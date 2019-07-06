مقتل شخصين وإصابة 20 في انفجار مسجد بأفغانستان
تحرير:أ.ش.أ
٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص
تفجير في أفغانستان - صورة أرشيفية
أعلن مسئولون محليون في أفغانستان، اليوم السبت، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 20 شخصا أخرين في انفجار وقع داخل مسجد بإقليم غازني بوسط البلاد. ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عارف نوري قوله إن الانفجار وقع، مساء أمس الجمعة، في مسجد المحمدية بمنطقة "خاكي غريبان" في مدينة "غازني" عاصمة الإقليم في أثناء أداء المصلين لصلاة العشاء، مضيفا أن الانفجار - الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه - نجم عن عبوة ناسفة. ويذكر أن إقليم غازني شهد مؤخرا اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وحركة طالبان.
وكانت القوات الأفغانية قد استعادت، في شهر يونيو الماضي، السيطرة على منطقة "ديه ياك" في الإقليم والتي خضعت لسيطرة طالبان لنحو عامين.وفي يونيو، شنت القوات الخاصة الأفغانية، عملية ضد جماعة طالبان، في منطقة دياك المضطربة بمقاطعة غزني شرق البلاد، ما أسفر عنه مقتل 14 فردا من أعضاء الجماعة، وذلك بحسب مصادر
وكانت القوات الأفغانية قد استعادت، في شهر يونيو الماضي، السيطرة على منطقة "ديه ياك" في الإقليم والتي خضعت لسيطرة طالبان لنحو عامين.
وفي يونيو، شنت القوات الخاصة الأفغانية، عملية ضد جماعة طالبان، في منطقة دياك المضطربة بمقاطعة غزني شرق البلاد، ما أسفر عنه مقتل 14 فردا من أعضاء الجماعة، وذلك بحسب مصادر عسكرية أفغانية، فيما لم يعلق مقاتلو طالبان على العملية حتى الآن، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية. وفي نفس السياق، شنت قوات الأمن الأفغاني، أمس الجمعة، عمليات منفصلة ضد جماعة طالبان، في إقليمي أوروزجان وهيلمند جنوب البلاد، ما أسفر عنه مقتل 6 أفراد من أعضاء الجماعة.
وصرحت مصادر عسكرية مطلعة بأن قوات الأمن الأفغانية عثرت في إقليم أوروزجان، على مخابئ أسلحة تابعة لطالبان، وتم إطلاق عدد من القذائف الجوية. (التفاصيل)