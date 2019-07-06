الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة مصر ضد جنوب إفريقيا

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

منتخب مصر

يواجه المنتخب الوطني، اليوم السبت، نظيره الجنوب إفريقي، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر، حتى يوم 19 يونيو، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0)، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار (1-0) والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا تبدأ مواجهة مصر ونظيرتها جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. القناة الناقلة لموقعة مصر ضد جنوب إفريقيا تنقل مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره جنوب إفريقيا على قنوات «بي إن سبورت ماكس1 و2» فضائيًا، وقناة «تايم سبورت»