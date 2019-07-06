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الجيش اليمني يقصف مواقع لميليشيا الحوثي

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
آثار الحرب في اليمن
آثار الحرب في اليمن
قصفت مدفعية الجيش اليمني، صباح اليوم السبت، مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة حجر شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد، واستهدف القصف مواقع الميليشيا الانقلابية في أطراف منطقة باجة غربي مديرية قعطبة، ما أسفر عن تكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت". ويوم الخميس الماضي، أعلنت مصادر عسكرية يمنية أن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة.
وأضافت المصادر أن الأمر أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، من عناصر الميليشيات سقطوا داخل نفق ملغوم في نفس المنطقة، موضحة أن تدمير مدفعية القوات المشتركة للآلية القتالية أسفر عن انفجارات أخرى، من بينها خندق، هربت إليها عناصر حوثية، وسبق وأن فخخته الميليشيات، وهذه العملية تأتي ردا على قصف الميليشيات الأحياء السكنية
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صحف-اماراتية

صحف الإمارات: السودانيون يتفقون ورفض الحوار بالجزائر

تصدر الاتفاق الذي توصل إليه الأطراف المتنازعة في السودان عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم السبت ، كما تناولت الصحف تطورات الأزمة في الجزائر مسلطة الضوء على الصراع في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "الخليج" أنه بعد مخاض عسير توجت المفاوضات الماراثونية بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، باتفاق حاسم في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وتراضى الطرفان على تشكيل مجلس سيادي مناصفة تكون رئاسته بالتناوب بين الطرفين، ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلاً.
حفتر

حفتر: هدفنا تحرير طرابلس.. وليس السيطرة على النفط

صرح المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، بأن هدف الجيش استعادة السيطرة على طرابلس، والهدف من معركة طرابلس تحريرها من الميلشيات، وليس السيطرة على النفط، فالجيش لا يمكن أن يكون تاجر نفط، ولا رغبة له في بيع النفط لصالحه بطريقة شرعية أو غير شرعية، موضحا أن عمليات بيع النفط من اختصاص المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وأن من مسؤولية الجيش حماية المنشآت النفطية في ليبيا، كما أن الجيش يسعى للحيلولة دون إمكانية استفادة الميليشيات المسلحة من عائدات النفط، وذلك بحسب ما أوردته قناة "سكاي نيوز".
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يدفع بتعزيزات عسكرية لتحرير طرابلس

دفع الجيش الوطني الليبي، الجمعة، بكتائب عسكرية للمشاركة في عملية «طوفان الكرامة» لتحرير طرابلس من الميليشيات المتطرفة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الجيش، إن تحرك هذه القوات يأتي ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية. وأشار الجيش إلى أن هذه القوات تتمتع بخبرة قتالية كبيرة في كيفية التعامل مع الجماعات الإرهابية، إذ شاركت من قبل في معارك تحرير بنغازي و درنة. وأكد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أن الجيش يهدف إلى استعادة السيطرة على طرابلس وتحريرها من الإرهاب، وليس السيطرة على النفط.
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تمتد لـ39 شهرا.. تفاصيل الفترة الانتقالية في السودان

"يا خليلاً نم مطمئن القلب عن وطنٍ، غذيته بغذاء الروح والفهم، أهاب بالشعب ما أرسلت من نغمٍ، وهل يظل على الأيام في صمم؟" بكلمات أنشدها الشاعر السوداني يوسف مصطفى التني، احتفل تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له، بالتوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لتقاسم السلطة في البلاد. فبعد أسابيع من المفاوضات، نجحت الوساطة الإفريقية - الإثيوبية في التقريب بين وجهات نظر المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في قضايا عدة، والاتفاق على تقاسم السلطة، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.
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ميليشيات-الحوثى

رويترز: الحوثيون هاجموا مواقع عسكرية في السعودية

ذكر تليفزيون المسيرة التابع لحركة الحوثي في اليمن، أن الحركة المتحالفة مع إيران نفّذت، اليوم الخميس، هجمات على مواقع عسكرية في مطار جازان بالسعودية، حسب وكالة "رويترز". وفي 25 يونيو الماضي، أعلن تليفزيون المسيرة، نقلا عن متحدث عسكري باسم الحوثيين، أنهم هاجموا مواقع عسكرية ومرابض الطائرات في مطاري أبها وجازان السعوديين. فيما أعلن التحالف لدعم الشرعية، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط، حسب "العربية. نت".
الحوثيون

تدمير مخزن أسلحة للحوثيين في الحديدة

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الخميس، أن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، من عناصر الميليشيات سقطوا داخل نفق ملغوم في نفس المنطقة، موضحة أن تدمير مدفعية القوات المشتركة للآلية القتالية أسفر عن انفجارات أخرى، من بينها خندق، هربت إليها عناصر حوثية، وسبق وأن فخخته الميليشيات، وهذه العملية تأتي ردا على قصف الميليشيات الأحياء السكنية والمؤسسات الحيوية في الأحياء المحررة، داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.
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صحف سعودية: ميليشيات الحوثي تستهدف مطار أبها مجددا

تصدر استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها مجددا عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما أطلعتنا على الضربات الإسرائيلية على سوريا وانتهاك إيران الاتفاق النووي، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن إصابة 9 مدنيين في هجوم إرهابي من قبل ميليشيا الحوثي استهدف مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إنه "عند الساعة 12.35 من فجر اليوم، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي".
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صحف سعودية: الإطاحة بزعيم داعش في اليمن وترامب يتوعد

تصدّر القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما تناولت فعاليات مؤتمر المنامة الذي احتضنته البحرين، وأطلعتنا أيضًا على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية. وذكرت صحيفة "الحياة" أن القوات الخاصة السعودية أوقفت أمير "داعش" في اليمن وقيادات من التنظيم، وأسفرت عملية نوعية نفذتها القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية أخيرا، عن إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بأبي أسامة المهاجر، والمسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.
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