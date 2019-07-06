جريمة

170 مليون|قرار جديد بقضية الاستيلاء على أرض الداخلية

تحرير:يونس محمد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
النائب العام
النائب العام
قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، إحالة 5 متهمين فى القضية المعروفة باسم "الاستيلاء على مبنى الأمن الوطنى ومطافئ المرسى"، وسجل مدنى الساحل الداخلية وإدارة تموين الساحل، والمتهم فيها نصاب، و4 مسئولين بالشهر العقارى إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب انتهاء نيابة أمن الدولة من التحقيقات وأسندت للمتهم الأول الاستيلاء وللآخرين تسهيل الاستيلاء على 4000 متر مقام عليها مبنى الأمن الوطنى، وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافئ المرسى بقيمة تقدر بـ170 مليون جنيه.
وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهمين الأول والثانى والثالث بصفتهم موظفين عمومين الأول باحث أول قانوني وعضو فني بمأمورية الشهر العقاري بالساحل، والثانى باحث أول قانونى بمكتب توثيق المطرية والثالث موثق بمكتب توثيق المطرية، قاموا بتسهيل الاستيلاء بغير حق، ونية التملك للمتهم الرابع "ع.ع"
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طلاق

اشتياق لقاضي الأسرة: «ريحته وحشة زي السمك»

جلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة، صامتة لاتحرك ساكنا، وكأنها تمثال حجرى منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعواها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، ترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنًا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة مع زوجها بسبب عدم اهتمامه بنظافته الشخصية، وأصبح موصوماً بين أهله وجيرانه برائحته الكريهة، وعدم قدرتها على التعايش معه.
حادثة-توك-توك

إصابة 5 أشخاص دهستهم سيارة نقل على طريق جمصة الدولي

أصيب 5 أشخاص بكسور متفرقة وسحجات، على طريق جمصة الدولي بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إذ اصطدمت سيارة ربع نقل في مركبة توك توك كانت تنقلهم على الطريق أمام منطقة القطنة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى ضباط القسم، عن وصول 5 أشخاص مصابين ادعاء حادث طريق إلى مستشفى جمصة، وبالمعاينة تبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق الذي فقد السيطرة على السيارة فصدمهم، ثم فرّ عقب وقوع الحادث.
جامعة-الزقازيق-

ضبط مروّج تذاكر مهرجان «الدخلاوية» في جامعة الزقازيق

ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثاني الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد عصام عتيق، اليوم السبت، القبض على صاحب شركة دعاية وإعلان؛ على خلفية اتهامه بالاشتراك مع طالبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق، في بيع وترويج تذاكر أمام بوابة حديقة «المصرية بلازا» بدائرة القسم، بزعم أنها خاصة بمهرجان غنائي لفريق «الدخلاوية»، والذي زعم -على خلاف الحقيقة- إقامته بالصالة المُغطاة باستاد الجامعة بمدينة الزقازيق، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
قائمة-المنقولات-فى-الزواج

زوجة تطلب الخلع: «يخدمني ويعاملني كأني ضيفة»

أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها الذى تزوجته لمدة 5 أشهر فقط، وذلك لتيقنها أنه لم يكن يرغب فى الزواج بها، وأنه فقط تزوجها إرضاءً لأولاده الذين أجبروه على الزواج، رغبة منهم فى الاطمئنان عليه بوجود مؤنس له فى وحدته بعد وفاة والدتهم، ورأت صاحبة الدعوى فى الخلع وسيلة لإبراء زوجها من كل الالتزامات التى كان سيتكبدها لو طلبت منه الطلاق، علاوة على تقديرها واحترامها مشاعره ورغبته فى الوفاء لزوجته بعدم الزواج بغيرها، قائلة: "يكفيني أنني عرفت أن هذه النوعية من البشر ما زالت موجودة".
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طعن-بالسكين

سفاح الزيتون.. ذبح زوجين مسنين وهرب بين 3 محافظات

"أنا كنت محتاج فلوس وقاعد ومش عارف أشتغل وكل الأبواب كانت مقفولة علشان كدة اخترت الطريق ده وكان فى دماغي إني أسرق وأخلص عليهم علشان عارف إنهم عايشين لوحدهم وبنتهم بتعدي عليهم كل فترة وهما بصراحة معاهم فلوس كتير لكن معرفش إني هتجاب بالسهولة دى".. هكذا سرد المتهم بذبح زوجين مسنين داخل شقتهما بمنطقة الزيتون اعترافاته لرجال الشرطة عقب مطاردة بـ3 محافظات حاول المتهم الهروب من رجال الشرطة، فقامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق بين مديريات الأمن المختلفة حتى سقط المتهم وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحسبه على ذمة التحقيقات.
توافد-الجماهير-على الاستاد‎ (4)

ريموت وهاتف.. خطة «الداخلية» لتأمين مباراة مصر وزيمبابوي

أعلنت وزارة الداخلية قائمة ببعض الإرشادات للمواطنين بمناسبة إقامة فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تبدأ اليوم الجمعة، بمباراة كرة القدم بين منتخبي "مصر - زيمبابوى" باستاد القاهرة الدولى، وتم وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والانضباط الكامل بالطرق المؤدية للاستاد. وشملت قائمة الإرشادات، عدم السماح بدخول الاستاد إلا لحاملى الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع. وتقرر فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 1 مساءً اليوم، على أن تغلق الأبواب فى تمام الساعة 6,30 مساءً
انتشال غريق - أرشيفية

وش إجرام.. هرب من الإصلاحية ليقتل صديقه المتسول

ساعات عمل متواصلة على مدار عدة أيام اتخذها فريق ضباط المباحث من قطاع الأمن العام والبحث الجنائي بمديرية أمن الغربية والقليوبية، لكشف لغز العثور على جثة شاب بنهر النيل بالغربية، وكانت الصعوبة فى التعرف على هوية القتيل عقب استخراجها من النهر وكانت ثاني الصعوبات فى كشف لغز الجريمة بعدما كشفت جثة القتيل عن وجود آثار عنف بها بالإضافة لتهشم جزء من الجمجمة، ولكن بداية كشف خيوط الجريمة انكشفت عندما توصل رجال المباحث لأحد شهود العيان الذى كان على معرفة بالمجني عليه وبدأ سرد قصته لرجال الأمن.
المتهمون-والأموال-المزيفة

كشف لغز الأموال المزورة.. عصابة بولاق كلمة السر

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج العملات المقلدة بالقاهرة عقب سقوطهم بمنطقة بولاق، وكان بحوزتهم أعداد كبيرة من الأموال المزورة قبل ترويجها. كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن بداية خيوط القضية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، 22 سنة، مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال ترويج العملات المالية المقلدة، واتخاذه من دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
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