النواب يعلق على انضمام الإمارات لجمعية البحر المتوسط

تحرير:أحمد جاد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قال كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن دولة الإمارات شاركت لأول مرة في أعمال الجمعية واللجنة الدائمة الثانية التي ترأسها والمعنية بالاقتصاد والشئون الاجتماعية، وتركزت أعمالها في الاجتماعات التي عقدت في ميلانو بإيطاليا، يومي أمس الجمعة وأول من أمس الخميس، حول تعزيز التجارة والاستثمار والشركات والمشروعات الصغيرة والتنمية في المتوسط، مضيفا أن انضمام دولة الإمارات ممثلة في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتورة أمل القبيسي، سيعزز جهود الجمعية المقرر أن يتولى هو رئاستها عام 2020.

وأعرب درويش، في بيان له، اليوم السبت، عن سعادته والدكتورة علياء بوران الرئيس الحالي للجمعية، لانضمام دولة الإمارات العربية الشقيقة للجمعية البرلمانية للمتوسط، والمشاركة الفعالة للدكتورة أمل القبيسي والوفد المرافق لها.نائب يطالب بمسائلة رئيس الوزراء بسبب هدم دار المعارفوتابع أن جهود البرلمانيين الإماراتيين