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النواب يعلق على انضمام الإمارات لجمعية البحر المتوسط

تحرير:أحمد جاد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن دولة الإمارات شاركت لأول مرة في أعمال الجمعية واللجنة الدائمة الثانية التي ترأسها والمعنية بالاقتصاد والشئون الاجتماعية، وتركزت أعمالها في الاجتماعات التي عقدت في ميلانو بإيطاليا، يومي أمس الجمعة وأول من أمس الخميس، حول تعزيز التجارة والاستثمار والشركات والمشروعات الصغيرة والتنمية في المتوسط، مضيفا أن انضمام دولة الإمارات ممثلة في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتورة أمل القبيسي، سيعزز جهود الجمعية المقرر أن يتولى هو رئاستها عام 2020.
وأعرب درويش، في بيان له، اليوم السبت، عن سعادته والدكتورة علياء بوران الرئيس الحالي للجمعية، لانضمام دولة الإمارات العربية الشقيقة للجمعية البرلمانية للمتوسط، والمشاركة الفعالة للدكتورة أمل القبيسي والوفد المرافق لها.نائب يطالب بمسائلة رئيس الوزراء بسبب هدم دار المعارفوتابع أن جهود البرلمانيين الإماراتيين
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البابا تواضروس يترأس قداس سيامة 23 كاهنا جديدا

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، صلاة القداس الإلهي من دير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، إذ يتمم سيامة مجموعة من الأباء الكهنة الجدد للخدمة في عدد من الكنائس داخل مصر وفي كندا وأستراليا، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والأباء الكهنة وعدد كبير من شعب الكنيسة، ومن المقرر أن يتمم البابا والآباء الأساقفة، طقس سيامة 23 كاهنا جديدا للخدمة بعددٍ من كنائس القاهرة والإسكندرية وإسنا وأستراليا وكندا.
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لطلاب الثانوية.. ما شروط أداء اختبار القدرات؟

بدأ مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، والذي يستمر حتى 20 يوليو الجاري، والأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات هي: رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، صورة شخصية واحدة لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب صورتين.
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تعرف على تعريفة النقل العام والترام في الإسكندرية

اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، التعريفة الجديدة لأتوبيسات النقل العام وفقا للقرارر قم 612 لسنة 2019 والمقدمة من الهيئة العامة لنقل الركاب، ومن المقرر أن يتم تطبيقها اعتبارا من اليوم، وذلك خلال اجتماع مع المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة العامه لنقل الركاب بالمحافظة. وجاءت التعريفة الجديدة بزيادة 50 قرشا للأتوبيس العادي لتصبح 2,5 جنيه بدلا من 2 جنيه، و5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات لكل الخطوط، والأتوبيس المكيف بجميع خطوط السير من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
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الأرصاد: طقس اليوم حار.. ورطوبة وشبورة

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نائب يطالب الحكومة بإجراء حازم ضد قطر لاحتجاز مصريين

انتقلت أزمة احتجاز مصريين في قطر إلى مجلس النواب، بعد الإدانات الحقوقية الواسعة التي شهدتها هذه الأزمة، وتقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، بشأن احتجاز مواطنين مصريين في قطر دون إدانة أو محاكمة، قائلا إن المحتجزين المصريين وليد عبد العزيز وعلى محمد سالم، تم القبض عليهما في نوفمبر 2018، واحتجزا بتهمة تورطهما في قضية قرصنة بث شبكة قنوات BeIN الفضائية الرياضية، دون دليل إدانة واحد أو محاكمة.
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البرلمان يؤجل رفع الحصانة عن محمد الحناوي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إيداع مبلغ مقداره مليون و750 ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه. وأكد رئيس المجلس أنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلا: "وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان". وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، خلافا حول موقف الحناوي، من رفع الحصانة.
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البرلمان يوافق نهائيا على قانون الهيئات القضائية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.
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البرلمان يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
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