«انتخابات الأهلي وقانون الشرطة».. أبرز المحاكمات

الحكم في دعوى عدم دستورية قانون التأمين الصحى على الطلاب.. الحكم في دعوى عدم دستورية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. محاكمة عاطل متهم بقتل خالته وزوجها بروض الفرج
تنظر محاكم القاهرة والجيزة عددا من المحاكمات المهمة، اليوم السبت، أبرزها الحكم في دعوى عدم دستورية قانون التأمين الصحى على الطلاب، ودعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي، حيث تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، العضوين بالنادي الأهلي، لبطلان انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها الكابتن محمود الخطيب وقائمته، وقالت الدعوى، التي حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية للنادي.
وذلك على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.
هيئة الشرطة
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 58 و59 و60 و61 و64 و77 و99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
كان سمير على
وذلك على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.
هيئة الشرطة
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 58 و59 و60 و61 و64 و77 و99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
كان سمير على على شامة، قد أقام دعواه التى حملت رقم 95 لسنة 40 دستورية، مطالبا فيها بعدم دستورية المواد المذكورة من قانون هيئة الشرطة، والمادة 46 من القانون 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وهو ما أجلته المحكمة للحكم الشهر المقبل.
قانون الإجراءات الجنائية
تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمادتين 395 و384 من قانون الإجراءات الجنائية.
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كانت الدعوى التي حملت رقم 112 لسنة 39 دستورية جديدة، تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمادتين 395 و384 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور".
المتهم بقتل خالته
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محسن مبروك، محاكمة عاطل متهم بقتل خالته وزوجها بروض الفرج.
وأسندت النيابة للمتهم "مؤمن. م" عاطل، أنه في نوفمبر 2018 قام بقتل زوج خالته العجوز المجني عليه "سميح. م" عمدا، إذ قام بالتربص له حتى تمكن من إزهاق روحه بعدة طعنات صوبها في اتجاه رقبته من سلاحه الأبيض "السكين"، وذلك في أثناء سرقة محتويات مسكنه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام أيضًا بقتل خالته العجوز المجني عليها "هدى. م" عمدا، بعدما شاهدته حال قيامه بقتل زوجها، فتوجهت نحوه مسرعة فعاجلها هو بتسديد طعنة بسلاحه استقرت فى مواضع قاتلة من جسدها، مضيفة أن المتهم قام عقب قتل المجني عليهما، بسرقة منقولاتهما ومبالغ مالية من محل سكنهما.
قانون التأمين الصحى على الطلاب
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من القانون 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب.
وتنظر المحكمة الدعوى رقم 234 لسنة 20 دستورية، المقامة من شيرين راغب عبد القادر، وتطالب فيها بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب.
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وتنص الفقرة على أن "تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، الوحدات القائمة بخدمات الصحة المدرسية، والتابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وذلك فى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعي وأوراق، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها".