تفوق تاريخي للفراعنة على الأولاد في الكان

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص

منتخب مصر

تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.

وتواجه المنتخبان في 11 مباراة سابقة، حققت جنوب إفريقيا الفوز خلالها في 6 مباريات مقابل 4 انتصارات للمنتخب الوطني، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة. وسبق وأن تواجها في كأس الأمم الإفريقية مرتين من قبل، وكان الانتصار حليف الفراعنة في المواجهتين، وأتت المباراة الأولى في دور المجموعات في نسخة 1996 التي