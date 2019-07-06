سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

رسميا.. مؤسس أمازون يدفع أغلى تسوية طلاق في التاريخ

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص
جيف بيزوس وماكينزي
جيف بيزوس وماكينزي
أقر قاضي في مدينة سياتل الأمريكية، اليوم السبت، اتفاقا لتسوية طلاق جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، من زوجته ماكينزي، بعد زواج استمر 25 عاما، ما يمهد الطريق أمام حصولها على أسهم في أمازون بقيمة 38.3 مليار دولار، وذلك بعد أن أعلن بيزوس وماكينزي - أغنى زوجين في العالم - طلاقهما في بيان مشترك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في شهر يناير الماضي، ما أثار قلقا من أن ينتهي الحال بحصول بيزوس على حق أقل في التصويت أو أن يبيع هو أو زوجته كميات كبيرة من الأسهم.
وكانت أمازون، أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم، قالت في أبريل إن 4% من أسهمها المتداولة، أي 19.7 مليون سهم، ستصبح مسجلة باسم ماكينزي بيزوس بعد موافقة المحكمة على الطلاق، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن شبكة بلومبرج.اقرأ أيضا| القصة الكاملة لتحول سوق دوت كوم إلى أمازون العالميةوقالت بلومبرج،
اقرأ المزيد
زلزال

زلزال جديد يضرب جنوب كاليفورنيا بقوة 7.1 ريختر

ضرب زلزال بقوة 7.1 على مقياس ريختر جنوب كاليفورنيا، في وقت متأخر من الجمعة. وأفادت «سكاي نيوز عربية» فيما نقلته على لسان مراسلتها، أن الزلزال يعد هو الأعنف الذي يضرب الولاية الأمريكية منذ 20 عاما. وأعلن المعهد الأمريكي للزلازل شدة الهزة التي لم يتبين على الفور مدى تأثيرها وما أسفرت عنه من أضرار. وكانت منطقة جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قد تعرضت، الخميس، لزلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، وشعر به السكان في منطقة كبيرة، وفق ما ذكر المعهد الأمريكي الجيولوجي وشهود.
دونالد ترامب

ترامب: حملات ترحيل المهاجرين ستبدأ قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعي للمهاجرين ستبدأ «قريبا جدا». جاء ذلك بينما تعهد فيه مدافعون أمريكيون عن المهاجرين بأن مجتمعاتهم ستكون «مستعدة» عندما يأتي ضباط الهجرة، وفقا لوكالة «رويترز». وجعل ترامب من اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة قضية رئيسية في رئاسته وفي مساعيه للفوز بولاية ثانية في 2020. وأجل الرئيس الأمريكي العملية الشهر الماضي بعد تسرب موعدها للصحافة، لكنه قال يوم الإثنين إن الاعتقالات ستبدأ بعد عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو الحالي.
فيسبوك

«الأموال المظلمة».. ترامب يستغل فيسبوك للفوز في 2020

في الأسابيع التي سبقت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس عام 2018، في فرجينيا، نشرت إحدى صفحات موقع "فيسبوك"، والتي تحمل عنوان "لا لويكستون الهزيلة" إعلانا يصور المرشحة الديمقراطية للكونجرس جينيفر ويكستون بجوار القوات النازية. هذا الإعلان كان ضمن حملة من 24 إعلانا، تكلفت 211 دولارا ضد ويكستون، وحتى الآن غير واضح من الذي تحمّل تكلفتها، فتوضح الإعلانات أنها "مدفوعة من قبَل مواطن أمريكي محب للحرية يمارس حقا طبيعيا محميا بموجب التعديل الأول للدستور"، لكن لا توجد أي معلومة في مكتبة إعلانات "فيسبوك" عن مَن يمول هذه الإعلانات السياسية.
دونالد-ترامب (3)

ترامب يستعرض القوة: أمتنا هي الأقوى.. السماء ملك لنا

شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتفال بعيد الاستقلال، حيث أشاد ترامب بالجيش وحث الشبان على الانضمام إلى القوات المسلحة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، شهد الاحتفال عروضا عسكرية، حيث شهد عرضا للدبابات، وحلقت خلاله الطائرات الحربية على ارتفاع منخفض. وأعرب ترامب عن إعجابه بالعروض المبهجة التي تجسد الفخر الوطني والقوة العسكرية، ورفض المخاوف بشأن النفقات والإشارات العسكرية للحدث الذي أقيم أمام نصب لنكولن التذكاري المقام منذ 97 عاما، والذي يرمز للوحدة الوطنية.
اقرأ المزيد من الأخبار
انفجار-ناقلات-نفط (4)

هجوم بطوربيد وتدخل أمريكي.. ماذا حدث في بحر عُمان؟

في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، تعرضت ناقلتي نفط سعوديتين وسفينتين أخريين إماراتية ونرويجية، قبالة ساحل دولة الإمارات العربية لأعمال تخريبية، أشارت أصابع الاتهام فيها إلى إيران في ظل التوترات المتصاعدة بينها وبين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج العربي. واليوم، بعد مرور نحو شهر على الهجوم الأول، أصيبت ناقلتا نفط بأضرار بحادث في بحر عمان، وفقا لما أشارت إليه البحرية الأمريكية، التي قالت إنها تقدم المساعدة لناقلتي النفط التي تعرضتا لهجوم في خليج عمان.
ترامب يحمل الوثيقة

خطأ جسيم.. ترامب يكشف بنود اتفاقية سرية دون قصد

شكك العديد من النقاد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصله لاتفاق سري مع المكسيك حول المهاجرين، إلا أنه حاول القضاء على هذه الشكوك، خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر أمس الثلاثاء، حين أخرج ورقة مطويّة من جيب بدلته، قال إنها تحوي تفاصيل اتفاقه السري. الإدارة الأمريكية من جانبها كانت حذرة بشأن تفاصيل الاتفاقية التي توصلت إليها يوم الجمعة، مع الحكومة المكسيكية في ما يتعلق بتدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى، وسار ترامب على النهج نفسه، إذ قال خلال حديثه مع الصحفيين خارج البيت الأبيض، إنه لا يمكنه مناقشة أي شيء عن الصفقة.
شرطة-المكسيك (2)

مقتل 9 أشخاص في عمليات تبادل لإطلاق النار بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 9 أشخاص، وإصابة طفل أثر عمليات تبادل لإطلاق النار في ولاية سونورا شمالي البلاد. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الادعاء العام في الولاية المكسيكية قوله في بيان اليوم، الثلاثاء: إن أول حادث تبادل لإطلاق النار وقع في بلدة "أجوا بريتا" شمالي ولاية سونورا على الحدود مع مدينة دوجلاس بولاية أريزونا الأمريكية. وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه تم العثور على أربعة رجال وامرأة قتلى في سيارتين على إحدى الطرق كما وجدت أسلحة هجومية.
أدم-ايرلي-المتحدث-السابق-باسم-الخارجية-الاميركية (2)

المتحدث السابق للخارجية الأمريكية يقدم برنامجا باللغة العربية

بمقال أسبوعي وبرنامج ناطق باللغة العربية، تعاقد آدم إيرلي، المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وسفير الولايات المتحدة لدى مملكة البحرين سابقا، مع العين الإخبارية بدءًا من الشهر الجاري. ومن المنتظر أن يُقدم إيرلى، برنامجًا يشرح فيه خفايا السياسة الأمريكية، وخصوصا القضايا ذات الاهتمام المشترك مع المنطقة العربية. ويتميز إيرلي بفهمه لمنطقة الشرق الأوسط، فبجانب خدمته سفيرًا للولايات المتحدة في مملكة البحرين، خدم أيضا في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org