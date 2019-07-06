«انتخابات الأهلي وقانون الشرطة».. أبرز المحاكمات

الحكم في دعوى عدم دستورية قانون التأمين الصحى على الطلاب.. الحكم في دعوى عدم دستورية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. محاكمة عاطل متهم بقتل خالته وزوجها بروض الفرج

تحرير:محمد رشدي ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١١ ص

محمود الخطيب

تنظر محاكم القاهرة والجيزة عددا من المحاكمات المهمة، اليوم السبت، أبرزها الحكم في دعوى عدم دستورية قانون التأمين الصحى على الطلاب، ودعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي، حيث تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، العضوين بالنادي الأهلي، لبطلان انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها الكابتن محمود الخطيب وقائمته، وقالت الدعوى، التي حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية للنادي.

وذلك على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي. هيئة الشرطة تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 58 و59 و60 و61 و64 و77 و99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة. كان سمير على