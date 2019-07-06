لغة الانتصارات لا تغيب عن الفراعنة مع الحكم كاستاني

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

منتخب مصر

تتجه الأنظار اليوم السبت صوب ملعب القاهرة الذي سيحتضن مباراة المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، ويدير مباراة اليوم الحكم الجابوني إيريك أوتوجو كاستاني، الذي سبق وأن أدار 11 مباراة من قبل في كأس الكان ليس من بينهم أي مباراة لجنوب إفريقيا، بينما أدار مباراة واحدة من قبل للفراعنة كانت أمام المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية الماضية في الجابون وفازت مصر بهدف نظيف حينها، وفي تصفيات كأس العالم، حكم فوز الفراعنة على غانا بهدفين دون رد على ملعب برج العرب في تصفيات المونديال الأخير.

وسبق وأن أدار الحكم الجابوني 24 مباراة من قبل في دوري أبطال إفريقيا من بينها العديد من المباريات للأندية المصرية. وكنت البداية في موسم 2012- 2013، في الدور الأول، وفاز الأهلي حينها بهدفين دون رد على توسكر الكيني، وفي الدور الثاني من موسم 2014 2015، خسر الأهلي أمام المغرب التطواني بركلات الترجيح. كما

وسبق وأن أدار الحكم الجابوني 24 مباراة من قبل في دوري أبطال إفريقيا من بينها العديد من المباريات للأندية المصرية.



وكنت البداية في موسم 2012- 2013، في الدور الأول، وفاز الأهلي حينها بهدفين دون رد على توسكر الكيني، وفي الدور الثاني من موسم 2014 2015، خسر الأهلي أمام المغرب التطواني بركلات الترجيح.



كما أدار خسارة الأهلي في ذهاب نصف النهائي موسم 2016- 2017، أمام النجم الساحلي بنتيجة 2-1، وحكم فوز الأهلى على الترجي التونسي على ملعب رادس بهدف نزيف في دور المجموعات من موسم 2017- 2018.



وحكم تعادل الأهلي خارج ميدانه مع شبية الساورة الجزائري بهدف لكل فريق في النسخة الأخيرة من البطولة، وسبق وأن أدار مباراة واحدة للزمالك في الدور الأول من نسخة 2016- 2017، وخسر حينها الفارس الأبيض أمام إينوجو رينجرز النيجيري بنتيجة 2-1.