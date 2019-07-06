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خلال الإجازات.. هذه الأوقات تعرضك لأزمات قلبية

درجات الحرارة المرتفعة خلال أيام الصيف المشمسة يمكن أن تسبب مشكلات للقلب، حيث يعمل بجهد أكبر لأنه يحاول تبريد الجلد، كما أن ضربة الشمس يمكن أن تلحق بك الضرر أيضا
تحرير:فيروز ياسر ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
أمراض القلب
أمراض القلب
عند ممارسة الرياضة أو القيام بأداء شاق، بالإضافة إلى مشاهدة التليفزيون أو النوم، جميع هذه الأمور تؤثر على عضلة القلب ولكن بشكل مختلف، ففي بعض الأحيان تقوم بعمل إضافي خلال المهام الشاقة دون شعورك بذلك. وبغض النظر عن مدى تفكيرك في قلبك، فهناك لحظات يكون فيها الخطر أكبر من الآخرين، ولهذا أنت بحاجة لمعرفة متى يجب الانتباه إليه أكثر، كما أن هناك أوقاتا معينة في السنة قد تواجه فيها مشكلات قلبية مفاجئة، وفي تلك الحالة سيكون عليك معرفة أفضل الطرق للتعامل، وفقا لما ذكره موقع Best Life.
موسم الإجازات على الرغم من أن الطقس البارد والإجهاد البدني يمكن أن يسببا مشكلات صحية، فإنك قد تواجه نوبات قلبية في موسم الإجازات، لأنه في هذا الوقت يصيبك الإجهاد من السهر كما توجد كثيرا في التجمعات وتشرب الكثير من السجائر إذا كنت من المدخنين. يستغرق التصاق البلاك سنوات في الشرايين التاجية التي تزود
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الملح-الفلفل-الليمون

الملح قد يؤدي إلى الانتفاخ المعدي المعوي

إذا شعرت بالانتفاخ بعد تناول وجبة دسمة، فلا تسرع في إلقاء اللوم على الأطعمة الغنية بالألياف، لأن الجاني الحقيقي قد يفاجئك. تشير دراسة جديدة، حسب موقع "health 24"، إلى أن القناة الهضمية قد تمرض لأنك تأكل الكثير من الملح. وقال الباحث في الدراسة نويل مولر، وهو أستاذ مساعد في كلية جونز هوبكنز للصحة العامة في بالتيمور: "الحَد من الصوديوم هو تدخُّل غذائي مهم للحد من أعراض الانتفاخ، ويمكن استخدامه لتعزيز الامتثال للوجبات الغذائية الصحية الغنية بالألياف".
ضعف-الدورة-الدموية

الإرهاق وقلة الشهية.. من علامات ضعف الدورة الدموية

دون الدورة الدموية لا يوجد جسم بشري، سيصبح الإنسان مجرد هيكل فقط، لذا يجب أن تحرص دائما على أن تكون الدورة الدموية في معدلاتها الطبيعية، فنحو ما يقرب من 5 إلى 6 لترات من الدم تتحرك بشكل مستمر في جميع خلايا جسمك، لذا عند حدوث أي خلل يقوم جسمك بإعطائك بعض الإشارات التي توحي أنك أصبت بعجز كبير في كمية الدم التي يحتاجها الجسم، مثل الأداء العام للمخ والإرهاق والشعور والقدم واليد الباردة، إضافة إلى كثير من الأعراض وعند ظهور أي منها، عليك بزيارة الطبيب وتناول أطعمة تعمل على تنشيط الأطعمة الدموية بشكل سريع.
تدخين السجائر الإلكترونية

دراسة: السجائر الإلكترونية تدمر الخلايا العصبية

في الوقت الحالي كل ما هو خطأ ومضر أصبح تريند وعصري ويرغب الجميع في ممارسته، فبعد الحديث لسنوات طويلة عن أضرار السجائر الإلكترونية وآثارها السيئة على الرئة، حاولت بعض الشركات والمجمتعات التحايل على فكرة التدخين، وجاءت بالسجائر الإلكترونية مُدعية إنها أقل ضررًا لكن هذا غير صحيح على الإطلاق، فأثبتت دراسة جديدة إن استخدام السجائر الإلكترونية يؤثر بشكل سلبي على المخ بالنسبة لمستخدميها بما في ذلك ملايين من المراهقين الذين يقومون بتدخين مثل هذه السجائر، نقلًا عن "dailymail".
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الدهون-المشبعة

دراسة: تجنب تناول الدهون المشبعة يضر أكثر مما ينفع

غالبًا ما يحذر الأطباء من تناول الدهون المشبعة، ولكن قد تضر هذه النصيحة أكثر مما تنفع، لأن تجنب الدهون المشبعة كليا بدلا من التفكير في التأثير الصحي العام للأطعمة قد يعني عدم الحصول على مغذيات مهمة؛ فعلى سبيل المثال، يحتوي البيض والشيكولاتة الداكنة واللحوم والجبن على نسبة عالية من الدهون ولكنها تحتوي أيضا على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات الحيوية. وانتقد الباحثون منظمة الصحة العالمية لتوصيتها بخفض الدهون المشبعة بدلا من تحديدها، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
السمنة-في-النساء

لو جسمك على شكل تفاحة.. احذري أمراض القلب

السمنة مشكلة كبيرة تهدد النساء حول العالم، خاصة إن كانت الدهون تتجمع في منطقة الخصر، وكشفت دراسة أن النساء ذوات الجسم على شكل تفاحة في الغالب يعانين من نوبات قلبية وسكتات دماغية مثل النساء اللاتي لديهن أجسام على شكل الكمثرى. ويقول العلماء إن تخزين الدهون حول المعدة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى عند النساء اللاتي يتمتعن بجسم رشيق ومناسب، وذلك لأن الدهون يتم تجمعها حول الأعضاء الرئيسية مثل الكبد والبنكرياس، وتطلق المواد الكيميائية الضارة في الدم التي يمكن أن تسبب أمراض القلب.
المورينجا

قد تسمع عنها لأول مرة.. المورينجا علاج لأخطر الأمراض

المورينجا من النباتات التي يعود أصل شجرتها إلى بلاد الهند، ولكن يمكن زراعتها في إفريقيا وآسيا، وجنوب أمريكا، كما تحمل العديد من الفيتامينات، والمعادن، والبروتينات، ولذلك فقد شاع استخدامها منذ القدم لفوائدها المتعددة، وخصائصها الطبية، بالإضافة إلى ذلك فهي تمتلك خصائص مضادة للفطريات، والفيروسات، والالتهابات، والاكتئاب. حتى الآن لم يكتشف العلماء سوى جزء بسيط من الفوائد الصحية، ولكن البحث العلمي يدعمها، ولهذا عليك معرفتها حسبما ذكرها موقع Healthline.
النوم المتقطع

النوم المتقطع يضعك في مأزق.. يصيبك بالاكتئاب والسمنة

النوم المتقطع مشكلة ليست هينة، كما هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تقضي ليلة مضطربة تستيقظ كل بضع ساعات، وتراقب عقارب الساعة، وتشعر بخيبة أمل لأن الصباح اقترب دون أن تنام ولا بد من نهوضك وترك السرير للقيام بالمهام اليومية، لذا مهما كان السبب، فأنت ملزم بالاستيقاظ صباح اليوم التالي. للنوم المتقطع تاثير سلبي على صحتك الجسدية والعقلية، وذلك لأنه في الساعات القليلة التي تستريح فيها ويدركك النوم العميق، تحصل بعض الأجهزة على الراحة، لكن هذا الأمر لا يتم في حالة شعورك بالاضطراب ليلا، لذا تعرف على ما يحدث لجسمك حسبما ذكرت مؤسسة النوم الوطنية.
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