هل ينهار اقتصاد التكنولوجيا في الصين بسبب ترامب؟

تواجه الصين العديد من آثار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أهمها ما يعانيه قطاع التكنولوجيا في البلاد، والذي تأثر بانعدام الثقة وغياب الرؤية المستقبلية

تحرير:محمود نبيل ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

الرئيس الصيني شي جين بينج

بات المشهد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة غير واضح المعالم، لا سيما بعد أن بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراهنًا على عنصر الوقت، وسياسة النفَس الطويل، التي من الممكن أن تجلب المزيد من المتاعب للصين في المستقبل القريب. وسياسة النفَس الطويل، التي ترجِّح كفّة الأقل تضررًا في فترات الانتظار والتفاوض، ربما لن تصب في مصلحة الصين، التي بدأت تعاني بشدة في العديد من المجالات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وبالأخص في قطاع التكنولوجيا بالبلاد.

قالت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، إن قطاع التكنولوجيا يواجه بالفعل أزمة كبيرة على كل المستويات والمحاور الاقتصادية الرئيسية، وذلك بعد أن بدأت آثار الحرب التجارية تضره بشكل مباشر في الأشهر القليلة الماضية. الصين تنعش القارة السمراء باستثماراتها.. وإسقاط الديون فرصة ذهبية لإفريقيا وأشارت الصحيفة