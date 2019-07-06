مهرجان «إجازة سعيدة».. عروض ترفيهية وفنية في الصيف

تحرير:كريم محجوب ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

مسرح العرائس - صورة أرشيفية

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، مهرجان "إجازة سعيدة" لأنشطة الأطفال الترفيهية بمناسبة بدء الإجازة الصيفية، وذلك في مراكز الإبداع التابعة "للصندوق"، في "ساحة سينما الهناجر"، "مركز طلعت حرب الثقافي"، "مركز إبداع بيت العيني"، "بيت السحيمي". ويشمل "إجازة سعيدة" العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة للأطفال، ويتضمن ورشا فنية فى مجالات الرسم، والأشغال اليدوية، والخزف، وتعليم فن الكاريكاتير، وغيرها من الفنون.

كما يتضمن مهرجان "إجازة سعيدة" تقديم عروض فنية بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي، مثل فقرات السيرك القومي التابع للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، وعروض الأراجوز وخيال الظل التي تقدمها فرقة "ومضة"، وتتضمن أيضًا عروض الساحر، والحكي، وعروض مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح، كما تقدم