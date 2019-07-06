رسميا.. مؤسس أمازون يدفع أغلى تسوية طلاق في التاريخ

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص

جيف بيزوس وماكينزي

أقر قاضي في مدينة سياتل الأمريكية، اليوم السبت، اتفاقا لتسوية طلاق جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، من زوجته ماكينزي، بعد زواج استمر 25 عاما، ما يمهد الطريق أمام حصولها على أسهم في أمازون بقيمة 38.3 مليار دولار، وذلك بعد أن أعلن بيزوس وماكينزي - أغنى زوجين في العالم - طلاقهما في بيان مشترك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في شهر يناير الماضي، ما أثار قلقا من أن ينتهي الحال بحصول بيزوس على حق أقل في التصويت أو أن يبيع هو أو زوجته كميات كبيرة من الأسهم.

وكانت أمازون، أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم، قالت في أبريل إن 4% من أسهمها المتداولة، أي 19.7 مليون سهم، ستصبح مسجلة باسم ماكينزي بيزوس بعد موافقة المحكمة على الطلاق، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن شبكة بلومبرج.اقرأ أيضا| القصة الكاملة لتحول سوق دوت كوم إلى أمازون العالميةوقالت بلومبرج،