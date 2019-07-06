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المنشاوي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للنيابة الإدارية

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
أدى المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تعيينه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن السيسي منح المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهودها، وبمناسبة اكتمال عطائها في 30 يونيو الماضي. والمنشاوي من مواليد 20 أغسطس 1951، حصل على ليسانس الحقوق في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1973. الإدارية
والتحق المنشاوي بالنيابة الإدارية عام 1975 متدرجا في مناصبها المختلفة، ونظرا لتميزه تولى العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية، إذ عمل مديرا لنيابات المنصورة وبلبيس والزقازيق وطنطا.وتم اختياره للعمل وكيلا للمكتب الفني لرئيس الهيئة ثم مديرا لمكتب فني الجيزة، ليتم اختياره، في يوليو 2018، مديرا
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الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي -في-إستاد-القاهرة (3)

السيسي يدعو أسر الشهداء لحضور مباراة جنوب إفريقيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة إلى أسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب إفريقيا، المقرر إقامتها في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقامة على ستاد القاهرة، وذلك وفقا لما ذكره التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له. ويواجه المنتخب الوطني، اليوم السبت، نظيره الجنوب إفريقي، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر.
اصابة 9سيدات وطفل فى حريق (5)

مستشفى الشاطبي تكشف سبب وفاة «مريضة الحريق»

لقيت سيدة مصرعها بمستشفى الأميري الجامعي التابع لجامعة الإسكندرية، بعد نقلها من مستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد، إثر حريق شب في قسم الطوارئ مساء أمس الجمعة بالمستشفى، وذكرت إدارة المستشفيات الجامعية أن الحالة المتوفاة لسيدة بعد نقلها إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، وكانت محجوزة في العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي نتيجة موت جذع المخ منذ أسبوعين وتوفيت نتيجة توقف عضلة القلب بسبب الحالة المرضية المتقدمة التي كانت عليها وليس بسبب الحريق الذي نشب.
وزير الخارجية يترأس اجتماعات اليوم الثاني للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

شكري يترأس اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

ترأس وزير الخارجية سامح شكري، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة يومي 4 و 5 يوليو الجاري بنيامي عاصمة النيجر، والتي يعقبها الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي المخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، غدا الأحد. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري ترأس عدة جلسات لمناقشة التقارير الخاصة بأنشطة الاتحاد الإفريقي.
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الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. وشبورة ورياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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عقيلة صالح

«موقف السيسي الأوضح».. ليبيا تكشف سر تأخر حسم معارك طرابلس

قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن المجتمع الدولي بدأ يفهم ما يحدث في ليبيا، مدللا على رؤيته بأن مجلس الأمن لم يصدر أي إدانة لم ايقوم به الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مؤكدا خلال حوار مع جريدة "الشرق الأوسط"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان موقفه صريحا وواضحا منذ البداية، إذ أعلن أنه مع الشرعية، والجيش الوطني، والبرلمان ودوره في تصحيح المسار السياسي، مشددا على أن الحقيقة غائبة على صانع القرار في الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وهناك من لا يعرف تركية الشعب الليبي.
سيرجي-راتشكوف-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي

سفير بيلاروسيا: لهذه الأسباب.. زيارة السيسي تاريخية

أكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي راتشكوف، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة "مينسك"، والتي تبدأ اليوم الإثنين، وتستمر ثلاثة أيام، واصفا إياها بـ"التاريخية". وأوضح "راتشكوف" أن الزيارة هي حدث تاريخي في العلاقات المصرية- البيلاروسية، وتأتي تتويجا للعمل الذي تم خلال السنوات القليلة الماضية، ودليلا على الدعم الكبير لعلاقات الصداقة والشراكة بين البلدين. وأشار إلى تطلع بيلاروسيا لزيارة الرئيس السيسي التي تعد الأولى لرئيس مصري لمينسك، حيث يعمل الجانبان على تطوير التعاون الثنائي.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي -في-إستاد-القاهرة (2)

السيسي يتابع أعمال التطوير باستاد القاهرة (صور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي استاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية". وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الجولة التفقدية هدفها للوقوف على جميع التجهيزات الخاصة بإستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة. واطلع الرئيس على أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع إستاد القاهرة، التي شملت جميع مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات فضلا عن الطرق المحيطة به.
السيسى

السيسي لـ«بن زايد»: مصر تدعم أمن واستقرار الإمارات

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن مصر ودعمها لحكومة وشعب الإمارات والدول العربية الشقيقة في مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار منطقة الخليج. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة". وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، وبصفة خاصة الأحداث الأخيرة التي تهدد حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بالخليج.
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