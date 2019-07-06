رياضة

محمد صلاح= 4 أضعاف القيمة السوقية لجنوب إفريقيا

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية اليوم السبت، وذلك عندما يتواجه المنتخبان على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات دور الـ16، وفي الوقت الذي يتفوق فيه الأولاد في المواجهات المباشرة أمام الفراعنة، تتفوق مصر بشكل كاسح في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة لاعبي الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة لاعبي جنوب إفريقيا 33,5 مليون يورو، يتصدرهم مهاجم ستراسبورج الفرنسي، ليبو موثيبا والذي تبلغ قيته 7 ملايين يورو.
أما ثاني أعلى لاعبي جنوب إفريقيا في القيمة السوقية، فهو مهاجم برايتون بيرسي تاو بقيمة 3,5 ملايين يورو، ومن ثم تبلغ قيمة متوسط ميدان أميان الفرنسي بونجاني زونجو 2,5 مليون يورو، وهي نفس قيمة كوميلو موكوتجو لاعب برينتفورد الإنجليزي، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة سولاني سيريرو لاعب فيتيس الهولندي 1,5 مليون
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مصر-والكونغو (1)

لغة الانتصارات لا تغيب عن الفراعنة مع الحكم كاستاني

تتجه الأنظار اليوم السبت صوب ملعب القاهرة الذي سيحتضن مباراة المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، ويدير مباراة اليوم الحكم الجابوني إيريك أوتوجو كاستاني، الذي سبق وأن أدار 11 مباراة من قبل في كأس الكان ليس من بينهم أي مباراة لجنوب إفريقيا، بينما أدار مباراة واحدة من قبل للفراعنة كانت أمام المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية الماضية في الجابون وفازت مصر بهدف نظيف حينها، وفي تصفيات كأس العالم، حكم فوز الفراعنة على غانا بهدفين دون رد على ملعب برج العرب في تصفيات المونديال الأخير.
محمد-صلاح )

الفراعنة بالقوة الضاربة لدك حصون جنوب إفريقيا

تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (2)

الثأر يشعل لهيب موقعة الأرجنتين وتشيلي في كوبا

بعد مواجهتين مثيرتين في نهائي البطولة بالنسختين الماضيتين، يصطدم المنتخب الأرجنتيني بنظيره التشيلي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء، في لقاء تضميد الجراح وتحديد المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا. وتلقى كل من الفريقين، صفعة قوية في الدور قبل النهائي للبطولة الحالية، حيث مني المنتخب الأرجنتيني بالهزيمة 0-2 أمام غريمه اللدود المنتخب البرازيلي، فيما سقط منتخب تشيلي حامل لقب البطولتين الماضيتين، في فخ الهزيمة الثقيلة والمفاجئة 0-3 أمام منتخب بيرو في المربع الذهبي للبطولة.
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محمد-صلاح

مصر VS أوغندا.. الفراعنة يكتسحون في القيمة السوقية

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي في ختام دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة، وضمنت مصر التأهل إلى دور الـ16 وتبحث عن ضمان الصدارة اليوم، بينما يكفي أوغندا التعادل لضمان التأهل للدور التالي، وتكتسح مصر نظيرتها أوغندا في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة منتخب الرافعات 6,18 مليون يورو، ولا يوجد في قائمة أوغندا المشاركة في الكان سوى لاعب واحد فقط تتخطى قيمته حاجز المليون يورو.
مصر-والكونغو (5)

الصحف العالمية: صلاح يدعم لاعبا متهما بالتحرش الجنسي

رصدت الصحف العالمية كلمات محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، التي كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر اليوم الخميس، بعد أن حجز المنتخب الوطني بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-0)، باستاد القاهرة في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة، وسجل ثنائية الفراعنة أحمد المحمدي ومحمد صلاح في الدقيقتين 25 و44 من عمر اللقاء، الذي شهد حضورا جماهيريا بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة.
مصر-والكونغو (2)

كيف علقت الصحف الإنجليزية على تأهل مصر في كأس الأمم؟

تناولت وسائل الإعلام الإنجليزية، ضمان تأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، الأربعاء، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
محمد-صلاح

محمد صلاح = ضعف القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية

يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني ونظيره الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية، عندما يتواجهان في الجولة الثانية من دور المجموعات اليوم الأربعاء. وبعيدًا عن التفوق التاريخي للفراعنة، تبلغ القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية 77.3 مليون يورو، بحسب أرقام موقع "ترانسفر ماركيت" مقابل 196.2 مليون يورو، قيمة المنتخب الوطني. ويوجد في قائمة منتخب الكونغو المشاركة في البطولة 11 لاعبًا تتخطى قيمتهم مليون يورو، يتصدرهم مهاجم بكين سينوبو جوان الصيني، وسيدريك باكومبو الذي تبلغ قيمته 22 مليون يورو.
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