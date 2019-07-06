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البابا تواضروس يترأس قداس سيامة 23 كاهنا جديدا

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، صلاة القداس الإلهي من دير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، إذ يتمم سيامة مجموعة من الأباء الكهنة الجدد للخدمة في عدد من الكنائس داخل مصر وفي كندا وأستراليا، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والأباء الكهنة وعدد كبير من شعب الكنيسة، ومن المقرر أن يتمم البابا والآباء الأساقفة، طقس سيامة 23 كاهنا جديدا للخدمة بعددٍ من كنائس القاهرة والإسكندرية وإسنا وأستراليا وكندا.
وتلى الآباء الكهنة الجدد، التعهد الخاص بالخدمة أمام البابا تواضروس الثاني والأباء الأساقفة والشعب، وبعدها صلى الجميع "صلاة الشكر"، فيما اصطف الآباء الجدد أمام المذبح لاستكمال طقوس السيامة.من ناحية أخرى، استقبل البابا، يوم الأربعاء الماضي، ماريا فرناندا اسبينوزا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفدا
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النواب يعلق على انضمام الإمارات لجمعية البحر المتوسط

قال كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن دولة الإمارات شاركت لأول مرة في أعمال الجمعية واللجنة الدائمة الثانية التي ترأسها والمعنية بالاقتصاد والشئون الاجتماعية، وتركزت أعمالها في الاجتماعات التي عقدت في ميلانو بإيطاليا، يومي أمس الجمعة وأول من أمس الخميس، حول تعزيز التجارة والاستثمار والشركات والمشروعات الصغيرة والتنمية في المتوسط، مضيفا أن انضمام دولة الإمارات ممثلة في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتورة أمل القبيسي، سيعزز جهود الجمعية المقرر أن يتولى هو رئاستها عام 2020.
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لطلاب الثانوية.. ما شروط أداء اختبار القدرات؟

بدأ مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، والذي يستمر حتى 20 يوليو الجاري، والأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات هي: رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، صورة شخصية واحدة لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب صورتين.
عبد-العزيز-قنصوه-محافظ الإسكندرية

تعرف على تعريفة النقل العام والترام في الإسكندرية

اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، التعريفة الجديدة لأتوبيسات النقل العام وفقا للقرارر قم 612 لسنة 2019 والمقدمة من الهيئة العامة لنقل الركاب، ومن المقرر أن يتم تطبيقها اعتبارا من اليوم، وذلك خلال اجتماع مع المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة العامه لنقل الركاب بالمحافظة. وجاءت التعريفة الجديدة بزيادة 50 قرشا للأتوبيس العادي لتصبح 2,5 جنيه بدلا من 2 جنيه، و5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات لكل الخطوط، والأتوبيس المكيف بجميع خطوط السير من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
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الأرصاد: طقس اليوم حار.. ورطوبة وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وغرب البلاد وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر الى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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قداسة-البابا-يستقبل-وفدًا-من -لأمم-المتحدة (3)

البابا يستقبل رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، ماريا فرناندا اسبينوزا، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ووفدا رفيع المستوى من الأمم المتحدة، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الأربعاء، التي قالت: «لقد كان شرفًا وامتيازا أن ألتقي بقداسة البابا تواضروس، أعلى ممثل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، وكانت زيارتي لمناقشة الحاجة إلى إجراء محادثة جادة لتعزيز الجهود بين المجتمعات المسالمة وتبادل الحديث حول الاهتمام المشترك بشأن التزايد المؤسف للتطرف العنيف وعدم التسامح والعنف على أساس الدين والمعتقد».
البابا-تواضروس

جدل بـ«السوشيال» لقبول البابا دعوة صالون فاطمة ناعوت

تسبب نشر الكاتبة فاطمة ناعوت، الدعوة الخاصة بالصالون الشهري الخاص بها، والذي سيكون عنوانه هذا الشهر «الوطن عند السلف الصالح»، في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن ضيف هذا الشهر هو بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا تواضروس الثاني، واعترض كثيرون بسبب أن دعوة عقد اللقاء التي انتشرت لأول مرة، وموعدها في السادسة مساء غد السبت، كان مكانها هو أحد الفنادق في حي مدينة نصر، وبعد هذه الموجة من الانتقادات تغير مكان الصالون إلى المقر البابوي بالكاتدرائية.
الانبا-اغاثون

فيديوهات ترصد تجاهل ذكر اسم البابا تواضروس في مغاغة

في مواقف سابقة أظهر الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة أن لها مواقف عكس المواقف التي يعلنها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وآخرها كان توقيعه على بيان الأساقفة الأربعة الذي أثار الجدل مؤخرا، فبعد هذا البيان انتشر فيديو للأنبا أغاثون وهو يقرأ «تحليل الخدام»، لا يذكر فيه اسم البابا تواضروس واكتفى بعبارة «ومن فم قداسة البابا»، ثم ظهر فيديو آخر لرسامة كهنة جدد في مغاغة، وعند قراءة التعهد لم يُتلَ عليهم اسم البابا تواضروس، ولكن تم ذكر اسم الأنبا أغاثون بعده، ما جعل البعض يوجهون له اللوم على مواقع التواصل الاجتماعي.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

غدا.. البابا يترأس صلوات تجليس وسيامة أساقفة جدد

يترأس قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا السبت، صلوات تجليس وسيامة مجموعة من الأساقفة الجدد، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، إذ سيتم تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفا لإيبارشية جنوب إفريقيا، وسيامة: الراهب القمص متاؤس الإخميمي أسقفا ورئيسا لدير السيدة العذراء بالجبل الشرقي بإخميم، الراهب القمص ميخائيل المحرقي أسقفا لإيبارشية منفلوط، الراهب القمص إيلاريون البراموسي أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر، الراهب القمص بولس البراموسي أسقفا لإيبارشية شرق كندا.
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