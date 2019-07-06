رياضة

الفراعنة بالقوة الضاربة لدك حصون جنوب إفريقيا

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
واستقر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على التشكيل الآتي: - حراسة المرمى: محمد الشناوى. - خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازى - محمود علاء - أحمد المحمدى. - خط الوسط: طارق حامد - محمد الننى - عبدالله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح. - خط الهجوم: مروان محسن. وتواجه المنتخبان
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مصر-والكونغو (1)

لغة الانتصارات لا تغيب عن الفراعنة مع الحكم كاستاني

تتجه الأنظار اليوم السبت صوب ملعب القاهرة الذي سيحتضن مباراة المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، ويدير مباراة اليوم الحكم الجابوني إيريك أوتوجو كاستاني، الذي سبق وأن أدار 11 مباراة من قبل في كأس الكان ليس من بينهم أي مباراة لجنوب إفريقيا، بينما أدار مباراة واحدة من قبل للفراعنة كانت أمام المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية الماضية في الجابون وفازت مصر بهدف نظيف حينها، وفي تصفيات كأس العالم، حكم فوز الفراعنة على غانا بهدفين دون رد على ملعب برج العرب في تصفيات المونديال الأخير.
ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (2)

الثأر يشعل لهيب موقعة الأرجنتين وتشيلي في كوبا

بعد مواجهتين مثيرتين في نهائي البطولة بالنسختين الماضيتين، يصطدم المنتخب الأرجنتيني بنظيره التشيلي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء، في لقاء تضميد الجراح وتحديد المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا. وتلقى كل من الفريقين، صفعة قوية في الدور قبل النهائي للبطولة الحالية، حيث مني المنتخب الأرجنتيني بالهزيمة 0-2 أمام غريمه اللدود المنتخب البرازيلي، فيما سقط منتخب تشيلي حامل لقب البطولتين الماضيتين، في فخ الهزيمة الثقيلة والمفاجئة 0-3 أمام منتخب بيرو في المربع الذهبي للبطولة.
مباراة-نيجيريا-وغينيا (3)

نيجيريا تبحث عن الترويض المعتاد لأسود الكاميرون

يحتضن ملعب الإسكندرية أولى مباريات اليوم السبت في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 والتي تحتضنها مصر، وذلك عندما يواجه حامل اللقب الكاميرون نظيره نيجيريا في تمام الساعة السادسة مساء، وتأهلت الكاميرون إلى هذا الدور، بعدما حلت في المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بالفوز على غينيا بيساو 2-0 والتعادل مع كل من غانا وبنين بدون أهداف، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بالفوز على كل من بوروندي وغينيا بهدف نظيف، والخسارة أمام مدغشقر بنتيجة 2-0.
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مصر-والكونغو (3)

الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة مصر ضد جنوب إفريقيا

يواجه المنتخب الوطني، اليوم السبت، نظيره الجنوب إفريقي، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر، حتى يوم 19 يونيو، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0)، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار (1-0) والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (4)

تفوق تاريخي للفراعنة على الأولاد في الكان

تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
المغرب-و كوت ديفوار (3)

المغرب تبحث عن ضمان صدارة المجموعة في الكان

تتواصل اليوم الاثنين مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، من خلال مباريات المجموعة الرابعة، وذلك عندما تواجه المغرب نظيرتها جنوب إفريقيا على ملعب السلام الساعة 6:00 مساء، بينما تواجه كوت ديفوار نظيرتها ناميبيا في نفس التوقيت على ملعب 30 يونيو، وتحتل المغرب الصدارة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز بهدف نظيف على كل من ناميبيا وكوت ديفوار، وتحتل الأخيرة المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على جنوب إفريقيا، التي تملك نفس الرصيد من النقاط بعد الفوز على نامبيبا التي لا تملك أي نقطة.
مصر-والكونغو (3)

مصر أمام أوغندا.. تفوق تاريخي وهزيمة ثقيلة

يختتم المنتخب الوطني اليوم الأحد مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بمواجهة منتخب أوغندا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة، وتحتل مصر صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي 1-0 وعلى الكونغو الديمقراطية 2-0 وضمنت التأهل لدور الـ16، أما أوغندا فتحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية 2-0 والتعادل مع زيمبابوي 1-1، وتملك مصر أفضلية كاسحة في المواجهات المباشرة على أوغندا من خلال تحقيقها الانتصار في 15 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراتين فقط.
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