زوجة تطلب الخلع: «يخدمني ويعاملني كأني ضيفة»

مطلقة عقيم فى الأربعينات تزوجت من خمسيني أرمل أجبرها على احترام حياته مع زوجته الراحلة وقدّرت ذلك، ما دفعها لطلب الخلع حتى تعفيه من دفع مؤخر صداق لها

تحرير:سماح عوض الله ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص

أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها الذى تزوجته لمدة 5 أشهر فقط، وذلك لتيقنها أنه لم يكن يرغب فى الزواج بها، وأنه فقط تزوجها إرضاءً لأولاده الذين أجبروه على الزواج، رغبة منهم فى الاطمئنان عليه بوجود مؤنس له فى وحدته بعد وفاة والدتهم، ورأت صاحبة الدعوى فى الخلع وسيلة لإبراء زوجها من كل الالتزامات التى كان سيتكبدها لو طلبت منه الطلاق، علاوة على تقديرها واحترامها مشاعره ورغبته فى الوفاء لزوجته بعدم الزواج بغيرها، قائلة: "يكفيني أنني عرفت أن هذه النوعية من البشر ما زالت موجودة".

تقول صاحبة الدعوى وهى تبكي: «ياريتني كنت أول بخته، ياريتني قابلته من زمان وكان هو أول بختي، مش قادرة أفهم عياله إزاي مش قادرين يفهموا إنه مكتفى ومرتاح للعيش على ذكرى والدتهم، وإن هذا أهم وأعظم بكثير مما يتحدثون عنه مثل الونس وقضاء احتياجاته وغير ذلك، أنا حبيت حالة حبه لزوجته الراحلة، واحترامًا

تقول صاحبة الدعوى وهى تبكي: «ياريتني كنت أول بخته، ياريتني قابلته من زمان وكان هو أول بختي، مش قادرة أفهم عياله إزاي مش قادرين يفهموا إنه مكتفى ومرتاح للعيش على ذكرى والدتهم، وإن هذا أهم وأعظم بكثير مما يتحدثون عنه مثل الونس وقضاء احتياجاته وغير ذلك، أنا حبيت حالة حبه لزوجته الراحلة، واحترامًا له ولها قررت إنهاء زواجي».





تشرح ربة المنزل أنها فى الخامسة والأربعين من عمرها، وأنها قبل 10 سنوات تزوجت أحد معارف والدها، وقضيا معًا ثلاث سنوات لم ينعم الله فيها عليهما بالإنجاب، ولجأ زوجها للزواج بأخرى، وأنجب منها طفلًا، وبعد عامين أنجب طفلًا ثانيًا، ثم قرر الاستغناء عنها وتطليقها لأنها عقيم، ولأن زوجته أم أولاده كانت تغير وتتضايق منها، ومكثت فى منزل أهلها لمدة 4 سنوات، حتى فوجئت بفتاة جارتها تطلب خطبتها لوالدها.



الفتاة صارحت جارتها بأن والدها رجل فى بداية العقد الخامس من العمر، وأن والدتها توفيت قبل 10 سنوات، وأصر والدهم على عدم الزواج، وكان مقصده من ذلك أن ينهي جميع أبنائه تعليمهم ويتزوجون دون تحكمات أو مشكلات تفتعلها زوجة الأب، والآن آن الأوان ليتزوج، وأخبرتها بأن كل ما يريدونه هو امرأة من أصل طيب، صبور ومحترمة، تؤنس والدهما فى وحدته وتصونه حتى مماته، بينما عددت محاسن والدها من كرم وعطف وتدين، وأكدت لها أنه سيجعلها مكرمة فى بيته.

لم تخفِ الابنة جارتها سرا كذلك أنها اختارتها زوجة لأبيها لكونها «عقيما» إذ لا يرغبون في أن تنجب له الزوجة الجديدة أطفالًا، وفى المقابل سيقدمون لها كل ما تتمناه من شبكة ومهر ومؤخر صداق كبير، ليس فقط إرضاء للعروس، ولكن أيضًا لإجبار والدهم على عدم تطليقها، إذ إنه يصر على عدم الزواج بعد والدتهم، واحترمت السيدة صراحة جارتها، وأخبرتها بأنه لا مانع لديها من قبول هذه الزيجة، وأنها لا تتمنى شيئا غير البقاء بجوار شخص يراعي الله فيها ويحسن معاملتها، خاصة أنها تشعر بأنها حمل ثقيل على أشقائها بعد وفاة والديها، وأبدت استعدادها لمقابلة والدها بعد عرض الأمر على إخوتها الذين رحبوا بهذه الزيجة.

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حضر الرجل الخميسني لخطبة صاحبة الدعوى، وكان يبدو أصغر من سنه بكثير، ويتحدث على استحياء، وخلال حديثه معها أخبرها بأنه يحب زوجته الراحلة بشدة، ولا يريد تغيير شيء فى منزله، ولا يرغب في أن يمس أحد صورها أو متعلقاتها التى يحتفظ بها، وأبدت احترامها كل هذا، بينما أخبرها فى نهاية حديثه: «فكرى كويس وراجعي نفسك علشان ما أظلمكيش معايا» وعدّت السيدة الجملة الأخيرة من باب التقوى الشديدة من الرجل، دون أن تدرك أنها حقيقة، وأن هذا الرجل بالفعل لا يحتاج إلى بديلة لزوجته، بل إنه هو المظلوم بإجبار أبنائه له على غير ذلك.

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تقول صاحبة الدعوى إنه إنسان منظم للغاية، ينام باكرًا ويستيقظ ليصلي الفجر ويقرأ القرآن، صوته عذب، أبكاها وهى تسمع تلاوته ودعاءه لزوجته الراحلة، نهضت بدورها وصلّت الفجر ثم خلدت إلى النوم، ولما استيقظت وجدته أعد الإفطار لكليهما، وبعد إفطارهما همّت لغسل الأطباق، فأقسم عليها ألا تفعل، وهكذا كلما همت لعمل شيء فى المنزل يقضيه هو بدلًا عنها، وكانت تلقى منه معاملة طيبة، لكنها طوال الوقت كانت تشعر بأنها مجرد ضيفة فى بيتها الجديد.



علمت الزوجة أن زوجها طلب تسوية معاشه باكرًا لرعاية أولاده بعد وفاة زوجته، وأنه من أسرة ميسورة الحال، وبعد زواج أبنائه بات يذهب إلى المقابر يوميا لزيارة قبر زوجته، وحاولت التحدث معه والتقرب إليه، ودائما كان يبهرها حديثه عن زوجته الراحلة، فطوال الوقت يتحدث عنها، ويقرأ لها القرآن ويدعو لها، ورغم وجود الزوجة داخل المنزل كانت تشعر بأنها غريبة، ليس لها وجود فى حياة هذا الرجل، فقررت سؤاله عن سبب زواجه بها.



أخبرها الرجل صراحة بأن أولاده أكرهوه على الزواج رغمًا عنه، بعد تهديد بناته بتركهن مساكن أزواجهن والعودة للإقامة معه لو لم يتزوج، لأنهن يردن له أن يشعر بالونس، ويجد من يخدمه حينما يشيب، وقال لها: «طول عمري بدعي إني أموت واقف على رجلي وأقدر أخدم نفسي بنفسي لحد آخر لحظة فى عمري. واثق بأن ربنا سيستجيب لدعائي وأنى لن أحتاج إلى أحد، لكن أولادي ليسوا على قدر ثقتي بقوة دعائي، فطاوعت الجميع وأرضيتهم» واعتذر لها عن ظلمها بعدم قدرته على استيعاب زواجه بها رغم مرور عدة أشهر على إقامتها فى منزله.



وقررت الزوجة إقامة دعوى خلع، لإقناع أبناء زوجها بطلبها وقوع الطلاق رغمًا عنه، وحينما علم زوجها بالأمر عرض عليها تطليقها ومنحها كل مستحقاتها، لكنها طلبت منه ألا يفعل، وأن يتركها تسير فى الدعوى، وذلك رغبة منها فى إعفائه من دفع مؤخر صداقها الذى تعلم أنه فوق طاقته، بينما ألقت على أبنائه اللوم لإصرارهم على تزويج والدهم رغمًا عنه، وأخبرتهم بأنها أقامت 5 أشهر فى منزله لم يكن يدعها خلالها تغسل ولو ملعقة، وأنهم إن زوجوه ثانية لن يتغير من الأمر شيء، فقط سيجلبون له امرأة يخدمها، وليس لتخدمه حسبما أرادوا.



