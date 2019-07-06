هل ينهار اقتصاد التكنولوجيا في الصين بسبب ترامب؟

تواجه الصين العديد من آثار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أهمها ما يعانيه قطاع التكنولوجيا في البلاد، والذي تأثر بانعدام الثقة وغياب الرؤية المستقبلية
بات المشهد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة غير واضح المعالم، لا سيما بعد أن بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراهنًا على عنصر الوقت، وسياسة النفَس الطويل، التي من الممكن أن تجلب المزيد من المتاعب للصين في المستقبل القريب.
وسياسة النفَس الطويل، التي ترجِّح كفّة الأقل تضررًا في فترات الانتظار والتفاوض، ربما لن تصب في مصلحة الصين، التي بدأت تعاني بشدة في العديد من المجالات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وبالأخص في قطاع التكنولوجيا بالبلاد.
قالت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، إن قطاع التكنولوجيا يواجه بالفعل أزمة كبيرة على كل المستويات والمحاور الاقتصادية الرئيسية، وذلك بعد أن بدأت آثار الحرب التجارية تضره بشكل مباشر في الأشهر القليلة الماضية.
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وأشارت الصحيفة
قالت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، إن قطاع التكنولوجيا يواجه بالفعل أزمة كبيرة على كل المستويات والمحاور الاقتصادية الرئيسية، وذلك بعد أن بدأت آثار الحرب التجارية تضره بشكل مباشر في الأشهر القليلة الماضية.
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وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن أضرار الحرب التجارية أدت إلى حالة من التباطؤ الاقتصادي وتناقص فرص العمل المتاحة، وهو المحور الرئيسي الذي راهنت سياسات الصين الاقتصادية عليه منذ عقود طويلة.
وعلى الرغم من الهدنة التي أقرها الرئيس الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، والتي أعادت الحياة للعلاقات بين الشركات التكنولوجية في الولايات المتحدة مع نظيراتها في الصين، وبالأخص هواوي، فلا تزال حالة عدم اليقين والثقة تؤثر فى أداء بكين الاقتصادي بشكل رئيسي في الوقت الحالي.
وانخفضت فرص التوظيف الجديدة المتاحة في قطاع التكنولوجيا بنسبة 25% في الربع الأول قياسًا بالعام السابق، بينما ارتفعت نسبة الباحثين عن الوظائف بمقدار 37%، ما يعني أن الطلب على الوظائف يفوق المعروض.
ومن جانبها، تعمل العديد من الكيانات والشركات التكنولوجية العملاقة في الصين؛ مثل "بايدو" و"تينسنت" وغيرهما، على تحسين القوى العاملة لديهم وقدرات التوظيف، ويشير المحللون إلى انخفاض كبير في هذا القطاع الاقتصادي بعد سنوات من التوسع بوتيرة ضخمة.
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ويرى يانج شاو، الباحث في قطاع التكنولوجيا بمدينة شنتشن، أن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين في سوق العمل في الوقت الحالي داخل الصين، فبعيدًا عن سياسات التوظيف في السنوات الأخيرة، ترددت شركات التكنولوجيا في المرحلة الماضية في اتخاذ قرار بشأن عملية التوظيف، وتتساءل عما إذا كان بإمكانها تحمّل تكلفة رواتب المرشحين للانضمام أو ما إذا كانوا في حاجة حقيقية إليهم من عدمها.
وفي بعض الحالات، تتصنّع الشركات دور البحث عن موظفين جدد لمجرد التحدث إلى الناس والتعرف على سوق العمل، وقال يانج إن هذا النوع من السلوك قد حدث من قبل، ولكنه يحدث الآن بشكل أكبر في مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا الرئيسي في الصين.
وأضاف يانج: "لقد عملت في هذه الصناعة لمدة ست سنوات، وأرى أن سوق العمل الآن أقل نشاطًا من الفترة ما بين 2015 و2016".
وكانت صناعة التكنولوجيا في الصين ذات يوم مزدهرة، كما كان العمل بها بمنزلة وظائف أحلام للمواهب الشابة في الصين، إلا أن الوضع الحالي لا يشير إلى ذلك، ويؤكد الخبراء أن الوقت قد حان للتركيز على الربحية، بدلًا من التوسع الكبير، خاصة بعد أن تباطأ النمو الاقتصادي للصين بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
ومنذ أواخر العام الماضي، شهد قطاع التكنولوجيا العديد من عمليات التسريح، والأهم من ذلك كله هو انخفاض الطلب على التعيينات الجديدة، وهي وتيرة تبدو بعيدة عن الفترة بين عامي 2015 و2017، عندما كان قطاع التجارة الإلكترونية من أهم الصناعات في مؤشر سوق العمل الصينية، وهو المعيار الرئيسي لنشاط سوق العمل بشكل عام في البلاد.