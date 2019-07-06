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بعد زيادة البنزين.. أسوان تعلن تعريفة الأجرة الجديدة

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
موقف - صورة أرشيفية
موقف - صورة أرشيفية
قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، زيادة التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس بنحو 15%، وذلك بعد إقرار تسعيرة الوقود الجديدة. وقال محافظ أسوان إن قرار تحريك الأسعار يتم تطبيقه على جميع خطوط السير، سواء سيارات السرفيس أو التاكسي أو البيك آب، الداخلية أو الخارجية، موضحا أنه سيتم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتحديد تعريفة الخطوط الخارجية بين المحافظة وتلك المحافظات. وأكد أن المحافظة حريصة على أن تحقق التعريفة الجديدة التوازن المطلوب بين مطالب المواطنين والسائقين.
وشدد المحافظ على مسؤولى إدارة المواقف والمرور، الإسراع في الإعلان عن التعريفة الجديدة ووضعها على بنرات المواقف وعلى زجاج جميع سيارات السرفيس والميكروباص والتاكسى والبيك آب لتعريف المواطنين بها بالشكل المطلوب على خطوط السير. وأكد أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التلاعب فى الأجرة المحددة من خلال
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السيسي يدعو أسر الشهداء لحضور مباراة جنوب إفريقيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة إلى أسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب إفريقيا، المقرر إقامتها في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقامة على ستاد القاهرة، وذلك وفقا لما ذكره التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له. ويواجه المنتخب الوطني، اليوم السبت، نظيره الجنوب إفريقي، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر.
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مستشفى الشاطبي تكشف سبب وفاة «مريضة الحريق»

لقيت سيدة مصرعها بمستشفى الأميري الجامعي التابع لجامعة الإسكندرية، بعد نقلها من مستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد، إثر حريق شب في قسم الطوارئ مساء أمس الجمعة بالمستشفى، وذكرت إدارة المستشفيات الجامعية أن الحالة المتوفاة لسيدة بعد نقلها إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، وكانت محجوزة في العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي نتيجة موت جذع المخ منذ أسبوعين وتوفيت نتيجة توقف عضلة القلب بسبب الحالة المرضية المتقدمة التي كانت عليها وليس بسبب الحريق الذي نشب.
وزير الخارجية يترأس اجتماعات اليوم الثاني للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

شكري يترأس اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

ترأس وزير الخارجية سامح شكري، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة يومي 4 و 5 يوليو الجاري بنيامي عاصمة النيجر، والتي يعقبها الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي المخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، غدا الأحد. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري ترأس عدة جلسات لمناقشة التقارير الخاصة بأنشطة الاتحاد الإفريقي.
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الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. وشبورة ورياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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التعريفة الجديدة للمواصلات بمحافظة البحر الأحمر

اعتمد اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد بزيادة تتراوح ما بين 9% - 15%، وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن، بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية، جاء ذلك بناءً على الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورئيس مدينة الغردقة، ومدير إدارة المرور، ومدير المواقف، ومدير مديرية التموين والمدير التنفيذى لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة وذلك لتحديد تعريفة الركوب وفق الزيادة المعلنة.
بنزين

تخفيض 50% للطلاب.. التعريفة الجديدة لجنوب سيناء

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب للسيارات التاكسي والأجرة داخل المدن وبينها، وخارج المحافظة، بحضور اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، والعميد مصطفي عابدين، مدير إدارة مرور جنوب سيناء، مشددا على الالتزام بالتعريفة المقررة، مؤكدا على الضرب بيد من حديد لمن يحاول استغلال الراكب، مضيفا أن تلك التعريفة تم تقديرها بنسبة الزيادة في المحروقات بما لا تضر بالراكب أو مالك التاكسي أو الأجرة محذرا من أي محاولة للزيادة عن الأجرة المقررة والتي تم توزيعها بجميع المواقف وجميع مجالس المدن.
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ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في قنا

اعتمد السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي داخل مدينة قنا، بالإضافة إلى تعديل التعريفة من وإلى قرى ومراكز المحافظة وفقا للكشوف المرفقة. وأوضح الهجان أنه تم تعديل التعريفة من مدينة قنا إلى مراكز المحافظة لتصبح 13 جنيه و75 قرشا إلى مدينة أبوتشت و 11 جنيها و50 قرشا إلى مدينة فرشوط، و 10 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة نجع حمادي، و 5 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة دشنا و 5 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة الوقف، و 4 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة قفط، و 6 جنيهات و50 قرشا إلى مدينة قوص ، و6 جنيهات إلى مدينة نقادة.
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ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بالغربية

اعتمد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد بزيادة تتراوح ما بين 10% - 15% وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية. جاء ذلك بناءً على الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وإدارة مرور الغربية ومباحث المرور ومدير مديرية التموين ومباحث التموين والمدير التنفيذى لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة وذلك لتحديد تعريفة الركوب وفق الزيادة المعلنة.
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