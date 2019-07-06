المنشاوي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للنيابة الإدارية

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

النيابة الإدارية

أدى المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تعيينه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن السيسي منح المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهودها، وبمناسبة اكتمال عطائها في 30 يونيو الماضي. والمنشاوي من مواليد 20 أغسطس 1951، حصل على ليسانس الحقوق في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1973. الإدارية

والتحق المنشاوي بالنيابة الإدارية عام 1975 متدرجا في مناصبها المختلفة، ونظرا لتميزه تولى العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية، إذ عمل مديرا لنيابات المنصورة وبلبيس والزقازيق وطنطا.وتم اختياره للعمل وكيلا للمكتب الفني لرئيس الهيئة ثم مديرا لمكتب فني الجيزة، ليتم اختياره، في يوليو 2018، مديرا