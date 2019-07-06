جريمة

زوجة تطلب الخلع: «يخدمني ويعاملني كأني ضيفة»

مطلقة عقيم فى الأربعينات تزوجت من خمسيني أرمل أجبرها على احترام حياته مع زوجته الراحلة وقدّرت ذلك، ما دفعها لطلب الخلع حتى تعفيه من دفع مؤخر صداق لها
تحرير:سماح عوض الله ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص
زواج- أرشيفية
زواج- أرشيفية
أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها الذى تزوجته لمدة 5 أشهر فقط، وذلك لتيقنها أنه لم يكن يرغب فى الزواج بها، وأنه فقط تزوجها إرضاءً لأولاده الذين أجبروه على الزواج، رغبة منهم فى الاطمئنان عليه بوجود مؤنس له فى وحدته بعد وفاة والدتهم، ورأت صاحبة الدعوى فى الخلع وسيلة لإبراء زوجها من كل الالتزامات التى كان سيتكبدها لو طلبت منه الطلاق، علاوة على تقديرها واحترامها مشاعره ورغبته فى الوفاء لزوجته بعدم الزواج بغيرها، قائلة: "يكفيني أنني عرفت أن هذه النوعية من البشر ما زالت موجودة".
تقول صاحبة الدعوى وهى تبكي: «ياريتني كنت أول بخته، ياريتني قابلته من زمان وكان هو أول بختي، مش قادرة أفهم عياله إزاي مش قادرين يفهموا إنه مكتفى ومرتاح للعيش على ذكرى والدتهم، وإن هذا أهم وأعظم بكثير مما يتحدثون عنه مثل الونس وقضاء احتياجاته وغير ذلك، أنا حبيت حالة حبه لزوجته الراحلة، واحترامًا
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طلاق

اشتياق لقاضي الأسرة: «ريحته وحشة زي السمك»

جلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة، صامتة لاتحرك ساكنا، وكأنها تمثال حجرى منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعواها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، ترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنًا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة مع زوجها بسبب عدم اهتمامه بنظافته الشخصية، وأصبح موصوماً بين أهله وجيرانه برائحته الكريهة، وعدم قدرتها على التعايش معه.
حادثة-توك-توك

إصابة 5 أشخاص دهستهم سيارة نقل على طريق جمصة الدولي

أصيب 5 أشخاص بكسور متفرقة وسحجات، على طريق جمصة الدولي بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إذ اصطدمت سيارة ربع نقل في مركبة توك توك كانت تنقلهم على الطريق أمام منطقة القطنة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى ضباط القسم، عن وصول 5 أشخاص مصابين ادعاء حادث طريق إلى مستشفى جمصة، وبالمعاينة تبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق الذي فقد السيطرة على السيارة فصدمهم، ثم فرّ عقب وقوع الحادث.
جامعة-الزقازيق-

ضبط مروّج تذاكر مهرجان «الدخلاوية» في جامعة الزقازيق

ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثاني الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد عصام عتيق، اليوم السبت، القبض على صاحب شركة دعاية وإعلان؛ على خلفية اتهامه بالاشتراك مع طالبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق، في بيع وترويج تذاكر أمام بوابة حديقة «المصرية بلازا» بدائرة القسم، بزعم أنها خاصة بمهرجان غنائي لفريق «الدخلاوية»، والذي زعم -على خلاف الحقيقة- إقامته بالصالة المُغطاة باستاد الجامعة بمدينة الزقازيق، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
نبيل-صادق-النائب-العام

170 مليون|قرار جديد بقضية الاستيلاء على أرض الداخلية

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، إحالة 5 متهمين فى القضية المعروفة باسم "الاستيلاء على مبنى الأمن الوطنى ومطافئ المرسى"، وسجل مدنى الساحل الداخلية وإدارة تموين الساحل، والمتهم فيها نصاب، و4 مسئولين بالشهر العقارى إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب انتهاء نيابة أمن الدولة من التحقيقات وأسندت للمتهم الأول الاستيلاء وللآخرين تسهيل الاستيلاء على 4000 متر مقام عليها مبنى الأمن الوطنى، وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافئ المرسى بقيمة تقدر بـ170 مليون جنيه.
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ندم

زوجة فى دعوى خلع: «حبيت أوفر المؤخر لأمه»

باتت تراه كببغاء يردد كل ما تمليه عليه والدته دون تفكير أو تدبر، حتى أنه بات يتناسى واقعهم ويردد كلمات أمه التى لا أساس لها من الصحة، بما دفع الزوجة إلى التخلص من زوجها بإقامة دعوى خلع ضده، عقابًا له على آخر كلمات التقطها من والدته، وألقاها على مسامعها ومسامع أسرتها، جراء خلاف أسري بينهما، معتقدًا أنه على صواب وأنه مظلوم، فيما رأت الزوجة من وجهة نظرها أن خطأه يصل حد الإثم الذى لا تستقيم معه الحياة الزوجية، خاصة لما علمت أن زوجها ووالدته يرفضان تطليقها من أجل قيمة مؤخر الصداق، فقررت توفيره لهما بالخلع.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

«كبريائي».. أستاذة تصر على خلع زوجها بسبب «ماسنجر»

أستاذة جامعية، متزوجة من مهندس بترول يعمل فى إحدى الدول العربية، لديهما 3 بنات، كبراهن فى المرحلة الإعدادية، ارتبطت بزوجها عن قصة حب وكفاح وتفاهم، لكن يبدو أن سفره إلى الخارج وبعده عن أسرته أغلب الوقت بسبب ظروف عمله غيَّرا من طباعه قليلًا، وأوقعاه فى شرك ارتكاب حماقات على مواقع التواصل الافتراضية، وهو الزلل الذى ما إن اكتشفته زوجته حتى قررت إلقاء الحب ورابط الزواج وكيان الأسرة وراء ظهرها، بإقامة دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة، رافضة كل اعتذارات زوجها وعروضه للتصالح معها وجهوده لمحاولات إرضائها.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

«مش عايزة أبقى أم»: دعوى خلع حيرت المحكمة والمحامين

متزوجة منذ عام واحد فقط، ومتفقة مع زوجها على تأجيل الإنجاب أول ثلاث سنوات فى الزواج، لكنها خلال 12 شهرًا جربت كل وسائل منع الحمل، حتى أصيبت باكتئاب إلى درجة كراهية حياتها الزوجية، وإعلانها الرغبة فى الانفصال عن زوجها جراء الحالة النفسية التى ألمت بها، ولما اعتبر الزوج طلبها ضربًا من الجنون، قررت مقاضاته فى المحكمة، وإقامة دعوى خلع ضده، مؤكدة للقاضى أنها تخشى ألا تقيم حدود الله، وتبغي إنهاء حياتها الزوجية بطلقة بائنة بالخلع، وأبدت استعدادها للتنازل عن كل مستحقاتها، ورد قيمة المهر الذى أهداه لها زوجها عند عقد القران وقيمته 100 جنيه.
ندم-حزن-امرأة

زوجة في دعوى خلع: «كرهني في ضحكتي وجابلي كآبة»

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها، مطالبة فيها بالتفريق بينهما، وتطليقها طلقة بائنة بالخلع، مبدية استعدادها لرد المهر إليه وقدره جنيه واحد، والتنازل عن مؤخر صداقها وقيمته 20 ألف جنيه، وأكدت استحالة العشرة بينهما، وخشيتها ألا تقيم حدود الله. هذا ما سطرته فى عريضة الدعوى، أما عن الدافع الحقيقي وراء كل هذا، فاتهمت الزوجة مقيمة دعوى الخلع زوجها بالكآبة، وكراهيته للضحك والمزاح، حتى إنه بات يسخر منها ويطفئ فرحتها إذا ضحكت، ويوبخها بنقد لاذع إذا كان ضحكها ومزاحها أمام أحد، حتى إن كانوا أشقاءها.
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