مانديلا وأينشتاين والتبريزي ومحفوظ في مقال البابا

البابا تواضروس يكتب في العدد الأخير لمجلة الكرازة «مختارات حلو الكلام».. البابا يقتبس مقولات لشخصيات شهيرة ليست كنسية.. ويوجه رسائل لمهاجميه

تحرير:بيتر مجدي ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

صدر العدد الجديد لمجلة الكرازة، الناطقة الرسمية باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي تصدر نصف شهريا، وتحتوي على مقالات أبرزها للبابا تواضروس وعدد من مطارنة وأساقفة وكهنة الكنيسة، كما تنشر بها القرارات الباباوية وقرارات المجمع المقدس وأخبار الكنيسة بشكل عام، وفي هذا العدد كتب البابا تواضروس الثاني مقالا بعنوان «مختارات حلو الكلام»، موضحا أنه «كلما تقدمنا في العمر ضعف البصر واتضحت الرؤية، وأن توقعك بأن العالم سيعاملك بشكل جيد لأنك شخص جيد، يشبه توقعك بأن الثور لن يهاجمك لأنك نباتي».

البابا تواضروس الذي تعرض لهجوم كبير خلال الفترات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل الذي يحسبون أنفسهم على التيار القديم من الأساقفة بالكنيسة قال إن «في هذا العصر لغة الاحترام لم تعد مفهومة: البعض يفسرها ضعفا، والبعض يظنها مصلحة». البابا ذكر مقولة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

البابا تواضروس الذي تعرض لهجوم كبير خلال الفترات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل الذي يحسبون أنفسهم على التيار القديم من الأساقفة بالكنيسة قال إن «في هذا العصر لغة الاحترام لم تعد مفهومة: البعض يفسرها ضعفا، والبعض يظنها مصلحة».

البابا ذكر مقولة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهي: «هناك ضرورة لتحري قول الحقيقة تجاه الآخرين، وتجاه أنفسنا، وذلك يتضمن ألا تُسمى الأكاذيب حقيقة، ولا تُسمى الحقيقة كذبا»، موضحا أن «أكثر الناس حرصا على عدم إثارة الفزع في قلوب الطيور هو الصياد الذي يقتلها.. فلا تنخدعوا».

بطريرك الكرازة المرقسية أشار إلى أن «الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح»، وذكر مقولة لعامل الفيزياء الألماني الأبرز ألبرت أينشتاين صاحب نظرية النسبية وهي: «غالبية البشر تتمسك بأهداف سخيفة: الثروة والسلطة والعظمة والراحة والشهرة.. أنا أحتقر هذه الأشياء، وأحترم الإنسان فقط، لمعرفته، ولأعماله الإيجابية».

البابا أوضح أن «الناقص يكمل نفسه دوما بإيذاء الآخرين، وإذا كان كوكب الأرض نفسه بيلف ويدور، فماذا ننتظر من سكانه»، وذكر بمقولة نجيب محفوظ: «الخوف لا يمنع من الموت ولكنه يمنع من الحياة».

تواضروس الثاني أكد أن «بعض الحروف كضغط الزناد، تصيب القلوب وتُدمي المُقل، وبعض الحروف كشرب الدواء تداوي الجروع وتشفي العلل»، وأوضح أنه يحكم على سوء الفعل أو حسنه من النية التي دفعت إلى القيام به، وأنه على قدر ما تشارك به الآخرين فإنك تنال.

وتساءل: «كيف تخشى الفقر وأنت عبد الغني؟ الآن عرفت أن الوجوه مرايا النفوس، تضيء بضيائها وتظلم بظلامها، إن أعجب لشيء، فعجبي لرجال تنمو أجسامهم وتصغر عقولهم».

«كل الحقائق العظمى يطلق عليها كفر وزندقة في بدايته»، مقولة لجورج برناردشو»، ذكر بها البابا وأكد أن «الإيمان ممارسة وليس قراءة ومعرفة»، موضحا أن العتب هو دليل المحبة، أما الصمت فهو بداية نهايتها، وأنه لا تحزن من شخص يعاتبك لأنه أحبك بصدق لكن احزن عندما يقرر الصمت.

وتابع البابا: «العقل عقلي والفكر أنت، والقلب قلبي، والنبض أنت، وأن كل إنجاز عظيم كان يعتبر ذات مرة مستحيلا، الله حاضر في حياتك بطريقة تخالف توقعاتك، ولا يجده إلا من يبحث عنه في كل شيء، إن العيون ترى كل يوم وجوها جميلة، ولكن القلب لا يفتح أبوابه إلا لوجه واحد، تظهر قوة الله فيك في ضعفك.. أتدرك ذلك؟!».

البابا استعان بمقولة للقمص أنطونيسو فهمي من الإسكندرية وهي: «حينما نفقد المعايير، نقول على المتمسك منغلق، والمتسيب متطور، والمثقف متفلسف، والسطحي بسيط، والمنضبط محبكها، والجريء متهور، والكسول متأن، والحازم قاس»، وكذلك مقولة رئيس جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا: «عندما يسكت الحكماء يتكاثر الحمقى».

بابا الإسكندرية أوضح أن «الأدب والأخلاق ثوب الروح، فكيف يستطيع الإنسان أن يتخلى عن أناقته؟، في المدارس نتعلم الدروس ثم نمر على الامتحانات، أما في الحياة فإننا نمر بالامتحانات ثم نتعلم الدروس، أن تكبر بالعمر هو شيء إجباري، أما أن تكبر بالعقل فهو شيء اختياري».

وتابع: «تعلمت أن العمر ينتهي والمشاغل لا تنتهي، تعلمت أن من يزرع الثوم لا يجني الريحان، وأن أغنى إنسان في العالم هو الذي يملك الصحة والأمان، وأغلب الناس عندما يملكون سلطة يصبحون أشرارا».

وأكد البابا: «لن يفهمك إلا اثنان: أحدهما مر في حياتك، والآخر يحبك كثيرا، وإذا عجز الإنسان عن احتواء الصدق، عجز اللسان عن قول الحق»، وتابع: «سامح أعداءك لكن لا تنس أسماءهم، قد يندم الإنسان على الكلام، ولكنه لا يندم أبدا على السكوت».

ولفت البابا إلى ما قاله الأديب اللبناني جبران خليل جبران: «كتبت على بابي: دع نفاقك خارجا وادخل، فلم يزرني أحد»، وتابع البابا: «دائما الحاسد يراك مغرورا، والمحبة يراك رائعا».

ولفت البابا إلى ما كتبه شمس التبريزي: «تعلق الفاني بالفاني يفنيه، وتعلق الباقي بالباقي يبقيه»، وختم البابا المقال بقوله: «السلام لا يعني أن تكون في مكان ليس به ضجيج أو مشاكل أو أعمال شاقة، ولكن أن تكون في وسط ذلك كله ويبقى قلبك ساكنا».