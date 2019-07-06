إرهاب

مقتل شخصين وإصابة 20 في انفجار مسجد بأفغانستان

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص
تفجير في أفغانستان - صورة أرشيفية
تفجير في أفغانستان - صورة أرشيفية
أعلن مسئولون محليون في أفغانستان، اليوم السبت، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 20 شخصا أخرين في انفجار وقع داخل مسجد بإقليم غازني بوسط البلاد. ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عارف نوري قوله إن الانفجار وقع، مساء أمس الجمعة، في مسجد المحمدية بمنطقة "خاكي غريبان" في مدينة "غازني" عاصمة الإقليم في أثناء أداء المصلين لصلاة العشاء، مضيفا أن الانفجار - الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه - نجم عن عبوة ناسفة. ويذكر أن إقليم غازني شهد مؤخرا اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وحركة طالبان.
وكانت القوات الأفغانية قد استعادت، في شهر يونيو الماضي، السيطرة على منطقة "ديه ياك" في الإقليم والتي خضعت لسيطرة طالبان لنحو عامين.وفي يونيو، شنت القوات الخاصة الأفغانية، عملية ضد جماعة طالبان، في منطقة دياك المضطربة بمقاطعة غزني شرق البلاد، ما أسفر عنه مقتل 14 فردا من أعضاء الجماعة، وذلك بحسب مصادر
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جيش تحرير بلوشستان

جيش تحرير بلوشستان..رغبات الانفصال تولد عنفا وإرهابا

بين الحين والآخر تعلن بعض الدول التي تحاول التصدي للإرهاب والجماعات المسلحة حول العالم، وضع بعض الكيانات على قوائمها الإرهابية، وهو ما حدث الثلاثاء الماضي من قِبَل الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت جيش تحرير بلوشستان منظمة إرهابية، بعد تنفيذه هجمات دامية استهدفت مصالح صينية في باكستان، وأوضح بيان رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن تلك المنظمة تستهدف قوات الأمن وكذلك المدنيين بشكل رئيسي في جنوب غرب باكستان، ولاقى هذا الإعلان ترحيبا من العديد من الدول، على رأسها باكستان، معقل جيش تحرير بلوشستان.
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تنظيم داعش يتبنى تفجير تونس الانتحاري

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الخميس، التفجير الانتحاري، الذي وقع في العاصمة تونس، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل. ونقلت وكالة الأنباء التونسية، على لسان مصادر أمنية، أمس الأربعاء، بأن الوحدات الأمنية والفرق الفنية المختصة باشرت التحقيق في عملية إقدام مُفتَّش عنه على تفجير نفسه، في حدود التاسعة والنصف من ليلة الثلاثاء، بمنطقة الانطلاقة في اتجاه المنيهلة من ولاية أريانة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إنه لم تقع أي خسائر بعد أن قتلت قوات الأمن «إرهابيا» يرتدي حزاما ناسفا بعد ملاحقته.
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فرنسا تبدأ حسم ملفات الدماء بأول نيابة عامة للإرهاب

عانت فرنسا من شبح الإرهاب منذ عقود، وازدادت وتيرته في السنوات القليلة الماضية، خصوصا بعد ظهور "داعش"، وتبنيه بعض العمليات الإرهابية الضخمة التي هزت سلام وأمن المجتمع الفرنسي، علاوة على انضمام عشرات الفرنسيين إلى التنظيم الإرهابي، آخرهم الستة الذين حكم عليهم بالعراق، مما دفع باريس لإنشاء أول نيابة عامة متخصصة في قضايا الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، تضم 26 قاضيا، كما ستنظر في نحو 10 ملفات تتعلق بالإرهاب، و146 ملفا في 20 منطقة جغرافية في جرائم ضد الإنسانية، ومن بين ملفات أهم العمليات الإرهابية التي نالت من فرنسا:
ارهابى

أهم مناطق النزاع بين الجيوش والتنظيمات الإرهابية

ما أشهر مناطق النزاع بين الإرهابيين والحكومات؟ البداية من منطقة إدلب الواقعة في شمال سوريا، وتسمى بإدلب الخضراء من كثرة شجر الزيتون بها، وتبعد عن العاصمة دمشق بنحو 330 كيلومترا وبها 2 مليون ونصف المليون نسمة وتقع على الحدود التركية، بدأ النزاع بها في عامي 2011 و2012، ومن وقت لآخر تحارب القوات الحكومية المعارضة والجماعات المسلحة في إدلب، وأهم هذه الفصائل المسيطرة عليها هي: هيئة تحرير الشام والتي تعتبر أكبر المسيطرين على إدلب عقب انشقاقها عن تنظيم القاعدة وإقصائها شراءكها من المعارضة.
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جيش تحرير بلوشستان

جيش تحرير بلوشستان..رغبات الانفصال تولد عنفا وإرهابا

بين الحين والآخر تعلن بعض الدول التي تحاول التصدي للإرهاب والجماعات المسلحة حول العالم، وضع بعض الكيانات على قوائمها الإرهابية، وهو ما حدث الثلاثاء الماضي من قِبَل الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت جيش تحرير بلوشستان منظمة إرهابية، بعد تنفيذه هجمات دامية استهدفت مصالح صينية في باكستان، وأوضح بيان رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن تلك المنظمة تستهدف قوات الأمن وكذلك المدنيين بشكل رئيسي في جنوب غرب باكستان، ولاقى هذا الإعلان ترحيبا من العديد من الدول، على رأسها باكستان، معقل جيش تحرير بلوشستان.
هجوم-انتحارى-فى تونس (1)

تنظيم داعش يتبنى تفجير تونس الانتحاري

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الخميس، التفجير الانتحاري، الذي وقع في العاصمة تونس، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل. ونقلت وكالة الأنباء التونسية، على لسان مصادر أمنية، أمس الأربعاء، بأن الوحدات الأمنية والفرق الفنية المختصة باشرت التحقيق في عملية إقدام مُفتَّش عنه على تفجير نفسه، في حدود التاسعة والنصف من ليلة الثلاثاء، بمنطقة الانطلاقة في اتجاه المنيهلة من ولاية أريانة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إنه لم تقع أي خسائر بعد أن قتلت قوات الأمن «إرهابيا» يرتدي حزاما ناسفا بعد ملاحقته.
ارهابى

أهم مناطق النزاع بين الجيوش والتنظيمات الإرهابية

ما أشهر مناطق النزاع بين الإرهابيين والحكومات؟ البداية من منطقة إدلب الواقعة في شمال سوريا، وتسمى بإدلب الخضراء من كثرة شجر الزيتون بها، وتبعد عن العاصمة دمشق بنحو 330 كيلومترا وبها 2 مليون ونصف المليون نسمة وتقع على الحدود التركية، بدأ النزاع بها في عامي 2011 و2012، ومن وقت لآخر تحارب القوات الحكومية المعارضة والجماعات المسلحة في إدلب، وأهم هذه الفصائل المسيطرة عليها هي: هيئة تحرير الشام والتي تعتبر أكبر المسيطرين على إدلب عقب انشقاقها عن تنظيم القاعدة وإقصائها شراءكها من المعارضة.
طالبان (1)

مقتل 14 فردا من جماعة طالبان في أفغانستان

شنت القوات الخاصة الأفغانية، اليوم السبت، عملية ضد جماعة طالبان، في منطقة دياك المضطربة بمقاطعة غزني شرق البلاد، ما أسفر عنه مقتل 14 فردا من أعضاء الجماعة، وذلك بحسب مصادر عسكرية أفغانية، فيما لم يعلق مقاتلو طالبان على العملية حتى الآن، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية. وفي نفس السياق، شنت قوات الأمن الأفغاني، أمس الجمعة، عمليات منفصلة ضد جماعة طالبان، في إقليمي أوروزجان وهيلمند جنوب البلاد، ما أسفر عنه مقتل 6 أفراد من أعضاء الجماعة.
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