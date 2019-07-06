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22 قتيلا و2500 مصاب بسبب الفيضانات في روسيا

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
فيضان - ارشيفية
فيضان - ارشيفية
أعلن نائب وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث في روسيا بافيل باريشيف، اليوم السبت، أن 22 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 2500 آخرين ، فيما لا يزال 13 آخرين مفقودين جراء موجة الفيضانات العارمة التي اجتاحت منطقة إيركوتسك الواقعة في إقليم سيبيريا شرقي البلاد قبل نحو أسبوع. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن باريشيف قوله "لسوء الحظ ، توفي 22 شخصا ونُقِل 410 أشخاص إلى المستشفى، وتلقى 2165 مصابا مساعدات طبية، وللأسف، ما زال مصير 13 شخصًا غير معروف".
وتأثر أكثر من 33 ألف شخص بالفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة إيركوتسك الواقعة في إقليم سيبيريا شرقي روسيا في أواخر يونيو الماضي، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ وبدء عمليات الإنقاذ.يذكر أن الفيضانات في منطقة إيركوتسك، بدأت عقب هطول أمطار غزيرة نهاية شهر يونيو الماضي، وتم إعلان
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شي-جين-بينج-رئيس-الصين

هل ينهار اقتصاد التكنولوجيا في الصين بسبب ترامب؟

بات المشهد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة غير واضح المعالم، لا سيما بعد أن بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراهنًا على عنصر الوقت، وسياسة النفَس الطويل، التي من الممكن أن تجلب المزيد من المتاعب للصين في المستقبل القريب. وسياسة النفَس الطويل، التي ترجِّح كفّة الأقل تضررًا في فترات الانتظار والتفاوض، ربما لن تصب في مصلحة الصين، التي بدأت تعاني بشدة في العديد من المجالات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وبالأخص في قطاع التكنولوجيا بالبلاد.
رجب-طيب-أردوغان (2)

الرئيس التركي يطيح بمحافظ البنك المركزي

أطاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحافظ البنك المركزي. ووفقا لمرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية، فإن تركيا عزلت محافظ البنك المركزي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وعينت نائبه بدلا منه. وذكرت وكالة «رويترز» أن المرسوم يعلن إقالة المحافظ مراد جتينقايا، وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه، دون توضيح سبب العزل. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، يمر الاقتصاد التركي بظروف صعبة، حيث شهد في 2019 أول ركود له منذ عشر سنوات، كما بلغت نسبة التضخم 20%، في حين فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في 2018.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكالة الطاقة الذرية تجتمع لبحث انتهاكات إيران

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث الملف الإيراني. وقالت البعثة الأمريكية في الوكالة إن الولايات المتحدة طلبت بعقد اجتماع مجلس الوكالة المؤلف من 35 بلدا لبحث الملف الإيراني، وذلك بعدما انتهكت إيران الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015. وأكدت الوكالة في إخطار للدول الأعضاء أن الاجتماع سينعقد الأربعاء، وذلك بعدما قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إن إيران تجاوزت الحد الأقصى لمخزون اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي.
الصين-وأمريكا

شروط الصين المسبقة تهدد المحادثات التجارية مع أمريكا

لم تكن الجلسة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، قادرة على وضع كل الخطوط العريضة التي يمكن اعتبارها أساسًا للتوصل إلى اتفاق شامل في الحرب التجارية بين البلدين. وعلى الرغم من التوصل إلى صيغة للهدنة تتضمن مهلة من الوقت لإتاحة الفرصة للتفاوض مجددًا بين الولايات المتحدة والصين، فإن الشروط المسبقة قد لا تأتي بجديد خلال الجلسات التفاوضية بين الجانبين، لا سيما أن هذا المبدأ يرفضه الطرفان.
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بوتين (2)

بوتين يكشف سر مباحثاته مع السعودية وبريطانيا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت اللقاء الذي جمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "البناء والمثمر"، حيث بحثا العديد من الملفات الهامة ذات الاهتمام المشترك. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده عقب الجلسة الختامية لقمة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية اليوم السبت: "كلفنا وزارتي الخارجية والدفاع للاتفاق حول تمديد معاهدة الصواريخ ، ومن المبكر لأوانه التطرق إلى التفاصيل في هذا الموضوع". وأضاف أن قمة العشرين أجريت وسط أجواء إيجابية من جميع المشاركين، مهنئا الحكومة اليابانية بالنجاح في استضافة هذه القمة.
دونالد ترامب

ترامب: الموقف معقد بسبب إصرار تركيا على شراء «S-400»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نواجه موقفا معقدا فيما يتعلق بالتعامل مع إصرار تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية «S-400». جاء ذلك لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على هامش قمة العشرين المقامة فى اليابان. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال أردوغان لبوتين إن عملية توريد صواريخ «S-400» الروسية إلى تركيا تجري بموعدها. وبسبب صفقة صواريخ «S-400» التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو، تشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا.
منظومة S-400 الدفاعية

أردوغان لبوتين:توريد «S-400» لتركيا في الموعد المحدد

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على هامش قمة العشرين المقامة فى اليابان. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال أردوغان لبوتين إن عملية توريد صواريخ «S-400» الروسية إلى تركيا تجري بموعدها. وبسبب صفقة صواريخ «S-400» التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو، تشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا، إذ أنه في الوقت الذي تصر فيه تركيا على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، تعارض الولايات المتحدة تلك الصفقة، وتحاول الضغط على تركيا لإيقافها.
طائرات-اسرائيلية

إسرائيل تتهم روسيا بتعطيل إشارات نظام تحديد المواقع

اتهمت السلطات الإسرائيلية، المسؤولين في روسيا، بتعطيل إشارات نظام تحديد المواقع "جي بي اس" في المجال الجوي الإسرائيلي، بحسب "بي بي سي". وقالت الإذاعة إنها تعتقد أن التدخل ناجم عن تشويش إشارة قمر صناعي يستخدمه الجيش الروسي في سوريا في قاعدة حميميم الجوية. وكانت هيئة المطارات الإسرائيلية قالت إن هناك اضطرابات في المجال الجوي الإسرائيلي منذ حوالي ثلاثة أسابيع، حيث أبلغ الطيارون عن صعوبات في الهبوط حول مطار بن غوريون في تل أبيب. من جانبه، وصف سفير روسيا في إسرائيل هذا الاتهام بأنه أخبار مزيفة، وقال إنه لا يمكن أخذ هذه التقارير على محمل الجد.
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