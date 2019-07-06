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النجوم و«غطاء الزجاجة».. أصالة تخوض أول تحدٍّ

تفاعل عدد كبير من الفنانين مع تحدي غطاء الزجاجة الذى نال شهرة واسعة خلال الأيام الماضية، وشارك فيه نجوم هوليوود، ولاقت فيديوهاتهم ترحيبا كبيرا من جانب العرب
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أصالة
أصالة
من وقت لآخر يظهر تحدٍّ جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ينتشر بسرعة الصاروخ فور إقدام المشاهير والنجوم العالميين على خوضه، ومع تداول تلك الفيديوهات والصور يبدأ النجوم العرب فى تقليد الفكرة، فبعد تحدي «رقصة الكيكي» التي شارك فيها الغالبية العظمى من الفنانين والأشخاص العاديين، ظهر تحدّ جديد، هو "bottle cap challenge" ويعنى «تحدي غطاء الزجاجة» حيث يقوم المشارك فى التحدى بنشر فيديو لنفسه تم تصويره بأسلوب التصوير البطيء "slow motion" وهو يقوم بركلة خلفية لإزالة غطاء غير مغلق بإحكام عن زجاجة، وذلك دون تحريك الزجاجة ذاتها.
1- جيسون ستاثام انتشر تحدى «غطاء الزجاجة» بشكل كبير خلال الساعات الماضية وشارك فيه عدد كبير من نجوم هوليوود، ومن بين النجوم الذين شاركوا فيه الممثل الإنجليزي جيسون ستاثام، الذي ظهر فى الفيديو وكأنه يصور مشهدا سينمائيا، ونجح فى أن يزيل غطاء الزجاجة، دون أن تتحرك من مكانها. View
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شاهد| أسرة «مملكة إبليس» تحتفل بانتهاء التصوير

انتهت أسرة مسلسل «مملكة إبليس» بطولة رانيا يوسف وغادة عادل، من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل بقيادة المخرج أحمد خالد موسى، حيث نشر السيناريست محمد أمين راضي، عبر حسابه بـ"تويتر"، صور الاحتفال بنهاية التصوير من داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويظهر فيها الفريق الذى ساهم فى إنتاج العمل، كما نشر صورة تجمعه بالفنانة غادة عادل، وعلّق على الصور، قائلًا: «فركش مملكة إبليس» وكان المسلسل من المفترض أن يشارك خلال موسم رمضان المنقضى لعام 2019، ولكنه خرج من المنافسة فى اللحظات الأخيرة، بسبب عدم الانتهاء من تصويره.
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أول تعليق من زوجة عزت أبو عوف بعد رحيله: عشرة 25 سنة

في أول تعليق لها منذ رحيل زوجها الفنان الكبير عزت أبو عوف، شاركت أميرة أبو عوف، مديرة أعمال الراحل وزوجته، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بصورة تجمعها بالنجم الراحل الذي توفي فجر الإثنين 1 يوليو، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. ويظهر في الصورة عزت أبو عوف وهو يقبل رأس زوجته، وعلّقت أميرة على الصورة قائلةً: "حب العمر كله، الزوج والأب والصديق، عشرة 25 سنة".
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سمية الخشاب تشكر ضابط شرطة أنقذها: تحيا مصر

أشادت الفنانة سمية الخشاب بموقف ضابط شرطة بعد مساعدتها في تغيير إطار سيارتها بعد أن تمزق وهي على طريق سفر، وحرصت على توجيه الشكر له، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو قصيرا للضابط الذي ساعدها على الطريق، وعلّقت قائلة: "مصر يعني الرجولة والشهامة والأخلاق العالية، حسيت إني لازم أشكر النقيب محمد عبد المنعم صادق اللي ساعدني على الطريق بعد ما اتقطعت عجلة عربيتي وكان مستحيل أتحرك من مكاني، فك العجلة وراح غيرها ورجع لي".
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أصالة ترد على تصريحات إليسا عن اللاجئين السوريين

نشرت الفنانة أصالة، قبل قليل، عبر حسابها بموقع «إنستجرام» صورة "لا للعنصرية"، وعلقت عليها: «كم هو مؤلم التعبير القاسي العنصري الذي يخرج من فم شخص مشهور، كان من المفروض أن يكون هو أول من ينادي بالوحدة العربية، وبالتعاضد الإنساني، خصوصا عندما يتعرض شعب من شعوبنا العربية لمحنة ليس له فيها يد، كم هي مخجلة الكلمات العنصرية من (لاجئ) (نازح) (مهجر) (مشرد)، حين تخرج من أفواه من توقعنا ألا يتلفظ بهذه الكلمات الدخيلة على لغتنا الإنسانية، بلادنا تشتكي، أكثر مما تتألم لمصابها، من حروب، من خراب، من دمار، نعم تشتكي هذه الأرض من العنصرية».
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أصالة تنعي خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة

نعت المطربة أصالة، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، نجل حاكم إمارة الشارقة، الذي رحل عن عالمنا أمس في المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 39 عاما، وكتبت عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: "الله يرحمه ويغفر له ويعين شيوخنا وأبناء شعبنا في الإمارات الحبيبه، على هذا المُصاب الجلل".. أصالة أحيت السبت الماضي حفلا فى جدة، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وعلقت: "بكرة موعدنا مع العبقري سهم في جدّة النّابضة بالحياة"، وحرص عدد من الفنانين على التعليق على الصورة وتهنئتها بالحفل منهم الفنانة سمية الخشاب.
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هل يجتمع الثنائي منى زكي وأحمد السقا فى فيلم جديد؟

تجرى حاليا الجهة المنتجة لفيلم «العنكبوت» بطولة النجم أحمد السقا، مفاوضات مع الفنانة منى زكي لتقدم دور البطولة أمامه، بناء على ترشيحات المخرج أحمد نادر جلال، وتعكف حاليا الفنانة على قراءة السيناريو، من أجل الوقوف على تفاصيل دورها، وحسم رأيها من أجل التعاقد بشكل رسمي مع الجهة المنتجة خلال الأسبوع المقبل، لبدء التحضيرات للفيلم، الذي تدور قصته فى إطار الأكشن والإثارة، ويقوم على كتابة السيناريو محمد ناير، الذى أكد فى تصريحات صحفية، أن الفيلم فكرته جديدة على السينما المصرية.
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ريهام سعيد: المرض مش هيمنعني من مساعدة الأطفال

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها بدعاء: "اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشفني وعافني، اللهم أنت الرحيم ارحمني، يا غافر الذنب اغفر لي وأعنى على شكرك وذكرك وحسن عبادتك"، مطالبة جمهورها بالدعاء لها قائلة: "دعواتكم بالشفاء يا رب"، وذلك على خلفية إصابتها ببكتيريا خطرة فى وجهها، وحرص عدد من النجوم على التعليق، منهم أصالة وكتبت "سلامة قلبك يا رهامتي وما تشوفي شر والله يكون معك"، ونجم مسرح مصر أوس أوس معلقًا علق: "سلامتك ألف سلامة وهتبقى زى الفل بإذن الله".
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