خلال الإجازات.. هذه الأوقات تعرضك لأزمات قلبية

درجات الحرارة المرتفعة خلال أيام الصيف المشمسة يمكن أن تسبب مشكلات للقلب، حيث يعمل بجهد أكبر لأنه يحاول تبريد الجلد، كما أن ضربة الشمس يمكن أن تلحق بك الضرر أيضا
عند ممارسة الرياضة أو القيام بأداء شاق، بالإضافة إلى مشاهدة التليفزيون أو النوم، جميع هذه الأمور تؤثر على عضلة القلب ولكن بشكل مختلف، ففي بعض الأحيان تقوم بعمل إضافي خلال المهام الشاقة دون شعورك بذلك.
وبغض النظر عن مدى تفكيرك في قلبك، فهناك لحظات يكون فيها الخطر أكبر من الآخرين، ولهذا أنت بحاجة لمعرفة متى يجب الانتباه إليه أكثر، كما أن هناك أوقاتا معينة في السنة قد تواجه فيها مشكلات قلبية مفاجئة، وفي تلك الحالة سيكون عليك معرفة أفضل الطرق للتعامل، وفقا لما ذكره موقع Best Life.
موسم الإجازات
على الرغم من أن الطقس البارد والإجهاد البدني يمكن أن يسببا مشكلات صحية، فإنك قد تواجه نوبات قلبية في موسم الإجازات، لأنه في هذا الوقت يصيبك الإجهاد من السهر كما توجد كثيرا في التجمعات وتشرب الكثير من السجائر إذا كنت من المدخنين.
يستغرق التصاق البلاك سنوات في الشرايين التاجية التي تزود
موسم الإجازات
على الرغم من أن الطقس البارد والإجهاد البدني يمكن أن يسببا مشكلات صحية، فإنك قد تواجه نوبات قلبية في موسم الإجازات، لأنه في هذا الوقت يصيبك الإجهاد من السهر كما توجد كثيرا في التجمعات وتشرب الكثير من السجائر إذا كنت من المدخنين.
يستغرق التصاق البلاك سنوات في الشرايين التاجية التي تزود عضلة القلب بالدم، وهذه العملية تتسارع إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ارتفاع الكوليسترول في الدم أو ارتفاع ضغط الدم والتدخين، كما أن الضغط النفسي أو العاطفي لديه دور أيضا، وهذا يؤدي إلى التجلط وحرمان عضلة القلب من الدم، ثم تحدث الأزمة القلبية وغيرها من الأمراض الأخرى الخاصة بالقلب.
شهور الصيف
درجات الحرارة المرتفعة التي تحدث خلال أيام الصيف المشمسة يمكن أن تسبب مشكلات للقلب، حيث يعمل بجهد أكبر لأنه يحاول تبريد الجلد، ويقول إخصائي أمراض القلب كيمبرلي باركس، إن القلب يضخ ما يصل إلى 4 أضعاف كمية الدم في الدقيقة مقارنة بالشتاء، وهذا يعني انخفاض ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشرايين التاجية - الأوعية الدموية للقلب - وبالتالي زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.
ومن ناحية أخرى، فإن ضربة الشمس يمكن أن تلحق الضرر بشكل مؤقت أو دائم بالقلب والكلى والكبد والرئتين والدماغ، وإذا كان لديك مشكلات في القلب تزداد خطورة.. اقرأ أيضا: الإرهاق وقلة الشهية.. من علامات ضعف الدورة الدموية.
خلال فصل الشتاء
الطقس البارد يفيد الأوعية الدموية، ويزيد من الجهد البدني. ويقول آرثر أجاتستون، طبيب القلب: «قد يزيد الطقس البارد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية لأن الأوعية الدموية تنكمش، ويحدث تخثر للدم بسهولة، ويتزايد الخطر عند القيام ببعض الأعمال الشاقة التي تسبب زيادة مفاجئة في المجهود البدني وتضع عبئا على القلب وتسبب نوبة قلبية».
وقت المرض
الأمراض الشائعة مثل الإنفلونزا لا تجعلك تشعر بالضيق فحسب، بل يمكنها أيضًا التأثير سلبًا على قلبك، حيث يقول لاري ألين، المدير الطبي في مستشفى جامعة أوشيلث: «خلال أشهر الشتاء، ومع تداخل الإنفلونزا وغيرها من الأمراض الفيروسية يمكن أن تتفاقم مشكلات القلب، كما يحدث ارتفاع في معدل فشل القلب.. تعرف على حمية أتكنز.. مزيد من الدهون وقليل من الكربوهيدرات.
ووجدت دراسة نشرت عام 2018 أنه من المحتمل أن يصاب الأشخاص بنوبة قلبية 6 أضعاف خلال الأسبوع الذي تعاني فيه من المرض، حيث يحدث التهاب مستمر، وجسمك يتعرض لضغط كبير، وبالتالي فإن هذه التغييرات يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر تكوين جلطات دموية في الأوعية التي تخدم قلبك.
الساعات المبكرة من الصباح
ليس هناك فقط أوقات من السنة يزداد فيها خطر الإصابة بنوبة قلبية، ولكن أوقات من اليوم أيضا، حيث يقول آلين: «تحدث النوبات القلبية على وتيرة أعلى إلى حد ما بين الساعة 4:00 صباحًا إلى 10:00 صباحًا، عندما تكون مستويات الكورتيزول والأدرينالين أعلى».. يهمك أن تعرف ما التراخوما التي تهدد سكان العالم بالعمى؟
والأكثر من ذلك، وجدت دراسة نشرت عام 2011 في مجلة Heart أن النوبات القلبية التي وقعت بين الساعة 6 صباحًا وحتى الظهر كانت أكثر تدميرا من الأنواع الأخرى.