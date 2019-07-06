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لطلاب الثانوية.. ما شروط أداء اختبار القدرات؟

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
بدأ مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، والذي يستمر حتى 20 يوليو الجاري، والأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات هي: رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، صورة شخصية واحدة لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب صورتين.
ومن المقرر أن يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء الاختبارات القدرات، على موقع: www.tansik.egypt.gov.eg، ولا يسمح للطالب الراسب أداء الاختبارات مرة أخرى بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع الطلاب. ويتم تزويد برنامج
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مجلس-النواب (1)

النواب يعلق على انضمام الإمارات لجمعية البحر المتوسط

قال كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن دولة الإمارات شاركت لأول مرة في أعمال الجمعية واللجنة الدائمة الثانية التي ترأسها والمعنية بالاقتصاد والشئون الاجتماعية، وتركزت أعمالها في الاجتماعات التي عقدت في ميلانو بإيطاليا، يومي أمس الجمعة وأول من أمس الخميس، حول تعزيز التجارة والاستثمار والشركات والمشروعات الصغيرة والتنمية في المتوسط، مضيفا أن انضمام دولة الإمارات ممثلة في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتورة أمل القبيسي، سيعزز جهود الجمعية المقرر أن يتولى هو رئاستها عام 2020.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (1)

البابا تواضروس يترأس قداس سيامة 23 كاهنا جديدا

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، صلاة القداس الإلهي من دير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، إذ يتمم سيامة مجموعة من الأباء الكهنة الجدد للخدمة في عدد من الكنائس داخل مصر وفي كندا وأستراليا، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والأباء الكهنة وعدد كبير من شعب الكنيسة، ومن المقرر أن يتمم البابا والآباء الأساقفة، طقس سيامة 23 كاهنا جديدا للخدمة بعددٍ من كنائس القاهرة والإسكندرية وإسنا وأستراليا وكندا.
عبد-العزيز-قنصوه-محافظ الإسكندرية

تعرف على تعريفة النقل العام والترام في الإسكندرية

اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، التعريفة الجديدة لأتوبيسات النقل العام وفقا للقرارر قم 612 لسنة 2019 والمقدمة من الهيئة العامة لنقل الركاب، ومن المقرر أن يتم تطبيقها اعتبارا من اليوم، وذلك خلال اجتماع مع المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة العامه لنقل الركاب بالمحافظة. وجاءت التعريفة الجديدة بزيادة 50 قرشا للأتوبيس العادي لتصبح 2,5 جنيه بدلا من 2 جنيه، و5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات لكل الخطوط، والأتوبيس المكيف بجميع خطوط السير من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
طقس-حر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. ورطوبة وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وغرب البلاد وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر الى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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مكتب-التنسيق (1)

8 خطوات و3 تنبيهات.. طريقة التقديم لاختبار القدرات بالجامعات

يفتح مكتب التنسيق، أبوابه عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، مستهلا أعماله بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، وفقا للشروط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، على أن يبدأ استقبال الطلبات وإجراء الاختبارات خلال الفترة من 6 إلى 20 يوليو المقبل، وقررت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي التيسير على الطلاب، بإتاحة فرصة تسجيل الاختبارات إلكترونيا، والتي تضمن عملية تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأمكان أداء الاختبارات المؤهلة، عبر موقع: : www.tansik.egypt.gov.eg.
تقديم-فى مكتب-التنسيق (4)

لطلاب الثانوية العامة.. إعلان موعد اختبار القدرات بالجامعات

أيام وينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرة الطلاب لتتويج جهودهم بالانتقال إلى المرحلة الجامعية، لتحقيق حلم الانضمام للكلية التي ستحدد مسار مستقبلهم، وبعض هذه الكليات يشترط بجانب المجموع، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وهنا بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداداتها لاستقبال طلبات الطلاب الراغبين في خوض الاختبارات، إذ أعلنت أن مكتب التنسيق سوف يستهل أعماله للعام الجاري عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات، وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
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التعليم:615 ألف طالب امتحنوا العربي.. وهذه التجاوزات

انطلقت، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019، إذ أدى 615 ألفا و348 طالبا الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 17 ألفا و177 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي 563 ألفا و691 طالبا، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالي 37 ألفا و65 طالبا. وقال خالد عبد الحكم نائب رئيس عام الامتحان، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة.
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تعرف على عقوبة تصوير ونشر الامتحانات

"ما عقوبة الطالب الذي يصور الامتحانات من داخل اللجنة، وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟" سؤال يتردد كثيرا في اذهان الطلاب وأولياء الأمور ليجيب عنه خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العام، قائلا إنه وفقا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، تطبق على الطلاب الغشاشين في حالة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه، ويُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان.
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