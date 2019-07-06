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مهرجان «إجازة سعيدة».. عروض ترفيهية وفنية في الصيف

تحرير:كريم محجوب ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
مسرح العرائس - صورة أرشيفية
مسرح العرائس - صورة أرشيفية
ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، مهرجان "إجازة سعيدة" لأنشطة الأطفال الترفيهية بمناسبة بدء الإجازة الصيفية، وذلك في مراكز الإبداع التابعة "للصندوق"، في "ساحة سينما الهناجر"، "مركز طلعت حرب الثقافي"، "مركز إبداع بيت العيني"، "بيت السحيمي". ويشمل "إجازة سعيدة" العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة للأطفال، ويتضمن ورشا فنية فى مجالات الرسم، والأشغال اليدوية، والخزف، وتعليم فن الكاريكاتير، وغيرها من الفنون.
كما يتضمن مهرجان "إجازة سعيدة" تقديم عروض فنية بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي، مثل فقرات السيرك القومي التابع للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، وعروض الأراجوز وخيال الظل التي تقدمها فرقة "ومضة"، وتتضمن أيضًا عروض الساحر، والحكي، وعروض مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح، كما تقدم
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محافظ البحيرة يفتتح معرض فن الكاريكاتير بمركز الإبداع بدمنهور -11

مصر تستضيف معرض كاريكاتير عالمي في «لاونج جوته»

يستضيف معهد التحرير "لاونچ جوته" الثقافي، معرض كاريكاتير "كوبا" بالشراكة مع اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير في مصر «فيكو»، بحضور نخبة من الفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير من أكثر من دولة حول أنحاء العالم، ويستهل المعرض فعالياته ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل 9 يوليو من الشهر الجاري، وحتى يوم الأحد الموافق 20 من نفس الشهر، ويفتح المعرض أبوابه أمام المهتمين من الجمهور يوميًا في تمام الساعة العاشرة صباحاً باستثناء "الإجازات الأسبوعية" يومي الجمعة والسبت.
اتحاد-كتاب-مصر (2)

فرصة للشباب المبدع.. ورش متخصصة في الفنون الدرامية

تستضيف النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، مجموعة من الورش المتخصصة فى الفنون الدرامية، التى ينظمها معهد الدراما الدولي خلال الفترة من 25 حتى 30 من يوليو الجارى، احتفالا بمرور 16 عاما على تأسيس المعهد بمقره في ألمانيا. وفي نفس السياق، قالت رئيسة المعهد، الدكتورة دلال مقارى، إن تلك الورش الدرامية تلعب دورا تأهيليا وتعليميا وتربويا وإبداعيا، يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة فى الدراما عبر تحفيز المتدرب لتخطي معوقات وصوله إلى أهدافه المستقبلية فى العمل الدرامى.
بشير-السباعى

«القومي للترجمة» يكرم بشير السباعي بحضور جابر عصفور

‎يستضيف المركز القومى للترجمة، مساء غد الثلاثاء، فعاليات ندوة تكريم اسم المترجم الراحل بشير السباعي، في قاعة طه حسين بمقر المركز، بحضور وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور، والمستشار الثقافى الفرنسى محمد عبدالله، ومدير المركز القومي للترجمة الدكتور أنور مغيث، والدكتور محمد النعمان، وسارة السباعي، ويدير الندوة الدكتور محمد عفيفي. حصل الراحل على العديد من الجوائز، ومنها جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب 1996، جائزة رفاعة الطهطاوي في الترجمة عام 2010 وجائزة كافافى عام 2011.
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الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

الثقافة تنعي عزت أبو عوف: الإبداع فقد إحدى حلقاته

نعت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع العاملين في هيئات وقطاعات الوزارة، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذى وافته المنية فجر اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ71 عامًا، بعد صراع مع المرض. وقالت الوزارة في بيانها إن سلسلة المبدعين المصريين فقدت إحدى حلقاتها، وتميز الراحل بالمواهب المتعددة، وأبدع في أعماله الموسيقية والدرامية التي عبرت عن أحلام وطموحات أجيال. وحرصت الوزيرة إيناس عبدالدايم على المشاركة في تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير.
الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

«صنايعية مصر» مبادرة لتأهيل جيل جديد من المبدعين

أطلقت وزارة الثقافة مبادرة "صنايعية مصر" للتدريب المهني، والتي تعيد تسليط الضوء على الحرف التقليدية والتراثية المصرية، وتعمل على إحيائها وخلق وتأهيل جيل جديد من المبدعين في مجال الحرف، ويشرف على تنفيذها صندوق التنمية الثقافية برئاسة فتحي عبد الوهاب، في مركز الفسطاط للحرف التقليدية بمحافظة القاهرة. وتأتي تلك المبادرة انطلاقًا من الدور الوطني الهادف لصون الهوية المصرية، والحفاظ على ملامحها، وذلك ضمن الاستراتيجية الهادفة التي تحقق محاور التنمية المستدامة.
الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

بعد تطويره.. قصر السينما بجاردن سيتي يعود من جديد

أطلقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم، إشارة بدء تشغيل قصر السينما بجاردن سيتى، بعد إتمام عمليات تطويره وتجديده، وذلك بحضور رئيس الهيئة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض، وأكدت أن عودة النور إلى قصر السينما يفتح آفاقا رحبة للحركة الإبداعية ويعد إثراء لأحد صور القوى الناعمة التى برعت فى التعبير عن الريادة المصرية، وأن هذا الصرح العريق يعكس تاريخ ثرى ويحمل طموحات وآمال بلا حدود لهذا النوع من الفنون الذى تناول أفراح وقضايا المجتمع من خلال أعمال مثلت ذاكرة الأمة، لما أحدثه هذا المكان فى توثيق أحداث خالدة.
المخرج-عادل-حسان (3)

الثقافة تجدد الثقة في عادل حسان لثالث مرة

جدد رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، بوزارة الثقافة، المخرج خالد جلال، الثقة في المخرج عادل حسان، مديرا لفرقة مسرح الشباب لمدة عام آخر. وفي هذا الصدد، قال حسان: "انتهى عامي الثاني في إدارة الفرقة، وحاولت خلال هذه الفترة العمل بكامل طاقتي، حتى يصبح مسرح الشباب في صدارة المشهد المسرحي المصري، وأتمنى أكون فعلت ذلك، وإن حدث فهذا بفضل جهد الزملاء من الفنانين والإداريين والفنيين وشباب الفرقة وورشة ابدأ حلمك، وإن لم يحدث فهو تقصيري وحدي، وأتمنى أن أتجاوز ذلك مستقبلا".
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