النجوم و«غطاء الزجاجة».. أصالة تخوض أول تحدٍّ

تفاعل عدد كبير من الفنانين مع تحدي غطاء الزجاجة الذى نال شهرة واسعة خلال الأيام الماضية، وشارك فيه نجوم هوليوود، ولاقت فيديوهاتهم ترحيبا كبيرا من جانب العرب
تحرير:ريهام عبد الوهاب٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أصالة
من وقت لآخر يظهر تحدٍّ جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ينتشر بسرعة الصاروخ فور إقدام المشاهير والنجوم العالميين على خوضه، ومع تداول تلك الفيديوهات والصور يبدأ النجوم العرب فى تقليد الفكرة، فبعد تحدي «رقصة الكيكي» التي شارك فيها الغالبية العظمى من الفنانين والأشخاص العاديين، ظهر تحدّ جديد، هو "bottle cap challenge" ويعنى «تحدي غطاء الزجاجة» حيث يقوم المشارك فى التحدى بنشر فيديو لنفسه تم تصويره بأسلوب التصوير البطيء "slow motion" وهو يقوم بركلة خلفية لإزالة غطاء غير مغلق بإحكام عن زجاجة، وذلك دون تحريك الزجاجة ذاتها.
1- جيسون ستاثام
انتشر تحدى «غطاء الزجاجة» بشكل كبير خلال الساعات الماضية وشارك فيه عدد كبير من نجوم هوليوود، ومن بين النجوم الذين شاركوا فيه الممثل الإنجليزي جيسون ستاثام، الذي ظهر فى الفيديو وكأنه يصور مشهدا سينمائيا، ونجح فى أن يزيل غطاء الزجاجة، دون أن تتحرك من مكانها.
View
1- جيسون ستاثام
انتشر تحدى «غطاء الزجاجة» بشكل كبير خلال الساعات الماضية وشارك فيه عدد كبير من نجوم هوليوود، ومن بين النجوم الذين شاركوا فيه الممثل الإنجليزي جيسون ستاثام، الذي ظهر فى الفيديو وكأنه يصور مشهدا سينمائيا، ونجح فى أن يزيل غطاء الزجاجة، دون أن تتحرك من مكانها.
كما خاض التحدى دي جي مارشميلو، الذى خاض التحدي أكثر من مرة، فنفذه مرة ولم يستطع تنفيذه مرة أخرى، بسبب الخوذة التي يرتديها على وجهه، وعلق على الفيديو الذى نشره على حسابه بموقع «إنستجرام» قائلا: «لا تشعر بالسوء، فأنت لست الوحيد الذى اضطر إلى تجربتها عدة مرات».
كما حرصت الفنانة أصالة نصري على خوض تحدى «غطاء الزجاجة» ونجحت بالفعل فى أن تزيل الغطاء، ولكن الزجاجة قد تحركت من مكانها، لكنها كانت سعيدة بما نجحت فى صنعه، ويبدو أن الفنانة السورية أخيرًا قد وجدت تحديا يجذب انتباهها، فلم يسبق لها أن شاركت فى أى من التحديات التي ظهرت على السوشيال ميديا، وآخرها «كيكي» الذي اكتفت وقتها بأداء إعجابها برقصة دينا الشربيني.
بطريقة كوميدية حاول الممثل طارق الإبياري أن يشارك في تحدى «غطاء الزجاجة» وبالفعل قام بنشر فيديو له على حسابه بموقع «إنستجرام» قبل ساعات، وهو يقف أمام الزجاجة ويستعد لركلها، ولكنه يقوم فى النهاية بأخذ الزجاجة وشرب الماء، وعلق على الفيديو قائلا: «شكرا لكل الرجالة اللى تعبت معايا عشان الفيديو يطلع كده» وسخر المتابعون من الفيديو معلقين: «عاش يا طارق».
كان الفنان رامز أمير من أوائل الفنانين المصريين الذين شاركوا فى تحدى «غطاء الزجاجة»، حيث نشر فيديو على «إنستجرام» وهو يرتدي بدلة سوداء مكتوبا عليها «أكشن تيم»، وقام بإزالة الغطاء دون أن تتحرك الزجاجة، وعلق على الفيديو: «ولا بنخاف.. صنع فى مصر»، ووجه التحدي للفنان أحمد السقا، بينما تفاعل الجمهور مع الفيديو، وتساءلوا: هل هو في الحقيقة لاعب تايكوندو؟
ينضم إلى قائمة النجوم الذين شاركوا فى تحدى «غطاء الزجاجة» الفنان أحمد العوضي، الذي قام بإعادة التحدي مرتين، المرة الأولي نجح فى أن يزيل الغطاء ولكن تحركت الزجاجة منه، والمرة الثانية نجح فى التحدي ولم تتحرك الزجاجة من مكانها، وشارك «العوضى» فى التحدي من داخل صالة الألعاب الرياضية.