الجيش اليمني يقصف مواقع لميليشيا الحوثي

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

آثار الحرب في اليمن

قصفت مدفعية الجيش اليمني، صباح اليوم السبت، مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة حجر شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد، واستهدف القصف مواقع الميليشيا الانقلابية في أطراف منطقة باجة غربي مديرية قعطبة، ما أسفر عن تكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت". ويوم الخميس الماضي، أعلنت مصادر عسكرية يمنية أن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة.

وأضافت المصادر أن الأمر أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، من عناصر الميليشيات سقطوا داخل نفق ملغوم في نفس المنطقة، موضحة أن تدمير مدفعية القوات المشتركة للآلية القتالية أسفر عن انفجارات أخرى، من بينها خندق، هربت إليها عناصر حوثية، وسبق وأن فخخته الميليشيات، وهذه العملية تأتي ردا على قصف الميليشيات الأحياء السكنية