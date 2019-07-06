ضبط مروّج تذاكر مهرجان «الدخلاوية» في جامعة الزقازيق

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

جامعة الزقازيق

ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثاني الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد عصام عتيق، اليوم السبت، القبض على صاحب شركة دعاية وإعلان؛ على خلفية اتهامه بالاشتراك مع طالبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق، في بيع وترويج تذاكر أمام بوابة حديقة «المصرية بلازا» بدائرة القسم، بزعم أنها خاصة بمهرجان غنائي لفريق «الدخلاوية»، والذي زعم -على خلاف الحقيقة- إقامته بالصالة المُغطاة باستاد الجامعة بمدينة الزقازيق، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتقدم الدكتور ياسر محمد أبو الفتوح، الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق، وعضو مجلس إدارة وحدة الكفاءة البدنية بكلية التربية الرياضية بالجامعة، ببلاغ حمل رقم 3782 إداري ثاني الزقازيق لسنة 2019، لتضرره من نشر إعلان بشأن إقامة مهرجان غنائي لفرقة «الدخلاوية» بالصالة المُغطاة باستاد