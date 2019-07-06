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محمد هنيدي وكريم فهمي وتحدي «عقلة الإصبع»

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
الفنان محمد هنيدي
الفنان محمد هنيدي
ليس هناك اهتمام بالأقزام فى السينما والدراما، وظهورهم دائمًا يكون على سبيل الضحك والفكاهة، ولكن مؤخرًا تم الإعلان عن التحضير لفيلمين مختلفين، كل منهما يتمحور حول "قصار القامة"، إذ كشف الفنان محمد هنيدي عن انطلاق تصوير فيلمه «كينج سايز» تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويقوم الفيلم على قصة "عقلة الإصبع"، الفكرة التي اختارها ليعود بها إلى جمهوره بعد غياب عامين عن السينما، وفى الوقت نفسه كشف الفنان كريم فهمي عن تقديمه فيلما جديدا بعنوان «ديدو» من تأليفه وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي، وهو مأخوذ أيضا من قصة "عقلة الإصبع".
إنتاج فيلمين يتناولان نفس القصة فى نفس التوقيت شيء مثير للغرابة، ويبدو أن هذا السبب في حرص كل منهما على عرضه فى موسم مختلف حتى لا يحدث تعارض، فبعد أن كان من المنتظر مشاركة الكوميديان محمد هنيدي فى موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، كشفت مصادر عن تأجيل عرضه حتى الانتهاء منه، نظرًا لانشغال هنيدي بعرض مسرحيته
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ماجد-المصري

أول صور من حفل زفاف نجل ماجد المصري.. ولوسي ترقص

احتفل الفنان ماجد المصري، مساء اليوم الجمعة، بزفاف نجله "أحمد" على مهندسة الإلكترونيات هند هيثم صادق، على شاطئ مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وسط حضور عدد من أصدقائه من داخل الوسط الفني ومن خارجه، وحضر عدد من نجوم الفن الذين حرصوا أن يكونوا أول المهنئين له منهم، الفنان أكرم حسني، الفنانة وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، الإعلامية بوسي شلبي، والمنتج وليد منصور، والفنانة الاستعراضية لوسي والتي نشرت لها بوسي شلبي عبر حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو وهي ترقص في الزفة، وغيرهم.
حسن-الرداد

فنانون طاردتهم الضرائب| حسن الرداد تصالح بـ2.4 مليون

سدد الفنان حسن الرداد نحو 2.4 مليون جنيه للتصالح مع الضرائب، وإنهاء الدعوى القضائية ضده، وذلك بعدما توصلت إدارة مكافحة التهرب الضريبي إلى إخفاء الرداد جانبًا من إيراداته، دون إثباتها في إقراراته الضريبية لمدة 4 سنوات، وبلغت جملة الأرباح التي لم يفصح عنها حوالي 6 ملايين و332 ألـف جنيه. وقدرت الضرائب المقررة عنها بنحو مليون و 199 ألف جنيه، مع تغريمه مبلغا مماثلا كتعويض، وعندما رفض السداد تم تحريك الدعوى القضائية ضده. و?حسن الرداد ليس الفنان الوحيد الذي اتهم بالتهرب الضريبي، فهناك العديد من النجوم لاحقتهم تلك التهمة، وإليك أبرزهم:-
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«أهو ده اللي صار» يفوز بجائزة الإذاعة والتليفزيون

حصد مسلسل "أهو ده اللي صار"، الجائزة الذهبية لمصر في مسابقات المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في دورته العشرين، ليحصل لمصر على جائزتها الوحيدة في مجال الدراما ضمن فعاليات المهرجان. "أهو ده اللي صار" من إنتاج محمد مشيش وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي، وهو من بطولة كل من النجوم: روبي ومحمد فراج وأحمد داوود وأروى جودة وسوسن بدر وعلي الطيب وهشام إسماعيل ومحمود البزاوي وهبة عبد الغني وإلهام عبد البديع وعدد كبير من النجوم، وعُرض في بداية العام 2019 عبر قناتي ON E وMBC1.
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شيكو وماجد

شيكو وهشام ماجد يستكملان تصوير مسلسل «اللعبة»

يستكمل كل من الفنان شيكو وهشام ماجد، تصوير المشاهد المتبقية لهما فى مسلسل «اللعبة» بقيادة المخرج معتز التوني، من أجل الانتهاء منه خلال منتصف شهر يوليو الحالي. ولم يتحدد بعد هل سيتم عرض المسلسل فور الانتهاء منه أم ينضم إلى موسم شتاء 2020، أو يؤجل إلى خريطة مسلسلات رمضان المقبل. وكان من المفترض أن يعرض «اللعبة» خلال موسم رمضان المنقضى، إلا أن أبطاله فوجؤوا بخروجه من خريطة العرض، قبل انطلاق الماراثون الرمضاني، دون معرفة السبب الحقيقي وراء اتخاذ هذا القرار.
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السينما تنقذ موسم هؤلاء النجوم بعدما رفضتهم الدراما

هناك وجوه اعتاد الجمهور رؤيتها فى الدراما الرمضانية سواء بشكل دائم أو متقطع، وينتظر المشاهدون مسلسلاتهم عند معرفتهم بمشاركتهم خلال السباق الرمضاني، لكن هناك الكثير منهم لم يكن موفقا هذا العام، ولم يستطع المشاركة فى الدراما الرمضانية بسبب التغييرات التي طرأت عليها، ولم يكن أمام هؤلاء النجوم سوى إلقاء أنفسهم فى أحضان السينما التي تشهد تحولا كبيرا خلال 2019، على مستوى الأعمال الفنية التي عرضت وغيرها التي تنتظر العرض، بالفعل نجحت الشاشة الذهبية في أن تعوض البعض عن غيابهم من الشاشة الصغيرة، مع نيلهم الكثير من الإشادات من قبل النقاد والجمهور.
محمد هنيدي

أفلام جديدة تستعد للمنافسة| «هنيدي» بحجم عقلة الإصبع

انتعاشة كبيرة تشهدها السينما المصرية هذا العام، بعد الأزمة الدرامية التى شهدها رمضان 2019، والتي حالت دون مشاركة الكثير من النجوم خلال الشهر الكريم، ليتجهوا إلى السينما، التي تشهد هذا العام نقل نوعية على مستوى الأفلام التي تم عرضها على مدار المواسم المختلفة والمنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، من حيث الموضوعات التي يتم طرحها ومناقشتها، فلم تعد السينما قاصرة على الأفلام التجارية التي تمتزج بالخلطة الشعبية؛ والتى لا تخلو من المطرب والراقصة، وأصبح هناك تواجد كبير لأفلام الأكشن والرومانسية والدراما.
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أفلام العيد.. الأكشن يزيح الكوميديا من عرشها

الكثيرون لا يفضلون دخول دور السينما فى الأعياد، والسبب الزحام الشديد الذى تشهده، فتكون مجبرًا على الوقوف لساعات طويلة أمام شباك التذاكر لشراء تذكرة لدخول الفيلم، وقد تصدم في النهاية بنفاد التذاكر، وتضطر إلى دخول فيلم آخر بدلا من العودة إلى المنزل بعد هذا العناء. وعكس المواسم السابقة، لم تتربع الكوميديا على عرش موسم عيد الفطر، بل كان الأكشن هو الذي كسب الرهان هذا العام، وكان اختيار الجمهور المفضل. وإذا كنت فى حيرة بشأن مشاهدة أى الأفلام الـ5 التي تعرض في السينمات حاليًا، هذا التقرير سيساعدك فى تحديد وجهتك.
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