لطلاب الثانوية.. ما شروط أداء اختبار القدرات؟

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

بدأ مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، والذي يستمر حتى 20 يوليو الجاري، والأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات هي: رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، صورة شخصية واحدة لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب صورتين.

ومن المقرر أن يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء الاختبارات القدرات، على موقع: www.tansik.egypt.gov.eg، ولا يسمح للطالب الراسب أداء الاختبارات مرة أخرى بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع الطلاب. ويتم تزويد برنامج