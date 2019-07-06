عمرو أديب للتجار: بلاش افتراء (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ ص

عمرو أديب

أكد الإعلامى عمرو أديب على ضرورة مراقبة الأسعار خلال الأيام المقبلة، منعا لاستغلال بعض التجار زيادة أسعار البنزين فى رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه. وقال أديب، خلال خلقة الجمعة من برنامج «الحكاية»، الذى يعرض على فضائية «mbc مصر»: «انبسطت جدا لما لقيت محافظ الغسكندرية ومحافظ القاهرة منزلين أسعار المواصلات لمختلف الاماكن بعد الزيادة، مع نيتهم فى وضع استيكرات على السيارات منعا لاختلاف السائقين والركاب». وأضاف: «أنا فاكر فى مرة منهم نزل رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب يتكلم ويتناقش مع سائقى الميكروباص، المرة دى فيه تنظيم أكثر».

وتابع أديب: «يجب أن تعمل الدولة بشكل قوى على مساعدة الناس، فمثلا سيارات نقل الخضار والفاكهة حمولة طن ونصف، وفرق تموين السيارة 100 جنيه، فالألف و500 كيلو حمولة السيارة كيلو الفاكهة هيزيد قد إيه؟»، مضيفا: «الناس مبتزودش بما يرضى الله، مبتزودش الزيادة اللى ليها نسبة البترول فى مكون السلعة».وقال أديب: «عرفت