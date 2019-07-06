170 مليون|قرار جديد بقضية الاستيلاء على أرض الداخلية

تحرير:يونس محمد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

النائب العام

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، إحالة 5 متهمين فى القضية المعروفة باسم "الاستيلاء على مبنى الأمن الوطنى ومطافئ المرسى"، وسجل مدنى الساحل الداخلية وإدارة تموين الساحل، والمتهم فيها نصاب، و4 مسئولين بالشهر العقارى إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب انتهاء نيابة أمن الدولة من التحقيقات وأسندت للمتهم الأول الاستيلاء وللآخرين تسهيل الاستيلاء على 4000 متر مقام عليها مبنى الأمن الوطنى، وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافئ المرسى بقيمة تقدر بـ170 مليون جنيه.

وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهمين الأول والثانى والثالث بصفتهم موظفين عمومين الأول باحث أول قانوني وعضو فني بمأمورية الشهر العقاري بالساحل، والثانى باحث أول قانونى بمكتب توثيق المطرية والثالث موثق بمكتب توثيق المطرية، قاموا بتسهيل الاستيلاء بغير حق، ونية التملك للمتهم الرابع "ع.ع"