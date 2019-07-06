البابا تواضروس يترأس قداس سيامة 23 كاهنا جديدا

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

البابا تواضروس

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، صلاة القداس الإلهي من دير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، إذ يتمم سيامة مجموعة من الأباء الكهنة الجدد للخدمة في عدد من الكنائس داخل مصر وفي كندا وأستراليا، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والأباء الكهنة وعدد كبير من شعب الكنيسة، ومن المقرر أن يتمم البابا والآباء الأساقفة، طقس سيامة 23 كاهنا جديدا للخدمة بعددٍ من كنائس القاهرة والإسكندرية وإسنا وأستراليا وكندا.

وتلى الآباء الكهنة الجدد، التعهد الخاص بالخدمة أمام البابا تواضروس الثاني والأباء الأساقفة والشعب، وبعدها صلى الجميع "صلاة الشكر"، فيما اصطف الآباء الجدد أمام المذبح لاستكمال طقوس السيامة.من ناحية أخرى، استقبل البابا، يوم الأربعاء الماضي، ماريا فرناندا اسبينوزا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفدا