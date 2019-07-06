بعد زيادة البنزين.. أسوان تعلن تعريفة الأجرة الجديدة

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

موقف - صورة أرشيفية

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، زيادة التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس بنحو 15%، وذلك بعد إقرار تسعيرة الوقود الجديدة. وقال محافظ أسوان إن قرار تحريك الأسعار يتم تطبيقه على جميع خطوط السير، سواء سيارات السرفيس أو التاكسي أو البيك آب، الداخلية أو الخارجية، موضحا أنه سيتم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتحديد تعريفة الخطوط الخارجية بين المحافظة وتلك المحافظات. وأكد أن المحافظة حريصة على أن تحقق التعريفة الجديدة التوازن المطلوب بين مطالب المواطنين والسائقين.

وشدد المحافظ على مسؤولى إدارة المواقف والمرور، الإسراع في الإعلان عن التعريفة الجديدة ووضعها على بنرات المواقف وعلى زجاج جميع سيارات السرفيس والميكروباص والتاكسى والبيك آب لتعريف المواطنين بها بالشكل المطلوب على خطوط السير. وأكد أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التلاعب فى الأجرة المحددة من خلال