خلال الإجازات.. هذه الأوقات تعرضك لأزمات قلبية

درجات الحرارة المرتفعة خلال أيام الصيف المشمسة يمكن أن تسبب مشكلات للقلب، حيث يعمل بجهد أكبر لأنه يحاول تبريد الجلد، كما أن ضربة الشمس يمكن أن تلحق بك الضرر أيضا

تحرير:فيروز ياسر ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

أمراض القلب

عند ممارسة الرياضة أو القيام بأداء شاق، بالإضافة إلى مشاهدة التليفزيون أو النوم، جميع هذه الأمور تؤثر على عضلة القلب ولكن بشكل مختلف، ففي بعض الأحيان تقوم بعمل إضافي خلال المهام الشاقة دون شعورك بذلك. وبغض النظر عن مدى تفكيرك في قلبك، فهناك لحظات يكون فيها الخطر أكبر من الآخرين، ولهذا أنت بحاجة لمعرفة متى يجب الانتباه إليه أكثر، كما أن هناك أوقاتا معينة في السنة قد تواجه فيها مشكلات قلبية مفاجئة، وفي تلك الحالة سيكون عليك معرفة أفضل الطرق للتعامل، وفقا لما ذكره موقع Best Life.

موسم الإجازات على الرغم من أن الطقس البارد والإجهاد البدني يمكن أن يسببا مشكلات صحية، فإنك قد تواجه نوبات قلبية في موسم الإجازات، لأنه في هذا الوقت يصيبك الإجهاد من السهر كما توجد كثيرا في التجمعات وتشرب الكثير من السجائر إذا كنت من المدخنين. يستغرق التصاق البلاك سنوات في الشرايين التاجية التي تزود