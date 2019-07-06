محمد هنيدي وكريم فهمي وتحدي «عقلة الإصبع»

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

الفنان محمد هنيدي

ليس هناك اهتمام بالأقزام فى السينما والدراما، وظهورهم دائمًا يكون على سبيل الضحك والفكاهة، ولكن مؤخرًا تم الإعلان عن التحضير لفيلمين مختلفين، كل منهما يتمحور حول "قصار القامة"، إذ كشف الفنان محمد هنيدي عن انطلاق تصوير فيلمه «كينج سايز» تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويقوم الفيلم على قصة "عقلة الإصبع"، الفكرة التي اختارها ليعود بها إلى جمهوره بعد غياب عامين عن السينما، وفى الوقت نفسه كشف الفنان كريم فهمي عن تقديمه فيلما جديدا بعنوان «ديدو» من تأليفه وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي، وهو مأخوذ أيضا من قصة "عقلة الإصبع".

إنتاج فيلمين يتناولان نفس القصة فى نفس التوقيت شيء مثير للغرابة، ويبدو أن هذا السبب في حرص كل منهما على عرضه فى موسم مختلف حتى لا يحدث تعارض، فبعد أن كان من المنتظر مشاركة الكوميديان محمد هنيدي فى موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، كشفت مصادر عن تأجيل عرضه حتى الانتهاء منه، نظرًا لانشغال هنيدي بعرض مسرحيته