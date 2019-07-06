سمية الخشاب تشكر ضابط شرطة أنقذها: تحيا مصر

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

سمية الخشاب

أشادت الفنانة سمية الخشاب بموقف ضابط شرطة بعد مساعدتها في تغيير إطار سيارتها بعد أن تمزق وهي على طريق سفر، وحرصت على توجيه الشكر له، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو قصيرا للضابط الذي ساعدها على الطريق، وعلّقت قائلة: "مصر يعني الرجولة والشهامة والأخلاق العالية، حسيت إني لازم أشكر النقيب محمد عبد المنعم صادق اللي ساعدني على الطريق بعد ما اتقطعت عجلة عربيتي وكان مستحيل أتحرك من مكاني، فك العجلة وراح غيرها ورجع لي".

وأضافت سمية الخشاب: "فضل ماشي جنبي لغاية ما اتطمن إن كله تمام، وشكرًا للعسكري محمود ابن البلد الطيب اللي غيّر العجلة، أنا فخورة أوي بأولاد بلدي.. تحيا مصر". وغابت الفنانة سمية الخشاب عن موسم رمضان الماضي، وآخر أعمالها مسلسل "الحلال" مع بيومي فؤاد عام 2017. View this post on Instagram .