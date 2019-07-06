رياضة

نيجيريا تبحث عن الترويض المعتاد لأسود الكاميرون

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
نيجيريا والكاميرون
نيجيريا والكاميرون
يحتضن ملعب الإسكندرية أولى مباريات اليوم السبت في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 والتي تحتضنها مصر، وذلك عندما يواجه حامل اللقب الكاميرون نظيره نيجيريا في تمام الساعة السادسة مساء، وتأهلت الكاميرون إلى هذا الدور، بعدما حلت في المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بالفوز على غينيا بيساو 2-0 والتعادل مع كل من غانا وبنين بدون أهداف، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بالفوز على كل من بوروندي وغينيا بهدف نظيف، والخسارة أمام مدغشقر بنتيجة 2-0.
وتواجه المنتخبان في 22 مباراة سابقة، حققت نيجيريا خلالها الانتصار في 11 مباراة وتعادلا في 7 لقاءات، مقابل فوز الكاميرون في 4 مباريات فقط. وسبق وأن تواجه المنتخبان في 6 مباريات سابقة بكأس الأمم الإفريقية، وكانت البداية في نهائي نسخة 1984، وفازت الكاميرون بنتيجة 3-1، ومن ثم تواجه مرتين في نسخة 1988 الأولى
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مصر-والكونغو (1)

لغة الانتصارات لا تغيب عن الفراعنة مع الحكم كاستاني

تتجه الأنظار اليوم السبت صوب ملعب القاهرة الذي سيحتضن مباراة المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، ويدير مباراة اليوم الحكم الجابوني إيريك أوتوجو كاستاني، الذي سبق وأن أدار 11 مباراة من قبل في كأس الكان ليس من بينهم أي مباراة لجنوب إفريقيا، بينما أدار مباراة واحدة من قبل للفراعنة كانت أمام المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية الماضية في الجابون وفازت مصر بهدف نظيف حينها، وفي تصفيات كأس العالم، حكم فوز الفراعنة على غانا بهدفين دون رد على ملعب برج العرب في تصفيات المونديال الأخير.
محمد-صلاح )

الفراعنة بالقوة الضاربة لدك حصون جنوب إفريقيا

تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (2)

الثأر يشعل لهيب موقعة الأرجنتين وتشيلي في كوبا

بعد مواجهتين مثيرتين في نهائي البطولة بالنسختين الماضيتين، يصطدم المنتخب الأرجنتيني بنظيره التشيلي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء، في لقاء تضميد الجراح وتحديد المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا. وتلقى كل من الفريقين، صفعة قوية في الدور قبل النهائي للبطولة الحالية، حيث مني المنتخب الأرجنتيني بالهزيمة 0-2 أمام غريمه اللدود المنتخب البرازيلي، فيما سقط منتخب تشيلي حامل لقب البطولتين الماضيتين، في فخ الهزيمة الثقيلة والمفاجئة 0-3 أمام منتخب بيرو في المربع الذهبي للبطولة.
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مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

كيف بدأ أجيرى استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا؟

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني سيشاهد مباريات جنوب إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفراعنة والأولاد، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وفي حالة تأهل المنتخب لدور الـ 8 سوف يواجه الفائز من الكاميرون ونيجيريا.
الكاميرون-و غانا (1)

غانا تخشى تكرار سيناريو مصر 2006 في الكان اليوم

تختتم اليوم مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019 في نسخته رقم 32 المقامة حاليًا في مصر، وذلك من خلال إقامة مباراتين في المجموعة السادسة في نفس التوقيت في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك عندما تواجه بنين نظيرتها الكاميرون على ملعب الإسماعيلية، بينما تواجه غانا نظيرتها غينيا بيساو على ملعب السويس، وضمنت الكاميرون التأهل لدور الـ16 بتصدرها المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تحتل غانا المركز الثاني برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن بنين الثالثة، بينما تتذيل بيساو الترتيب بنقطة وحيدة.
الكاميرون -وغينيا بيساو

غانا تصطدم بالكاميرون في كأس الأمم الإفريقية اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة عندما تواجه موريتانيا نظيرتها أنجولا في تمام الساعة 4:30 عصرًا على استاد السويس، وتحتل أنجولا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادلها في الجولة الأولى مع تونس 1-1، بينما تتذيل موريتانيا ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد خسارتها أمام مالي بنتيجة 4-1، وتواجه المنتخبان مرتين فقط من قبل، كانتا في التصفيات المؤهلة للبطولة الحالية، وفازت أنجولا على أرضها 4-1 وخسرت في موريتانيا 1-0.
غينيا بيساو‎

باسيرو كاندي: مباراتنا أمام بنين صعبة

قال باسيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو:" مباراتنا القادمة أمام بنين المقرر لها غدًا السبت صعبة للغاية، وسوف نبذل قصارى الجهود للفوز بها وحصد الثلاث نقاط "، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر استاد الإسماعيلية الرياضي الذي تنطلق عليه غدا المباراة في إطار مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة والتي تضم أيضا منتخبي الكاميرون وغانا الذين سيلعبون على نفس الملعب خلال بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم على ملاعب القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.
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