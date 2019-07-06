النجوم و«غطاء الزجاجة».. أصالة تخوض أول تحدٍّ

تفاعل عدد كبير من الفنانين مع تحدي غطاء الزجاجة الذى نال شهرة واسعة خلال الأيام الماضية، وشارك فيه نجوم هوليوود، ولاقت فيديوهاتهم ترحيبا كبيرا من جانب العرب

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

أصالة

من وقت لآخر يظهر تحدٍّ جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ينتشر بسرعة الصاروخ فور إقدام المشاهير والنجوم العالميين على خوضه، ومع تداول تلك الفيديوهات والصور يبدأ النجوم العرب فى تقليد الفكرة، فبعد تحدي «رقصة الكيكي» التي شارك فيها الغالبية العظمى من الفنانين والأشخاص العاديين، ظهر تحدّ جديد، هو "bottle cap challenge" ويعنى «تحدي غطاء الزجاجة» حيث يقوم المشارك فى التحدى بنشر فيديو لنفسه تم تصويره بأسلوب التصوير البطيء "slow motion" وهو يقوم بركلة خلفية لإزالة غطاء غير مغلق بإحكام عن زجاجة، وذلك دون تحريك الزجاجة ذاتها.

1- جيسون ستاثام انتشر تحدى «غطاء الزجاجة» بشكل كبير خلال الساعات الماضية وشارك فيه عدد كبير من نجوم هوليوود، ومن بين النجوم الذين شاركوا فيه الممثل الإنجليزي جيسون ستاثام، الذي ظهر فى الفيديو وكأنه يصور مشهدا سينمائيا، ونجح فى أن يزيل غطاء الزجاجة، دون أن تتحرك من مكانها. View