسباً لامتداد الحريق، فضلاً عن إخلاء الطابق الثالث من المرضى محل واقعة الحريق.
موقف-ميكروباص-وسرفيس (2)

داخلي وأقاليم.. تعريفة الأجرة الجديدة في الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة، تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم بنسبة زيادة تراوحت بين 10% إلى 15%، عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، مؤكدا أن اللجنة التى تم تشكيلها لبحث الزيادة وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المحافظة لمتابعة الالتزام بالتعريفات المحددة، بحضور ممثلى الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع أمن الجيزة.
جامعة-القاهرة

جامعة القاهرة تعزل ياسين لاشين بعد إدانته في فضيحة جنسية

أعلنت جامعة القاهرة، عزل الدكتور ياسين أحمد لاشين الأستاذ المتفرغ بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام من وظيفته بالجامعة، بناء على قرار مجلس التأديب بالجامعة، مشيرة في بيان رسمي اليوم، إلى أن قرار العزل جاء بعد إدانته في التحقيقات التي أجرتها معه الشؤون القانونية بالجامعة في الفترة الماضية، فيما هو منسوب إليه من اتهامات بالإساءة إلى القيم والتقاليد الجامعية.، وذلك بعد قرار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بإحالة لاشين للتحقيقات في عدة اتهامات أثارت جدلا واسعا، ومنها ابتزاز الطلاب وطلب هدايا مقابل نجاحهم.
اقرأ المزيد من الأخبار
وائل-ابو-العلا-رئيس-شركة-كريم

بعد زيادة البنزين.. «كريم» ترفع أسعار خدماتها 15%

أعلنت الحكومة اليوم الجمعة، رفع أسعار المنتجات البترولية للجمهور، وعلى إثر ذلك تم رفع تعريفات ركوب غالبية وسائل النقل، وفي هذا الإطار أعلنت شركة شركة كريم، لخدمات النقل التشاركي عبر تطبيقات المحمول، رفع تعريفة خدماتها للمستخدمين، وذلك عبر رسالة نصية أرسلتها للعملاء اليوم، قالت فيها إن السعر الأساسى لاستخدام فئة Go حالياً أصبح 7.7 جنيه، كما ستصل تكلفة كيلو التحرك 2.8 جنيه، بينما يتم احتساب الانتظار على أساس 77 قرشاً، وستبلغ تكلفة الحد الأدنى 10 جنيهات.
وزير-البترول (3)

وزير البترول يبحث مع المسؤولين آثار زيادة الوقود

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعا فى غرفة عمليات الوزارة، ضم رئيس هيئة البترول ونوابه ورؤساء شركات توزيع المنتجات البترولية. وخلال الاجتماع تابع المهندس طارق الملا موقف توزيع الوقود على مستوى الجمهورية وتوافر إمداداته فى مختلف المحافظات المصرية، والاطمئنان على انتظام تدفق إمدادات البنزين والسولار، من مستودعات الشحن الرئيسية إلى المحطات والمنافذ التسويقية بمختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب متابعة موقف توزيع البوتاجاز من مصانع التعبئة إلى مراكز توزيع البوتاجاز.
بنزين

بالأرقام.. متوسط الزيادات في أسعار المواد البترولية

تعد الزيادة الحالية الرابعة والأخيرة في أسعار المنتجات البترولية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، منذ نوفمبر عام 2016، حين رفعت الحكومة أسعار الوقود، وأعلنت الحكومة الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، إذ ارتفع سعر بنزين 80 والسولار والكيروسين من 5.50 جنيه إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 من 6.75 إلى 8 جنيهات.
كهرباء

البحيرة للكهرباء تحصل 28.5 مليون جنيه من «سرقة تيار»

عرض المهندس حمدي عكاشة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، على وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، ما تم إنجازه من خطة الإحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بالشركة، وذلك منذ بداية العمل بالخطة الطموحة من يوليو 2017 وحتى يونيو 2019. وأضاف عكاشة، اليوم، أنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية بنطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بما يفى بضمان وجودة استمرارية التغذية الكهربائية للمشتركين في نطاق المناطق الخاضعة للشركة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org