حفتر: هدفنا تحرير طرابلس.. وليس السيطرة على النفط

تحرير:وكالات ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ ص

المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي

صرح المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، بأن هدف الجيش استعادة السيطرة على طرابلس، والهدف من معركة طرابلس تحريرها من الميلشيات، وليس السيطرة على النفط، فالجيش لا يمكن أن يكون تاجر نفط، ولا رغبة له في بيع النفط لصالحه بطريقة شرعية أو غير شرعية، موضحا أن عمليات بيع النفط من اختصاص المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وأن من مسؤولية الجيش حماية المنشآت النفطية في ليبيا، كما أن الجيش يسعى للحيلولة دون إمكانية استفادة الميليشيات المسلحة من عائدات النفط، وذلك بحسب ما أوردته قناة "سكاي نيوز".

ودفع الجيش الوطني الليبي، أمس الجمعة، بكتائب عسكرية للمشاركة في عملية «طوفان الكرامة» لتحرير طرابلس من الميليشيات المتطرفة، وضلك ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية، وهذه القوات تتمتع بخبرة قتالية كبيرة في كيفية التعامل مع الجماعات الإرهابية، إذ شاركت من قبل في معارك تحرير بنغازي و درنة.من