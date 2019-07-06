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قرار بتطبيق آلية التسعير التلقائي للبنزين كل 3 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص
البنزين
البنزين
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1558 لسنة 2019، بشأن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وشمل القرار أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، واستثنى البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في الكهرباء والمخابز، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف. وتضمن القرار تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تسليم المستهلك، شاملا الضريبة على القيمة المضافة.
ويقصد بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ربط سعر بيعها للمستهلك بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه. وتقوم هذه الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض
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الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم السبت 6 يوليو2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.56 جنيه، ونحو 16.66 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.75 جنيه للبيع، و16.65 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك الأسكندرية ليسجل نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم السبت 6 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو1419 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وائل-ابو-العلا-رئيس-شركة-كريم

بعد زيادة البنزين.. «كريم» ترفع أسعار خدماتها 15%

أعلنت الحكومة اليوم الجمعة، رفع أسعار المنتجات البترولية للجمهور، وعلى إثر ذلك تم رفع تعريفات ركوب غالبية وسائل النقل، وفي هذا الإطار أعلنت شركة شركة كريم، لخدمات النقل التشاركي عبر تطبيقات المحمول، رفع تعريفة خدماتها للمستخدمين، وذلك عبر رسالة نصية أرسلتها للعملاء اليوم، قالت فيها إن السعر الأساسى لاستخدام فئة Go حالياً أصبح 7.7 جنيه، كما ستصل تكلفة كيلو التحرك 2.8 جنيه، بينما يتم احتساب الانتظار على أساس 77 قرشاً، وستبلغ تكلفة الحد الأدنى 10 جنيهات.
بنزين

ماذا يعنى تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؟

تستعد الحكومة لإصدار لائحة التسعير التلقائي لأسعار المواد البترولية المختلفة المرتقبة بدءا من سبتمبر المقبل وفقا لأسعار التكلفة المرتبطة بأسعار الدولار والنفط على مستوى العالم، والتى تشهد انخفاضا ملحوظا للمرة الاولى منذ عدة شهور، حيث سجل سعر برميل النفط حاليا 64 دولارا فيما تم إدراجه وتحديد سعره بالموازنة الحالية عند 68 دولارا للبرميل. وقال الدكتور ثروت راغب رئيس قسم هندسة البترول بالجامعة المصرية الصينية، إن اتباع الحكومة آلية التسعير التلقائى جاء بعد نجاح تطبيق الآلية فى عدد من دول العالم مرتبطة بسعر الدولار وتكلفة إنتاج سعر اللتر.
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بنزين

بعد الزيادة.. تطور أسعار الوقود في مصر منذ التعويم

بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة ومهمة، وشملت هذه الإجراءات تحرير سعر الصرف، وهو ما يعرف بتعويم الجنيه، إلى جانب رفع أسعار الوقود، وغيره من الإجراءات الاقتصادية الصعبة. وخلال هذا البرنامج تم رفع أسعار الوقود بواقع 4 مرات على مدار 3 سنوات، ويعد العام الجاري (2019) بمنزلة المحطة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي: السيسي يحرص أن تكون مصر قاعدة صناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا، عقب توقيع الجانب المصري اتفاقية تعاون مع شركة بوش الألمانية للأجهزة المنزلية بمدينة شتوتجارت الألمانية، لإقامة أول مجمع صناعي للشركة في العاشر من رمضان، وذلك على هامش زيارته لألمانيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، وخلال المؤتمر أكد رئيس الوزراء، على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكون مصر قاعدة انطلاق صناعية دولية ليس للشرق الأوسط أو القارة الإفريقية فحسب، بل للعالم أجمع.
مصطفى-مدبولى

اليوم.. مدبولي يلتقي كبار مسئولي «مرسيدس وبوش»

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إلى مدينة شتوتجارت الألمانية، إذ يرأس وفدا مصريا رفيع المستوى والذي يشارك في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء في مستهل زيارته لقاءات مع كبار مسئولي شركة مرسيدس للسيارات، وشركة بوش للأدوات الكهربائية، كما يزور مدبولي مصانع الشركتين في مدينة شتوتجارت، على أن يقوم بعد ذلك بتوقيع مذكرتي تفاهم لإقامة استثمارات للشركتين في مصر.
اجتماع السيسى مع وزيرى الاثار والسياحة

السياحة والآثار على مائدة الرئيس: المتحف المصري الكبير والترويج السياحي أهم الملفات

في الاتحادية وعلى مائدة الرئاسة اجتمعت ملفات السياحة والآثار أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عُقد اليوم اجتماع حضره الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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