رياضة

لغة الانتصارات لا تغيب عن الفراعنة مع الحكم كاستاني

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
تتجه الأنظار اليوم السبت صوب ملعب القاهرة الذي سيحتضن مباراة المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، ويدير مباراة اليوم الحكم الجابوني إيريك أوتوجو كاستاني، الذي سبق وأن أدار 11 مباراة من قبل في كأس الكان ليس من بينهم أي مباراة لجنوب إفريقيا، بينما أدار مباراة واحدة من قبل للفراعنة كانت أمام المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية الماضية في الجابون وفازت مصر بهدف نظيف حينها، وفي تصفيات كأس العالم، حكم فوز الفراعنة على غانا بهدفين دون رد على ملعب برج العرب في تصفيات المونديال الأخير.
وسبق وأن أدار الحكم الجابوني 24 مباراة من قبل في دوري أبطال إفريقيا من بينها العديد من المباريات للأندية المصرية. وكنت البداية في موسم 2012- 2013، في الدور الأول، وفاز الأهلي حينها بهدفين دون رد على توسكر الكيني، وفي الدور الثاني من موسم 2014 2015، خسر الأهلي أمام المغرب التطواني بركلات الترجيح. كما
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محمد-صلاح )

الفراعنة بالقوة الضاربة لدك حصون جنوب إفريقيا

تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (2)

الثأر يشعل لهيب موقعة الأرجنتين وتشيلي في كوبا

بعد مواجهتين مثيرتين في نهائي البطولة بالنسختين الماضيتين، يصطدم المنتخب الأرجنتيني بنظيره التشيلي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء، في لقاء تضميد الجراح وتحديد المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا. وتلقى كل من الفريقين، صفعة قوية في الدور قبل النهائي للبطولة الحالية، حيث مني المنتخب الأرجنتيني بالهزيمة 0-2 أمام غريمه اللدود المنتخب البرازيلي، فيما سقط منتخب تشيلي حامل لقب البطولتين الماضيتين، في فخ الهزيمة الثقيلة والمفاجئة 0-3 أمام منتخب بيرو في المربع الذهبي للبطولة.
مباراة-نيجيريا-وغينيا (3)

نيجيريا تبحث عن الترويض المعتاد لأسود الكاميرون

يحتضن ملعب الإسكندرية أولى مباريات اليوم السبت في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 والتي تحتضنها مصر، وذلك عندما يواجه حامل اللقب الكاميرون نظيره نيجيريا في تمام الساعة السادسة مساء، وتأهلت الكاميرون إلى هذا الدور، بعدما حلت في المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بالفوز على غينيا بيساو 2-0 والتعادل مع كل من غانا وبنين بدون أهداف، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بالفوز على كل من بوروندي وغينيا بهدف نظيف، والخسارة أمام مدغشقر بنتيجة 2-0.
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محمد-صلاح )

الفراعنة بالقوة الضاربة لدك حصون جنوب إفريقيا

تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
محمد صلاح - عبد الله السعيد

محمد صلاح= 4 أضعاف القيمة السوقية لجنوب إفريقيا

يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية اليوم السبت، وذلك عندما يتواجه المنتخبان على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات دور الـ16، وفي الوقت الذي يتفوق فيه الأولاد في المواجهات المباشرة أمام الفراعنة، تتفوق مصر بشكل كاسح في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة لاعبي الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة لاعبي جنوب إفريقيا 33,5 مليون يورو، يتصدرهم مهاجم ستراسبورج الفرنسي، ليبو موثيبا والذي تبلغ قيته 7 ملايين يورو.
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (4)

تفوق تاريخي للفراعنة على الأولاد في الكان

تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
المغر- وجنوب-افريقيا (6)

مدرب جنوب إفريقيا: هدفنا زيادة الضغوط على الفراعنة

كشف ستيوارت باكستر، المدير الفني لجنوب إفريقيا، عن استعداداته لمواجهة الفراعنة مساء غد السبت ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، إذ أكد في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن فريقه لعب 3 مباريات في وقت قصير وأن كأس الأمم سريعة، إلا أنه متفائل بمواجهة الدولة المضيفة للبطولة. وأضاف باكستر خلال تصريحاته، أن الضغط الأكبر يقع على المنتخب المصري بسبب وجود الجماهير بشكل كبير، قائلا: "ستكون مهمتنا أن نزيد من الضغوط على الفراعنة؛ لأن الجماهير سلاح ذو حدين وسنحاول استخدامهم لصالحنا".
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