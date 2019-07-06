تعرف على تعريفة النقل العام والترام في الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

محافظ الإسكندرية

اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، التعريفة الجديدة لأتوبيسات النقل العام وفقا للقرارر قم 612 لسنة 2019 والمقدمة من الهيئة العامة لنقل الركاب، ومن المقرر أن يتم تطبيقها اعتبارا من اليوم، وذلك خلال اجتماع مع المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة العامه لنقل الركاب بالمحافظة. وجاءت التعريفة الجديدة بزيادة 50 قرشا للأتوبيس العادي لتصبح 2,5 جنيه بدلا من 2 جنيه، و5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات لكل الخطوط، والأتوبيس المكيف بجميع خطوط السير من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

وقال زكريا، إنه تم زيادة تعريفة الأتوبيس السياحي من 10 جنيهات إلى 15 جنيها. وأوضح رئيس هيئة النقل العام، أنه تم رفع تعريفة خطوط الترام العادية من نصف جنيه إلى جنيه والمكيفة بالمدينة من جنيه إلى جنيهين بجميع الخطوط. وأشار إلى أنه تم التوجيه بالعمل بالتعريفة الجديدة ابتداء من صباح اليوم السبت وإخطار