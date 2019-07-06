رياضة

تفوق تاريخي للفراعنة على الأولاد في الكان

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
وتواجه المنتخبان في 11 مباراة سابقة، حققت جنوب إفريقيا الفوز خلالها في 6 مباريات مقابل 4 انتصارات للمنتخب الوطني، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة. وسبق وأن تواجها في كأس الأمم الإفريقية مرتين من قبل، وكان الانتصار حليف الفراعنة في المواجهتين، وأتت المباراة الأولى في دور المجموعات في نسخة 1996 التي
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بعد تجديد الإعارة.. ماذا قدم رمضان صبحي للأهلي؟

"سأكون متواجدًا في الأهلي موسم آخر من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والذهاب مجددا لكأس العالم للأندية".. هكذا بدأ رمضان صبحي تصريحاته عقب تجديد إدارة النادي الأهلي استعارته من صفوف فريق هدرسفيلد الإنجليزي، وهي تصريحات مشابهة لما أدلى به اللاعب عند التعاقد معه في منتصف الموسم الجاري، نعم كانت نفس الكلمات العاطفية التي تهدف لكسب جماهير السوشيال ميديا ليس أكثر، ولأنه يعلم أن هذه تدعم موقفه مع الجماهير، لذا عاد صبحي ليردد نفس التصريحات من أجل المزيد من الدعم أملا في أن يكونوا خلفه في الموسم الذي سقضيه في الأهلي.
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رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضاته مع رمضان صبحي

قال رئيس نادي الزمالك، على إن هناك محاولات قام بها رمضان صبحي، لاعب الأهلي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، للانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الحالية. وأكد رئيس الزمالك عبر فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي : «رمضان صبحي تحدث مع أمير مرتضى وطلب الانتقال للزمالك، لكنني رفضت الحصول على خدماته نظرا لقيمة الإعارة والتي تصل لمليون جنيه إسترليني بجانب راتبه السنوي والذي يصل لـ18 مليون جنيه». وأعلن النادي الأهلي، الجمعة، عن تمديد إعارة رمضان صبحي لمدة موسم واحد، مقابل حصول هدرسفيلد على مليون و600 ألف دولار، ما يوازي 32 مليون جنيه .
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رئيس الزمالك: لم أجلس مع عواد ولن أفعل مثل الأهلي

كشف رئيس نادي الزمالك حقيقة جلسته مع محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلي، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة إدارة القلعة البيضاء تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد تعرض محمود عبدالرحيم «جنش» للإصابة بقطع في وتر أكيلس وإجرائه جراحة في ألمانيا. وقال رئيس الزمالك، فى مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي: «لم أجلس نهائيا مع عواد عكس ما أثير خلال اليام الماضية، ولن أتعاقد مع اللاعب إلا بعد الحصول على إذن من الإسماعيلي، لن أكرر ما يفعله الأهلي في كل الصفقات».
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منتخب مصر

تعرف على حكم مواجهة منتخب مصر ضد أوغندا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن حكم مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره أوغندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل، حيث أسندت لجنة الحكام، مواجهة الغد، للحكم السنغالي ماجيتى نداي، لإدارة المباراة المقرر لها مساء غدٍ الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ويكفي منتخب الفراعنة التعادل أمام أوغندا غدًا، ليضمن تصدره للمجموعة الأولى في البطولة، وفي حال خسارته يتأهل كوصيف للمجموعة.
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مدرب أوغندا يتحدى الفراعنة ولا يخشى الجماهير

أعرب مدرب منتخب أوغندا سباستيان ديسابر، عن ثقته في قدرة فريقه في التغلب على المنتخب الوطني، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين غدًا الأحد في ختام مباريات دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية، حيث تحتل مصر الصدارة برصيد 6 نقاط، بينما توجد أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وقال ديسابر إن المباراة ستكون صعبة للغاية، نظرًا لمواجهته أصحاب الأرض الذين يتسلحون بالجماهير الغفيرة في مساندتهم، ولكنه يرى مع ذلك أن المواجهة تمثل فرصة جيدة لإظهار إمكانيات لاعبيه، والتأكيد على المستوى الرائع الذي قدموه منذ بداية البطولة.
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في سابع أيام كان 2019.. تأهل المغرب وسقوط منتخب تونس

أقيمت مساء الجمعة، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، والتقى منتخب تونس مع نظيره المالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بينما واجه منتخب المغرب نظيره الإيفواري ضمن منافسات المجموعة الرابعة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا بنظيره الناميبي، ضمن منافسات المجموعة ذاتها وهو ما اسفرت عنه نتائج شهدت مفاجأة خسارة المنتخب الإيفواري امام المغرب.
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جنوب إفريقيا تهزم ناميبيا وتحيي أمالها في كان 2019

تمكن منتخب جنوب إفريقيا من تحقيق فوزا غاليًا على نظيره الناميبي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى ية 19 يوليو المُقبل، سجل هدف اللقاء الوحيد بونجاني زونجو، لاعب الأولاد في الدقيقة 68. ويواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره المغربي يوم الإثنين المُقبل في ختام مباريات المجموعة الرابعة، بينما يواجه في نفس الوقت منتخب ناميبيا نظيره الإيفواري.
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