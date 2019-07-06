صحف الإمارات: السودانيون يتفقون ورفض الحوار بالجزائر

الصحف تناولت الترحيب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير لتشكيل مجلس سيادي لمدة 3 سنوات وتشكيل حكومة مدنية.

تحرير:وفاء بسيوني ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ ص

تصدر الاتفاق الذي توصل إليه الأطراف المتنازعة في السودان عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم السبت ، كما تناولت الصحف تطورات الأزمة في الجزائر مسلطة الضوء على الصراع في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "الخليج" أنه بعد مخاض عسير توجت المفاوضات الماراثونية بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، باتفاق حاسم في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وتراضى الطرفان على تشكيل مجلس سيادي مناصفة تكون رئاسته بالتناوب بين الطرفين، ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلاً.

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن المبعوث الإفريقي في السودان محمد ولد لبات أعلن فجر الجمعة، أن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقا على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف وحادثة فض الاعتصام، وتشيكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة،

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن المبعوث الإفريقي في السودان محمد ولد لبات أعلن فجر الجمعة، أن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقا على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف وحادثة فض الاعتصام، وتشيكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها تحسين الأوضاع.

ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة المدنية.



وطالعتنا الصحف على ردود الأفعال على هذا الاتفاق، حيث أشارت صحيفة "الاتحاد" إلى ترحيب مصر بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير لتشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة.



كما أشارت "الخليج" إلى ترحيب دولة الإمارات بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في السودان، معربة عن تطلعها إلى أن تشكل هذه الخطوة الإيجابية والمهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على ثبات موقف الإمارات الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره ودعمها لكل الإجراءات التي تحفظ أمن واستقرار السودان.

وبالانتقال إلى الجزائر، وتحت عنوان "تظاهرات في الجزائر ترفض الحوار مع السلطة"، كشفت صحيفة "البيان" عن خروج حشد كبير من الجزائريين إلى الشارع، أمس في الجمعة العشرين للتظاهرات المعارضة للسلطة رغم ارتفاع الحرارة والانتشار الكبير للشرطة، بينما يعدّ هذا اليوم مهماً بالنسبة إلى الطرفين لأنّه يأتي بعد يومين من اقتراح تقدّم به الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لإخراج البلاد من أزمتها.



وهتف المتظاهرون: "ارحلوا، افرجوا عن الجزائر"، فيما قال شهود إنّ المتظاهرين أجبروا طوقاً من عناصر الشرطة الذين يضعون الخوذات ويحملون الدروع على التراجع، بعدما كانوا يقفون على بعد أمتار من الساحة الرمزية للحركة الاحتجاجية أمام مبنى البريد المركزي في العاصمة الجزائر. وأشار شهود إلى توقيف نحو عشرة من المتظاهرين.



وأوضحت "الإمارات اليوم" أن الشعارات استهدفت مجدداً رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي يمسك وفق الحركة الاحتجاجية ومراقبين، بالسلطة الفعلية في البلاد منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل، وردد المحتجون "قايد صالح ارحل"، و"الشعب والجيش إخوة إخوة".



ومن تونس ، ذكرت "الاتحاد" أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وقع في أول ظهور علني له إثر أزمته الصحية، الجمعة، أمراً رئاسياً بدعوة الناخبين إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، متعهداً بإتمام عهدته الرئاسية، قاطعاً الطريق أمام الجدل الدائر حول شغور محتمل للمنصب، في وقت قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد منع النقاب في المؤسسات العامة لأسباب أمنية.



لا زلنا في الشأن التونسي، حيث كشفت "البيان" عن قرار رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمس منع النقاب في المؤسسات العامة "لدواعٍ أمنية"، ووقّع الشاهد على منشور حكومي يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواعٍ أمنية.



وحول الأوضاع في اليمن، ذكرت "الاتحاد" أن قوات الجيش اليمني، كبدت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خسائر فادحة في جبهة حجر شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقال موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني الوطني: إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في أطراف منطقة باجة غربي مديرية قعطبة.



كما أشارت "الاتحاد" إلى تحرير قوات الجيش اليمني مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الدعومة من إيران بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.

وفرضت قوات الجيش الوطني حصاراً خانقاً على مواقع في سوق شعبي بالمنطقة ذاتها وقرى مجاورة لها، كانت تتخذها الميليشيات أماكن للتحصن فيها.

وتحت عنوان "الحوثي يُفشل اجتماعاً أممياً في الحديدة بقطع الطرق"، أشارت "البيان" أن ميليشيا الحوثي أفشلت اجتماعاً مرتقباً للجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحُديدة، في وقت اختتم المبعوث الدولي الخاص باليمن، مارتن غريفيث، جولة دولية وإقليمية بزيارة مسقط التقى خلالها ممثلي الميليشيات، وناقش معهم تنفيذ اتفاق استوكهولم، إلا أنهم طالبوا بالقفز على اتفاق الحديدة والذهاب نحو مشاورات الحل الشامل.



وبالانتقال إلى الشأن الإيراني وتحت عنوان "بنما تتبرأ من "جريس-1" وإيران تتوعد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية" ، أفادت "الخليج" بتبرؤ بنما من ناقلة النفط الإيرانية بعد احتجازها في جبل طارق، الذي نفت سلطاته احتجاز الناقلة بطلب أمريكي، ومددت احتجازها 14 يوماً، وأعلنت عن جنسيات وعدد بحارة الناقلة والتحقيق معهم كشهود، في وقت توعد مسؤول إيراني رفيع بأن طهران قد تحتجز ناقلة بريطانية في الخليج في إطار الرد بالمثل.

فقد ذكرت هيئة بنما البحرية، أن ناقلة النفط "جريس-1" التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق، كانت قد شطبت من سجلاتها للسفن الدولية اعتباراً من 29 مايو بعد إنذار بأنها "استخدمت في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به". وأضافت أنه على ذلك لم تعد "جريس-1" مقيدة في سجلاتها للسفن الدولية اعتباراً من تاريخه.

وذكرت "البيان" أن إيران صعدت التوتر في المنطقة، وهددت عبر الحرس الثوري، باحتجاز ناقلات بريطانية في المنطقة، في محاولة لإجبار سلطات جبل طارق على إطلاق سفينة تهريب النفط الإيرانية، التي تم استجواب طاقمها في مسعى لتحديد طبيعة الشحنة ووجهتها النهائية.