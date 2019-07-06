محمد صلاح= 4 أضعاف القيمة السوقية لجنوب إفريقيا

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

محمد صلاح

يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية اليوم السبت، وذلك عندما يتواجه المنتخبان على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات دور الـ16، وفي الوقت الذي يتفوق فيه الأولاد في المواجهات المباشرة أمام الفراعنة، تتفوق مصر بشكل كاسح في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة لاعبي الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة لاعبي جنوب إفريقيا 33,5 مليون يورو، يتصدرهم مهاجم ستراسبورج الفرنسي، ليبو موثيبا والذي تبلغ قيته 7 ملايين يورو.

أما ثاني أعلى لاعبي جنوب إفريقيا في القيمة السوقية، فهو مهاجم برايتون بيرسي تاو بقيمة 3,5 ملايين يورو، ومن ثم تبلغ قيمة متوسط ميدان أميان الفرنسي بونجاني زونجو 2,5 مليون يورو، وهي نفس قيمة كوميلو موكوتجو لاعب برينتفورد الإنجليزي، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة سولاني سيريرو لاعب فيتيس الهولندي 1,5 مليون

أما ثاني أعلى لاعبي جنوب إفريقيا في القيمة السوقية، فهو مهاجم برايتون بيرسي تاو بقيمة 3,5 ملايين يورو، ومن ثم تبلغ قيمة متوسط ميدان أميان الفرنسي بونجاني زونجو 2,5 مليون يورو، وهي نفس قيمة كوميلو موكوتجو لاعب برينتفورد الإنجليزي، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة سولاني سيريرو لاعب فيتيس الهولندي 1,5 مليون يورو.



ومن جانب الفراعنة، يتصدر صلاح القائمة بقيمة 150 مليون يورو ومن ثم محمد النني بـ8 ملايين يورو مناصفة مع أحمد حجازي و6 ملايين يورو لمحمود حسن تريزيجيه، و3 ملايين يورو لأحمد المحمدي وأحمد حسن كوكا و2 مليون يورو لكل من أحمد الشناوي وعبد الله السعيد وعمرو وردة.



وتبلغ قيمة محمد الشناوي 1,5 مليون يورو مناصفة مع طارق حامد، مقابل 1,2 مليون يورو لكل من أيمن أشرف ومحمود علاء.