رياضة

الثأر يشعل لهيب موقعة الأرجنتين وتشيلي في كوبا

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
الأرجنتين
الأرجنتين
بعد مواجهتين مثيرتين في نهائي البطولة بالنسختين الماضيتين، يصطدم المنتخب الأرجنتيني بنظيره التشيلي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء، في لقاء تضميد الجراح وتحديد المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا. وتلقى كل من الفريقين، صفعة قوية في الدور قبل النهائي للبطولة الحالية، حيث مني المنتخب الأرجنتيني بالهزيمة 0-2 أمام غريمه اللدود المنتخب البرازيلي، فيما سقط منتخب تشيلي حامل لقب البطولتين الماضيتين، في فخ الهزيمة الثقيلة والمفاجئة 0-3 أمام منتخب بيرو في المربع الذهبي للبطولة.
وإلى جانب رغبة كل من الفريقين في تضميد جراحه وحفظ ماء الوجه من خلال الفوز بالمركز الثالث، يتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى الثأر لهزيمتيه بركلات الترجيح أمام نفس الفريق في نهائي كل من النسختين الماضيتين للبطولة في 2015 و2016. ووضعت الهزيمتان، منتخبي الأرجنتين وتشيلي في مواجهة حاسمة جديدة، لكنها هذه المرة
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مصر-والكونغو (1)

لغة الانتصارات لا تغيب عن الفراعنة مع الحكم كاستاني

تتجه الأنظار اليوم السبت صوب ملعب القاهرة الذي سيحتضن مباراة المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، ويدير مباراة اليوم الحكم الجابوني إيريك أوتوجو كاستاني، الذي سبق وأن أدار 11 مباراة من قبل في كأس الكان ليس من بينهم أي مباراة لجنوب إفريقيا، بينما أدار مباراة واحدة من قبل للفراعنة كانت أمام المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية الماضية في الجابون وفازت مصر بهدف نظيف حينها، وفي تصفيات كأس العالم، حكم فوز الفراعنة على غانا بهدفين دون رد على ملعب برج العرب في تصفيات المونديال الأخير.
محمد-صلاح )

الفراعنة بالقوة الضاربة لدك حصون جنوب إفريقيا

تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
مباراة-نيجيريا-وغينيا (3)

نيجيريا تبحث عن الترويض المعتاد لأسود الكاميرون

يحتضن ملعب الإسكندرية أولى مباريات اليوم السبت في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 والتي تحتضنها مصر، وذلك عندما يواجه حامل اللقب الكاميرون نظيره نيجيريا في تمام الساعة السادسة مساء، وتأهلت الكاميرون إلى هذا الدور، بعدما حلت في المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بالفوز على غينيا بيساو 2-0 والتعادل مع كل من غانا وبنين بدون أهداف، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بالفوز على كل من بوروندي وغينيا بهدف نظيف، والخسارة أمام مدغشقر بنتيجة 2-0.
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ستيفاني كايو (1)

قبلة من حسناء بيرو في انتظار بطل الفوز على تشيلي

قبل ساعات قليلة من المواجهة المنتظرة بين منتخب بيرو ضد تشيلي، في نصف النهائي الثاني ببطولة كوبا أمريكا، والمقرر لها في تمام الساعة 2:30 فجر اليوم الخميس، على ملعب أرينا دي جريميو في مدينة بورتو أليجري البرازيلية، وعدت المغنية والممثلة وعارضة الأزياء البيروفية ستيفاني كايو، بمنح قبلة للاعب الذي يسجل هدف الفوز لبلادها في مرمى تشيلي، بعد استئذانه، وكتبت «كايو» في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أفكر جديا بمنح قبلة (مع أخذ الإذن طبعا) للمسؤول عن الفوز على تشيلي».
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ماذا قال مدرب الأرجنتين بعد السقوط أمام البرازيل؟

يرى ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن فريقه كان الأحق بالتأهل لنهائي كوبا أمريكا، وذلك رغم الخسارة أمام البرازيل، وقال سكالوني في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: "لقد أثبت لاعبو الأرجنتين ولاءهم لقميص المنتخب أكثر من أي شخص آخر، وتركنا مؤشرا إيجابيا لمستقبل الفريق، وأتمنى أن تدرك الجماهير الإيجابيات التي تحققت، ومنتخب الأرجنتين كان الأحق بالتأهل للنهائي، لقد بدا أنه فريق كبير، إذا استفدنا مما قدمناه اليوم، أثق أن الأمور ستكون إيجابية. هذه المجموعة من اللاعبين تمثل الحاضر والمستقبل للمنتخب الوطني".
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أجويرو يشن هجومًا حادا على تقنية حكم الفيديو

وجه سيرجيو أجويرو، مهاجم الأرجنتين ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، انتقادات حادة للتحكيم بعد الهزيمة أمام البرازيل، في قبل نهائي كوبا أمريكا 2019، بسبب عدم استشارة حكم الفيديو المساعد في واقعتين طالب التانجو فيهما باحتساب ركلات جزاء، وعن ذلك قال أجويرو: "قالوا لنا إن حكم الفيديو المساعد سيكون مثل الحكم الخامس، لكن عندما تصبح الأمور بهذا الشكل فأنا أفضل ألا يكون موجودا، وكنت أركض داخل منطقة الجزاء وأوقفني ألفيس بقدمه. كانت مخالفة واضحة.. واضحة لدرجة أن فويث توقف وانتظر احتسابها".
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ليونيل ميسي: الحظ لم يحالفنا ضد البرازيل

قال ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، إن الحكم الإكوادوري رودي ألبرتو زامبرانو، الذي أدار مباراة التانجو والبرازيل، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، لم يظهر أي احترام للأرجنتين، وأكد ميسي خلال تصريحات نقلتها شبكة "Fox sports"، أن الحكم الإكوادوري تحامل على منتخب الأرجنتين، وأمطر لاعبيه بالبطاقات الصفراء مع كل احتكاك، بينما تغاضى تماما عن احتساب "مخالفات واضحة" لصالح التانجو، مضيفا: "تحدثت إلى الحكم وقال إنه يحترمنا، لكنني لم ألاحظ ذلك في أي وقت".
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