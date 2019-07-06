الفراعنة بالقوة الضاربة لدك حصون جنوب إفريقيا

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

محمد صلاح

تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.

واستقر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على التشكيل الآتي: - حراسة المرمى: محمد الشناوى. - خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازى - محمود علاء - أحمد المحمدى. - خط الوسط: طارق حامد - محمد الننى - عبدالله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح. - خط الهجوم: مروان محسن. وتواجه المنتخبان