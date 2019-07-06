نيجيريا تبحث عن الترويض المعتاد لأسود الكاميرون

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

نيجيريا والكاميرون

يحتضن ملعب الإسكندرية أولى مباريات اليوم السبت في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 والتي تحتضنها مصر، وذلك عندما يواجه حامل اللقب الكاميرون نظيره نيجيريا في تمام الساعة السادسة مساء، وتأهلت الكاميرون إلى هذا الدور، بعدما حلت في المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بالفوز على غينيا بيساو 2-0 والتعادل مع كل من غانا وبنين بدون أهداف، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بالفوز على كل من بوروندي وغينيا بهدف نظيف، والخسارة أمام مدغشقر بنتيجة 2-0.

وتواجه المنتخبان في 22 مباراة سابقة، حققت نيجيريا خلالها الانتصار في 11 مباراة وتعادلا في 7 لقاءات، مقابل فوز الكاميرون في 4 مباريات فقط. وسبق وأن تواجه المنتخبان في 6 مباريات سابقة بكأس الأمم الإفريقية، وكانت البداية في نهائي نسخة 1984، وفازت الكاميرون بنتيجة 3-1، ومن ثم تواجه مرتين في نسخة 1988 الأولى

وتواجه المنتخبان في 22 مباراة سابقة، حققت نيجيريا خلالها الانتصار في 11 مباراة وتعادلا في 7 لقاءات، مقابل فوز الكاميرون في 4 مباريات فقط.



وسبق وأن تواجه المنتخبان في 6 مباريات سابقة بكأس الأمم الإفريقية، وكانت البداية في نهائي نسخة 1984، وفازت الكاميرون بنتيجة 3-1، ومن ثم تواجه مرتين في نسخة 1988 الأولى في دور المجموعات وتعادلا 1-1 والثانية في المباراة النهائية وفازت الكاميرون بهدف نظيف.



أما المواجهة الرابعة فكانت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نسخة 1992، وفازت نيجيريا 2-1، وأتت المواجهة الخامسة في نهائية نسخة 2000، وفازت الكاميرون بركلات الترجيح، قبل أن تحسم نيجيريا آخر مواجهة في ربع نهائي نسخة 2004 بنتيجة 2-1.



