سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حفتر: هدفنا تحرير طرابلس.. وليس السيطرة على النفط

تحرير:وكالات ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ ص
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي
صرح المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، بأن هدف الجيش استعادة السيطرة على طرابلس، والهدف من معركة طرابلس تحريرها من الميلشيات، وليس السيطرة على النفط، فالجيش لا يمكن أن يكون تاجر نفط، ولا رغبة له في بيع النفط لصالحه بطريقة شرعية أو غير شرعية، موضحا أن عمليات بيع النفط من اختصاص المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وأن من مسؤولية الجيش حماية المنشآت النفطية في ليبيا، كما أن الجيش يسعى للحيلولة دون إمكانية استفادة الميليشيات المسلحة من عائدات النفط، وذلك بحسب ما أوردته قناة "سكاي نيوز".
ودفع الجيش الوطني الليبي، أمس الجمعة، بكتائب عسكرية للمشاركة في عملية «طوفان الكرامة» لتحرير طرابلس من الميليشيات المتطرفة، وضلك ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية، وهذه القوات تتمتع بخبرة قتالية كبيرة في كيفية التعامل مع الجماعات الإرهابية، إذ شاركت من قبل في معارك تحرير بنغازي و درنة.من
اقرأ المزيد
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يدفع بتعزيزات عسكرية لتحرير طرابلس

دفع الجيش الوطني الليبي، الجمعة، بكتائب عسكرية للمشاركة في عملية «طوفان الكرامة» لتحرير طرابلس من الميليشيات المتطرفة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الجيش، إن تحرك هذه القوات يأتي ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية. وأشار الجيش إلى أن هذه القوات تتمتع بخبرة قتالية كبيرة في كيفية التعامل مع الجماعات الإرهابية، إذ شاركت من قبل في معارك تحرير بنغازي و درنة. وأكد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أن الجيش يهدف إلى استعادة السيطرة على طرابلس وتحريرها من الإرهاب، وليس السيطرة على النفط.
مفاوضات-السودان.jpg3 (2)

تمتد لـ39 شهرا.. تفاصيل الفترة الانتقالية في السودان

"يا خليلاً نم مطمئن القلب عن وطنٍ، غذيته بغذاء الروح والفهم، أهاب بالشعب ما أرسلت من نغمٍ، وهل يظل على الأيام في صمم؟" بكلمات أنشدها الشاعر السوداني يوسف مصطفى التني، احتفل تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له، بالتوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لتقاسم السلطة في البلاد. فبعد أسابيع من المفاوضات، نجحت الوساطة الإفريقية - الإثيوبية في التقريب بين وجهات نظر المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في قضايا عدة، والاتفاق على تقاسم السلطة، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.
نقاب

رسميا.. تونس تحظر النقاب في المؤسسات العامة

أصدر يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، قرارا بمنع النقاب في المؤسسات العامة "لدواع أمنية" على ما أفادت رئاسة الحكومة. وجاء في منشور حكومي وقعه الشاهد: "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع امنية". وحسب المنشور الحكومى الذى أصدره رئيس الوزراء التونسى، أنه يمنع تمامًا دخول أى شخص غير مكشوف الوجه إلى مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، حسبما أفادت الجريدة التونسية "موزاييك اف إم"، منذ قليل.
باجى-قايد-السبسى (3)

السبسي يدعو لانتخابات تشريعية ورئاسية في تونس

وقع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. وقد حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، السادس من أكتوبر القادم موعدا للانتخابات التشريعية، والسابع عشر من نوفمبر، موعدا للانتخابات الرئاسية. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي استأنف عمله الاثنين الماضي، بعد تعرضه "لوعكة صحية حادة"، نُقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بتونس لتلقي العلاج.
اقرأ المزيد من الأخبار
الجيش-الليبى

القوى الوطنية الليبية تدعو الجيش لسرعة تحرير طرابلس

عقدت القوى الوطنية الليبية، لقاء بالقاهرة، لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات، وأكدت دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها، موجهة التحية للقوات المسلحة الليبية لتلبيتها نداء الشعب واستغاثاتهم المتكررة من ويلات الإرهاب وتغول المليشيات التي عبثت بالوطن ودمرت مقدرات شعبه وأسست للتدخل الأجنبي الفج في الشأن الليبي. وأعلنت القوى الليبية، في بيانها الختامي، الدعم اللامحدود للقوات المسلحة العربية الليبية في جهودها لمكافحة الإرهاب والمجموعات المليشياوية الإجرامية في طرابلس.
عبد-الملك-الحوثي

تهديدات خطيرة وغموض.. وكالة الحوثي تزعم اختراق موقعها

تداولت صباح اليوم، وكالات أنباء وشبكات إخبارية عربية ودولية، بينها شبكات مناهضة لدول التحالف العربي، على رأسها الجزيرة القطرية، خبرا مثيرا يحوي متنه تصريحات منسوبة لمهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، الذي يعد أعلى هيئة تنفيذية داخل الجماعة الموالية لإيران، ومهمتها إدارة المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتهم، ووصفت بعض المواقع التصريحات بأنها "تطور جديد وتهديد خطير"، مشيرة إلى أن المسؤول الحوثي البارز، أكد أن جماعته قررت "استهداف المواقع النفطية وناقلات النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، وكذلك دول التحالف العربي بالصواريخ"، ودولا صديقة.
الحوثيون

في صنعاء.. تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة للحوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عن استهداف إحدى الأهداف العسكرية المشروعة التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية بالعاصمة صنعاء. وأكد التحالف العربي في بيان أنه جرى تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة تستخدم للأغراض العدائية من قبل ميليشيات الحوثي ضمن الأهداف المستهدفة. وشدد التحالف العربي على أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرا إلى اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين، وذلك بحسب "سكاي نيوز" بالعربية.
مطار-طرابلس

الجيش الليبي يتصدى لهجمات على مطار طرابلس

أفادت قناة «العربية - الحدث»، السبت، فيما نقلته على لسان مراسلها، بأن قوات الجيش الوطني الليبي لا تزال تسيطر على مطار طرابلس، بعد صدها هجوما لفصائل حكومة الوفاق الليبية. وبحسب القناة، قالت مصادر عسكرية من حكومة الوفاق، مساء أمس الجمعة، إن قواتها دخلت الجزء الجنوبي من مطار طرابلس الدولي، بعد نحو أسبوع من بدء هجوم واسع لاستعادته. وأوضحت المصادر التاعة لحكومة الوفاق أن «المواجهات اندلعت بعد بدء القوات التابعة للوفاق عملية عسكرية للسيطرة على المطار».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org