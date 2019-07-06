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زلزال جديد يضرب جنوب كاليفورنيا بقوة 7.1 ريختر

تحرير:وكالات ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ ص
مقياس ريختر
مقياس ريختر
ضرب زلزال بقوة 7.1 على مقياس ريختر جنوب كاليفورنيا، في وقت متأخر من الجمعة. وأفادت «سكاي نيوز عربية» فيما نقلته على لسان مراسلتها، أن الزلزال يعد هو الأعنف الذي يضرب الولاية الأمريكية منذ 20 عاما. وأعلن المعهد الأمريكي للزلازل شدة الهزة التي لم يتبين على الفور مدى تأثيرها وما أسفرت عنه من أضرار. وكانت منطقة جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قد تعرضت، الخميس، لزلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، وشعر به السكان في منطقة كبيرة، وفق ما ذكر المعهد الأمريكي الجيولوجي وشهود.
وأفادت الهيئة بأن مركز الزلزال يقع في منطقة سيرليس فالي، في مقاطعة سان برناردينو، على بعد حوالى 240 كيلومترا شمال شرق لوس أنجلوس، وعلى عمق 8.7 كيلومترا.ووقوع الزلزال على عمق قليل جعل الإحساس بالهزة الأرضية قويا في لوس أنجلوس التي شهدت أيضا توابع أصغر للزلزال.وتضرب توابع قوية المنطقة الصحراوية في كاليفورنيا
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