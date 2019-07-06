رياضة

مارتن لاسارتي يعدد مزايا معسكر الأهلي في إسبانيا

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص
لاسارتي
لاسارتي
قال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إقامة معسكر الإعداد الخارجي للفريق في إسبانيا خلال هذا التوقيت مهم للغاية؛ لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للارتباطات المقبلة، وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أن الجهاز الفني سيعمل على استغلال الإمكانات المتاحة في المعسكر؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مع خوض 3 مباريات ودية متدرجة المستوى أمام مدارس كروية مميزة لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب قبل استئناف المباريات الرسمية.
وأضاف لاسارتي أن معسكر «اليكانتي» سيكون فرصة للارتقاء بكل النواحي البدنية والخططية، بهدف الوصول بجميع اللاعبين إلى أفضل مراحل الجاهزية بما يتناسب مع طبيعة المباريات المتبقية في الموسم. وأكد أن الجهاز الفني سيبدأ في إسبانيا مرحلة جديدة من الإعداد والاستفادة من الحالة البدنية التي وصل إليها
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لاسارتي يتحدث عن أداء لاعبي الأهلي مع المنتخب

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مدرب الأهلي يعدد مكاسب ودية «المتحدة»

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الأهلي ينتظر تقريرا طبيا جديدا لكريم نيدفيد

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كريم نيدفيد لاعب الفريق يؤدي جلسات علاج طبيعي بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية جديدة والتعرف على مدى التحسن في حالته بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة. وأكد الجهاز أنه في انتظار تقرير طبي جديد عن حالة اللاعب من ألمانيا بعد رحلته الأخيرة للتعرف على برنامجه الكامل خلال الفترة المقبلة. وشهدت الفترة الماضية تحسنا كبيرا في حالة نيدفيد، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة وفقا للبرنامج المحدد له من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.
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مدافع الأهلي يخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران

يخضع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي مساء اليوم الثلاثاء قبل انطلاق مران الفريق لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي بعد الآلام التي شعر بها في القدم، نتيجة تعرضه لكدمة خلال مران الفريق الذي أقيم أمس الاثنين. كان علاء قد غادر مران الفريق بعد تعرضه للإصابة، ويخضع اليوم لفحص طبي لتحديد فرص مشاركته في المران ومدى جاهزيته للوجود مع الفريق. ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي للفترة المقبلة.
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